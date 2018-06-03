Юрий Моор-Мурадов | Трусость

(Из сборника «Сто рассказов о любви»)

«Меня и пригласили за нее», – всю дорогу вертелась в голове у Семена это нарочито неуклюжая строка из песни Высоцкого, в которой лирического героя пригласили на соседскую свадьбу из-за его гармошки.

Семен не сомневался, что этой чести – приглашения на прием к Алине, известной в стране актрисе, он обязан своей гитаре. Красавица Алина хочет, чтобы он спел для ее настоящих гостей пару своих песен под гитару.

Что там будет за публика? Что им спеть?

Есть у него несколько фривольных песенок, они пользуются успехом в любой компании после пары-другой рюмок, но на приеме у Алины никто ничего пить не будет. Она и утром, когда говорили по телефону, предупредила, чтобы он не приносил вина, и в одном из прошлогодних своих интервью сказала, что ее дом (на деле это роскошная усадьба с садом в северном пригороде Тель-Авива) – «алкоголь-фри», то есть, ни одна бутылка с напитком крепче сидра за порог ее дома не попадает.

Остальные его песни – это кое-какие жизненные наблюдения, что-то даже про любовь удалось свежее сочинить. Женщинам нравится, говорят – душевные. Мужчины зевают.

Ладно, сориентируется по обстановке.

Вся улица у ее трехэтажного дома была забита роскошными машинами гостей – «мерседесы», «вольво», «ауди»… Семен с трудом втиснул свой старенький «форд» между забором и чьим-то новеньким БМВ, прижавшись к его левой дверке; но ничего, проблем не возникнет: сам он сейчас выползет через заднюю дверь, а уедет пораньше владельца той машины. Как споет пару песен – так и покинет высокое собрание. Что ему там делать? С его вечной изжогой он и поесть-то хозяйских разносолов всласть не может.

Встретить очередного гостя вышла в прихожую сама Алина – как всегда – красивая, стройная, высокая с обаятельной улыбкой. Семен из Википедии знает, что ей 40 лет, но она выглядит от силы на 30.

Поцеловала его в щеку, спросила:

– А гитара зачем?

– Ну, спеть, – смущенно пробормотал Семен.

– Да тут публика не такая, – Алина забрала у него инструмент и поставила в углу.

– Пойдем, уже все в сборе.

В большом зале было более двух десятков людей – в торжественных нарядах. Стоят группками по углам, сидят на диванах и в креслах. Девушка играла негромко на рояле в углу. Напротив входа – камин; зимой, наверное, здесь очень хорошо.

Он не физиономист, но сразу понял, что это публика ивритоязычная. Вот различаются – «русские» и коренной народ. И его песни на русском никому здесь не нужны.

Зачем же она его пригласила?

Алина подвела Семена к группе гостей, сидевших на диване и стоявших возле него, представила, назвав Шимоном:

– Мой друг, замечательный человек.

На столах у стен стояло угощение, соки, минеральная вода. Народ прогуливал с напитками в руках, закусывал. Семен узнал пару известных журналистов, несколько актеров, был даже депутат.

Чуть позже Алина попросила всеобщего внимания, объявила:

– Как вы знаете, я после родов третьего ребенка год сидела дома, отказывалась от всех предложений. И вот теперь я начинаю работу сразу над четырьмя проектами. Три связаны с рекламой, а четвертый – новый фильм. Я надеюсь, он будет знаковым в моей карьере.

Алина в стране с семи лет, акцента в иврите нет никакого. Если бы Семен знал язык! У него здесь сложилась бы совсем другая жизнь.

Под бурные аплодисменты Алина представила невысокого полного мужчину лет пятидесяти – продюсер этого будущего фильма.

Потом внимание всех к себе привлек хозяин дома, муж Алины, успешный бизнесмен спортивного вида, чуть старше нее на вид. Он рассказал, что только что вернулся из Южной Америки, где прошел очень сложный туристский маршрут, показал трофеи оттуда.

Не было сомнений, что Алина и ее муж – просто идеальная пара.

Правда, Семен уловил, как в один момент Алина гневно сверкнула глазами на мужа, который тут же виновато стушевался, – ясно было, кто в доме хозяин.

