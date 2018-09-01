Три бесценных урока, которые можно извлечь из общения с самыми неприятными людьми в любом коллективе

Думаете, что вы ничему не можете научиться у людей негативного склада, верно? Избегать их – самый лучший.

Для большинства из нас это так и есть, в частности, потому что плохие отношения имеют свойство распространяться и отражаются на всех, кто работает в офисе. Но вы также можете кое-что узнать о том, почему люди бывают злыми, что делает их такими несчастными и как избежать некоторых ловушек.

Прежде, чем вы начнете «учиться» у токсичных людей, позаботьтесь о самозащите. Это ловушка, в которую вы сами можете попасть. Сегодня вы счастливый человек, довольный своей работой, а на следующий день вы полны ярости и обдумываете стратегию ухода. Из того, что мы знаем о мозге, у всех нас есть склонность зацикливаться на негативных мыслях и позволять им медленно съедать нас. Они легко проникают в наш мозг, вероятно, потому что это требует меньших усилий, чем поиск решения проблемы.

Опыт подсказывает, что некоторое количество общения с офисными склочниками может научить вас кое-каким полезным навыкам, разумеется, если ограничиваться небольшими дозами. Вот несколько уроков.

Научитесь отбрасывать проблемы

Мне нравится принцип отбрасывания проблем, о котором мне рассказывали много лет назад. В принципе, это способ борьбы со стрессами и негативными мыслями. Просто отбросьте их в сторону и подумайте о чем-нибудь другом.

Что касается изучения того, как это работает у токсичных людей – они никогда так не поступают. Они ничего не отбрасывают. На самом деле, любое замечание, случайный взгляд или негативное переживание просто прицепляются к ним и создают темное облако. Вот почему почти любая статья о токсичных людях содержит такое темное облако или мрачную, пугающую фотографию, в том числе и эта. Вы можете наблюдать, как это происходит, в режиме реального времени.

Человек негативного склада, похоже, почти жаждет токсичности. Такие люди являются губкой, впитывающей негативную энергию, и они кажутся беспомощными перед воздействием «темных облаков». Мой совет: немедленно отбросьте эти мысли.

Избегайте синдрома постоянного недовольства

Токсичные люди всегда говорят о своем желании получить что-то лучшее, в работе и жизни. Они склонны к раздражительности и колкости, потому что все, что они имеют, кажется им недостаточно хорошим. Даже в небольших дозах это воздействие может быть смертельным, поэтому, как только вы заметите что-то похожее на работе, постарайтесь изо всех сил избегать такого типа мышления.

А как же правда?

Вы никогда не знаете, есть ли на самом деле лучшее место работы, или лучшая должность, или лучший босс. Разумеется, может так случиться, что вы на самом деле окажетесь в плохой рабочей атмосфере, и будет лучше уйти, но в большинстве случаев вы находитесь на достаточно хорошем рабочем месте. Ведь вы пошли на эту работу с большими надеждами, и сохранить эти надежды – неплохая стратегия.

По какой-то причине токсичные люди всегда думают, что «следующее» будет лучше, что бы это ни было. Это является одной из главных причин безнадежного существования.

Обращайте внимание на тех, кто «инвестирует» в вас

Еще одна интересная особенность токсичных людей заключается в том, что они, как правило, создают вокруг себя небольшие группы. Ядовитое облако расширяется, втягивает нового человека и образуется темная связь. Плохая компания разрушает человека и делает его несчастным.

Когда вы видите группу постоянно недовольных людей, подумайте секунду о своих отношениях с окружающими. Мой совет – общайтесь с людьми, которые будут инвестировать в вас, которые хотят видеть, как вы растете и становитесь лучше. Внутри этих людей нет токсичного шлака. Они не будут мучить вас негативом и горечью.

Стремитесь быть рядом с людьми, у которых позитивный взгляд на жизнь. Если вас окружают несчастные люди, велика вероятность, что однажды вы тоже окажетесь в их числе.

Игорь Абрамов

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