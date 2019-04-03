Преимущества точечных светильников. Как же правильно выбрать?

Принцип планирования комнаты уже давно отошел от организации одного лишь центрального освещения. Благодаря современным эффективным приемам дизайнеров пространство можно разделить на несколько зон с помощью освещения. В таком случае устанавливаются стильные точечные светильники. Такие лампы имеют достаточно широкое применение. Их устанавливают при оформлении выставочных помещений, офисов, торговых зал, в процессе оформления жилых интерьеров. Это очень популярные осветительные элементы. Поэтому неудивительно то, что многие люди отдают свое предпочтение точечным осветительным приборам, отказавшись от привычных для всех люстр.

Преимущества таких светильников

Главным преимуществом можно назвать то, что они максимально равномерно освещают помещение и создают все необходимые эффекты. Обычная же люстра устанавливается в центре помещения, но она оставляет углы темными. Даже, если в ней очень яркие лампочки, то в таком случае центр будет слишком сильно подсвеченным. А это совсем не полезно для человеческих глаз. Точечные же осветительные приборы гармонично распределяют освещение по периметру всего помещения. Именно так можно достичь равномерного освещения. Также нужно отметить и то, что точечные светильники зачастую применяются и в многоуровневой осветительной системе. Тогда они выступают в качестве подсветки определенной зоны либо создают декоративные эффекты.

Компактность – осветительные приборы такого типа не уменьшают пространство. Все наоборот: они делают его визуально более широким. Различие форм. Это могут быть квадратные модели, двойные, встраиваемые. Износостойкость. Срок службы закрытой надежно конструкции достаточно длительный. Экономичность. Это обеспечивается за счет использования светодиодных ламп, которые, как известно, являются очень экономичными. Монтаж. Они устанавливаются максимально просто.

Как выбрать

Определитесь, в первую очередь, со способом монтажа. Он может быть настенным, напольным, а также различают и потолочные варианты таких светильников. А еще, нужно выбрать форму осветительного элемента и наиболее подходящие размеры. Определиться нужно и с температурой цвета, и с уровнем пылевлагозащиты.

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