К Семену подошла женщина средних лет, спросила, не актер ли он. Единственную свою небольшую роль Семен сыграл в последнем фильме Алины, полминуты экранного времени. Поэтому он честно признался, что всего-навсего помощник кинооператора. И знаком с хозяйкой дома со съемок ее фильма.

Женщина подвела его к свободному диванчику, посадила рядом с собой, стала расспрашивать о том, когда он приехал в Израиль, откуда, чем занимался в той жизни.

Очень скоро к ним припорхнула Алина, втиснулась в пространство между ним и диванным валиком, тоже приняла участие в разговоре.

С улицы вошел старший сын хозяев – молодой высокий красавец, весь в мать. Алина представила его гостям, сказала, что он отслужил в армии, в боевых частях, год после этого провел в Индии, и сейчас учится в университете.

Семен знал, что у Алины трое детей, но понятия не имел, что у нее есть такой взрослый сын. Постой, выходит, ему сейчас 23 года. А ей – сорок. Что же, она родила его в 17? А когда зачала? В 16?

Ладно, это не его дело.

И все время недоумевал: Если не петь – то зачем пригласила? Он был совсем не из этого круга.

Алина успевала уделять внимания всем. Семен время от времени ловил на себе ей взгляд. На Семене был его самый лучший костюм. Немного потертый, но еще ничего. А у этих, наверное, много чего роскошного в шкафах висит…

Вскоре он решил уйти. Подошел к хозяйке.

– Мне пора.

Может, сейчас она объяснит, что ей нужно от него?

– Правда? Как жаль, – произнесла она искренне. – Но тебе, наверное, завтра рано на работу.

– Да, – соврал Семен.

Алина проводила его к выходу, подала гитару, открыла дверь, вышла через порог, опять поцеловала в щеку.

* * *

Проснувшись утром, Семен долго лежал, ошарашено тараща глаза в потолок. С юности не было у него эротических снов. А тут он увидел себя с Алиной в весьма щепетильных сценах.

Разумеется, это она во всем виновата! У самого входа прижалась, чмокнув в щеку. Потом там, на диванчике – места было так мало, что ей пришлось сидеть, прижавшись к нему грудью! У него еще мелькнула глупая мысль: «Ого, крутая! Силикон, наверное!» И при прощальном поцелуе прижалась всем телом. И запах ее дорогих пьянящих духов весь вечер преследовал его.

Это ж надо!

Он не успел одеться – пискнул мессенджер в телефоне. Послание от нее. Всего одно слово: «Снился».

Что?!

И он ей снился?

Ведьма.

Что происходит?

Он стал вспоминать все свои встречи с Алиной. Два года назад режиссер фильма, в котором она играла главную роль, экспромтом придумал, что в финале героиня выходит на набережную и сталкивается с мужчиной, поющим под гитару. Понятно, что эту эпизодическую роль выпало играть ему. Сцена получилась очень романтичная.

Как только режиссер объявил, что съемки закончены, все бросились обниматься, и Алина, стоявшая рядом с ним, обняла и поцеловала его. Но целовались радостно все, и Семен не придал этому никакого значения. Хотя теперь он вспоминает, что она поцеловала его очень жарко. Или он сейчас придумывает?

Через несколько месяцев на банкете по случаю премьеры Алина подошла к нему, и опять расцеловала. И опять трудно было увидеть за этим что-то больше, чем проявление радости.

Однажды, примерно полгода назад, она позвонила ему и сказала, что у нее есть четыре билета на московский цирк, и нет ли у него какого ребенка, чтобы пойти вместе. Семен взял с собой семилетнего племянника, сына сестры. Алина пришла со своей десятилетней дочерью. Весело провели время. И это тоже не показалось ему странным.

А вчера за вечер она четыре раза прижалась к нему! Он не считал, но теперь вспоминает все очень четко, и может побиться о заклад, что это было именно четыре раза! При встрече, потом когда подвела к первой группе, потом это сидение на диване, потом при расставании.

И эти постоянные поцелуи в щеку. Много ли есть у него знакомых женщин, целующих его при встрече и расставании?

Он вспомнил, что однажды встретился с ней в фойе на спектакле приехавшего с гастролями петербургского Театра комедии. Семен был с Наташей, своей постоянной пассией последние три года. Алина, заметив его, сразу же подошла, радостно улыбаясь. Семен представил Наташу – и заметил, как глаза Алины стали жесткими, губы сжались. Она даже не кивнула Наташе, только холодно и зло глянула на нее, отошла – и больше не подходила. Тогда он просто решил, что она не любит женщин, как некоторые эгоистичные люди не любят детей или животных. Но теперь все это представало в ином свете.

Что ей от него нужно? Молодая, красивая, преуспевающая, блистательная! Муж – красавец, спортивный, богатый.

Допустим, что при всех своих внешних достоинствах он не совсем хорош в постели. Что – она любовника не найдет из своего круга?

Нужно было что-то написать в ответ. Первым порывом было: «И ты мне снилась».

Нет, этого писать нельзя.

Что здесь происходит? Игра какая-то?

Он написал: «Спасибо за чудесный вечер».

Тут же получил ответ: «Попьем кофе в городе?»

Вы можете представить себе какой-нибудь иной ответ?

Они сидели в полуподвальном кафе возле литовского посольства. Горел неяркий свет, звучала негромкая музыка. Он произнес комплимент ее платью – она благодарно чмокнула его в щеку. Он сказал то, что, при трезвом размышлении, не сказал бы, но что напрашивалось:

– Да что мы все время чмок да чмок. Может уже поцелуемся по-настоя…

Договорить он не успел – ее губы впились в его. Поцелуй был долгим, пьянящим, сладким.

Оторвавшись, Алина прошептала с жаром:

– Поедем к тебе?!

Через полчаса они поднимались по обшарпанной лестнице на четвертый этаж старого дома в небогатом районе Тель-Авива.

Алина, казалось, не обращала никакого внимания на убогость обстановки в его небольшой съемной квартире. Сразу же отправилась в душ.

Вышла из душевой – ничем не прикрывшись. Стройная, высокая, подтянутая, ни жиринки лишней, все, что должно быть упругим – упругое: грудь, попка. На гладком животе – никаких следов того, что она родила троих детей.

Прыгнула в постель, протянула руки к нему. Губы влажно и призывно приоткрыты. Тряхнула короткими светлыми волосами на головке.

– Я сейчас тоже искупаюсь.

– Нет, иди так.

Срывая с себя одежду, Семен лихорадочно думал: «Не оплошать бы. С этой богиней все может закончиться быстрым конфузом. Нужно сдерживаться из последних сил».

Возбуждение пришло сразу – от первого же прикосновения к упругому телу, которое прижалось к нему, обдало свежим теплом. Алина обхватила его ногами, запустила пальцы в волосы, прижала губы к своим.

Она уже была горячей, впустила сразу. Умело задала ритм, Семен был в панике. Это гибкое тело, этот одуряющий запах возбужденного лона, поцелуи, прижимающие руки. Его план сдерживания трещал по швам.

Но уже через две минуты Алина вдруг взвилась, застонала, изогнулась, прижалась к нему и, вздрогнув несколько раз, застыла.

Это все? Зря он боялся, что будет первым. Но что теперь делать ему? Он знает такой тип быстро взлетающих женщин – сейчас скажет, что ей неприятны его движения, попросит прекратить.

Но нет, она снова начала двигаться, ему навстречу, и снова заколебалась все быстрее и быстрее, грудью бьется о его грудь, ноги сзади обхватили его таз – и через две минуты она снова взвилась. Это повторилось еще несколько раз.

Наконец Алина размякла, распласталась на постели, прошептала:

– Мне хватит. Делай, что тебе нужно…

Семен начал медленно двигаться. Вопреки опасению, женщина не лежала безучастно, стала помогать, целовала в шею, гладила и легонько царапала спину, и вскоре и Семен почувствовал, что взмывает…

Потом она поцеловала его в щеку, сказала:

– Я знала, что ты подходишь мне.

Можно подумать, в мире есть мужчина, который ей не подойдет! Черт, чем ей муж не угождает?

Ровно через пять минут она бодро произнесла:

– Хватит валяться, у меня еще куча дел.

Вскочила, оделась.

Перед тем, как выйти, прижалась к нему всем телом, поцеловала страстно, бросила:

– Нам нужно серьезно подумать о нашем будущем. Это меня не устраивает. Поговорим на днях.

О чем поговорим?! Какое будущее?!

Неужели хочет разойтись с мужем и жить с ним?! Если ей нужен партнер для секса – что может быть удобнее: приезжать вот так к нему время от времени, в дом, расположенный далеко от мест, где она может случайно столкнуться со своим мужем?

И еще одна мысль мелькнула в его голове: Не помешает ли этот вот роман с Алиной его связи с Наташей? Потянет ли его теперь к ней? Алина просто великолепна. Наташа на пять лет старше Алины, но это полбеды; она толстовата.

Разве можно сравнить с этой звездой?

Зазвонил телефон. Номер Алины. Оставила что-то?

Поднося телефон к уху, Семен окинул взглядом комнату.

– Забыла тебе сказать. Завтра в семь вечера приезжай в «Дан-Панораму». Будет показ новой коллекции купальников.

– Купальников? Ты, небось, будешь там единственная сорокалетняя модель?

– Да! – и рассмеялась счастливо. Любит она свое тело.

Что ж это такое?

И что делать?

Ему это нужно?

С Наташей они уже три года вместе, отношения идут к тому, что они вот-вот сойдутся жить вместе. Она уже заговаривала об этом не раз. Ее сын служит в армии, после демобилизации хочет уехать куда-то в Европу. Наташа сказала, что у нее есть кое-какие накопления, и можно купить квартиру, возвращая ипотеку вместе. Удобно обоим. Все у него налаживается, входит в норму после стольких лет неопределенности.

Наташа баба хорошая. Работает маникюрщицей. Характер простой, без сюрпризов. И дом ведет хорошо, и не нудит.

Не красотка, конечно, но с ней все стабильно и надежно.

А тут это.

Что Алине дает связь с ним? Секс? Но разве можно на этом строить долгие отношения? Сколько еще он будет сексуально привлекательным, да просто активным? Еще 10 лет?

Впрочем, и в сорок он думал точно также: что ему осталось всего десять лет обращать внимание на женщин. Но вот в пятьдесят вроде не убавилось желания и умения… Однако шестьдесят – это не пятьдесят.

Семен поднял глаза на зеркальную дверь платяного шкафа. Красивым мужчиной он никогда не считался. Не урод, конечно. Вроде все как-то так в пропорции. У многих его ровесников лица одутловатые, посиневшие – это от пьянства. Он не налегает, пьет в меру – все из-за той же частой изжоги. Нет мешков под глазами. Но все равно – до ее мужа ему далеко. Тот – красавец-спортсмен.

Ладно, она там всем управляет, выгонит мужа, возьмет его в свой дворец. Скажет – любовь.

А если через год эта любовь испарится? А она испарится! Любовь всегда испаряется. Она подняла его на котурны – но он-то знает, что ничего примечательного собой не представляет. Он не витает в облаках, не заблуждается относительно своей персоны. Закончится эта любовь, не через год, так через два. И она просто вышвырнет его из своей жизни. Женщины особенно сильно ненавидят тех, кого любили. Как будто мстят за то, что любили.

И к Наташе потом не вернешься – она при всех своих недостатках женщина привлекательная, найдет себе другого.

А в его возрасте – какие авантюры?

Но что делать? Вот так откровенно сказать Алине, что не хочет связи с ней? У него язык не повернется эти слова произнести. Она отмахнется и снова назначит свидание. Властная. Своенравная. Без тормозов. Как-то во время интервью на телеканале влепила журналисту пощечину – он задал ей бестактный, по ее мнению, вопрос.

Но как взбодрило Семена это сексуальное приключение с молодой красавицей! Во всем теле – легкость, он как будто парит в воздухе. С Наташей такого не бывает.

Семен провел в таких терзаниях весь оставшийся день, вечер и утро.

В полдень взял телефон, нажал на иконку с фотографией Наташи:

– Что ты делаешь вечером?

– Пойду к Светке, будем пирожки с картошкой печь. Она нашла хороший рецепт для теста.

Ей 10 килограммов сбрасывать нужно – она пирожки будет печь!

– Отмени все, поедешь со мной на показ мод.

– А что это такое? Где?

– Все увидишь. Я заеду за тобой в шесть.

Да. Это верное решение. Ничего объяснять не придется. Алина увидит его с Наташей, все поймет без слов, разозлится и сама порвет.

Нет, счастье такого рода не для него.

Юрий Моор-Мурадов