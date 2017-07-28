Татьяна Коган | ОН и ОНА, или Ничего личного

ОН и ОНА или Ничего личного

Будильник. Кофе. По машинам.

Работа. По машинам. Дом.

Совместный ужин. Сели чинно.

У каждого романа том,

Компьютер или телевизор.

Театр, прогулка — иногда.

Звенящей тишиной пронизан

Союз на долгие года.

И, говоря высоким штилем,

Когда всё ясно и без слов,

Живёт в безмолвном изобильи,

Скучая, вечная любовь!

* * *

Однажды ясным днём

Любовь трубит подъём,

А ночью грозовой

Любовь трубит отбой.

Бывает чувство — всплеск,

В глазах — минутный блеск,

В сердцах — переплох,

Глубокий, страстный вдох.

Случается любовь

С банальной рифмой — кровь

Для сладостных утех,

Чтоб было, как у всех.

А я любовь люблю,

Сводящую к нулю

Все вздохи про хомут,

Такой вот абсолют:

Наркотик-кокаин,

Прервешь — и ломка, сплин,

Волнение-покой —

И ей лишь смерть — отбой.

* * *

ОН

Отраженья жизни настоящей,

Радостей семейных и печалей

Виделись на лысине блестящей

(Если не рога мужчин венчали).

* * *

Не место! Не устраивай мне сцены!

Смолчи, заткни фонтан, сдержи ворчание.

Готов я заплатить любую цену

За два часа полнейшего молчания.

Закончим путь — устроишь фейерверк мне,

Концерт, торнадо или наводнение,

Я помолюсь и потерплю, наверно,

Хотя я и безбожник, к сожалению.

Скандал сейчас устроить хочешь? Срочно?

Блокнот возьми в кармашке за сидением

И запиши туда всё — зло и сочно.

Я ж за рулём, ну, прояви терпение!

* * *

В который раз влюбляюсь в сентябре,

Но знаю я, что это ненадолго —

На месяц, два, по крайности до ёлки,

Скукожится влюблённость в декабре.

Я это дело проходил сто раз,

Я ежегодно в сентябре влюбляюсь,

Багрец и золото мне дарят радость,

Подъём и подставляют мне зараз.

Им норковые шубы подавай,

Как только тонкий лёд покроет лужи,

Богатый мир мой внутренний не нужен.

Без меха я — шлемазл и шалопай.

Что делать? Всё волнуется внутри,

Лишь только лето красное промчится,

Трепещет сердце, словно в клетке птица…

Ребята! Отмените сентябри!

* * *

Любовь: рестораны, курорты, цветы…

Всё! Выжала ты кошелёк мой, как губку.

«Скончалась романтика!» — крикнул я в трубку.

«Поминки в «Пекине»!» — ответила ты.

* * *

Сыграй в последний раз, пока жива душа!

Сыграй! На чём? Да, как всегда, на нервах!

Ах, глаз не оторвать, ты — чудо хороша,

Но… стерва! Потрясающая стерва!

Пусть это мазохизм, стерплю, опять стерплю —

Яд уст твоих в мои проникнет уши,

Но тело не убьёт. Подобно хрусталю,

Бессмертную он разобьёт мне душу.

ОНА

На мачте чувств моих огни святого Эльма,

Свечусь не от рентгенов — от большой любви.

На минусы твои в глазах смущённых бельма,

А плюсы — как маяк, мой милый визави.

Я знаю, наше счастье может быть надолго.

Пусть за тобой и тянется романов шлейф,

Моя любовь сильна и глубока, как Волга,

Едва в неё войдёшь и сразу ляжешь в дрейф.

* * *

Дело было прошлым летом,

Полюбила я брюнета

С носом (это, девки, что-то — в этом суть!),

В тридцать шесть зубов улыбка

(Я считала, не ошибка),

Мы решили на Канарах отдохнуть.

В авиационной кассе

У него спросили паспорт,

Тот открылся как-то странно и упал.

Я увидела страницу

В штампах брачных — застрелиццо!

Многоженец! Растворился идеал.

У подобных преступлений

Не бывает искуплений —

Алиби не смог придумать ни один.

Впредь я буду тщательнее

Выбирать, без ахинеи —

Чтоб курносый, чтоб беззубый, чтоб блондин!

* * *

Женщины — жемчужины, мужчины — ювелиры,

Мастерские — их дворцы, лачуги и квартиры.

Каждый ювелир ваяет к жемчугу оправу,

Но не всякая оправа женщине по нраву.

Жемчуг любит золото, чтоб самой высшей пробы,

Чтобы эксклюзивное, дизайнерское чтобы,

И не терпит грубого и ржавого металла,

От такой оправы шаг до громкого скандала.

А ещё тускнеет жемчуг и не без причины —

Если нет тепла родного. Помните, мужчины.

* * *

Сильной женщина, нет, не рождается

(Впрочем, хил и младенец-мужчина),

Культивирует слабость страдалица,

Даже глупость, ища половину,

И находит создание мощное

Кошельком или мускулатурой,

На конфеты-букеты роскошное,

С тягой, ясно, к шедеврам культуры.

После свадьбы смещаются прихоти,

Зуд духовный сменяет телесный…

«Покорми, обстирай или выходи», —

Вот известная мужнина песня.

Так рождается женщина сильная,

Как Мадонна, кормящая грудью

Тыщи лет… Эта опера мыльная

Не про нас пусть написана будет!

* * *

Сады моей души всегда узорны,

А огороды тела монолитны.

Леса твоих мозгов весьма дремучи,

Им не понять секретов земледелья.

Когда б твой луг курчавой плоти слился

С удобренным кремами полем кожи

Моей, мы б непременно ощутили,

Что вместе мы — огромная планета…

* * *

Про ревность сказка точно не моя,

Но пять копеек всё же вставлю я.

Съедающее душу чувство,

Калечащее всё и вся,

Клубок из злости и из грусти,

Растущий вширь, мозги беся.

О нём читала много книжек я.

Забавно. Правда, тема не моя.

Страдают бедные супруги:

Шпионит в ярости жена,

Звонит муж жёниным подругам —

Всё проверяет, где она.

Хоть знала и такие семьи я,

Но тема, извините, не моя.

Арбенин яду всыпал Нине,

Мавр Дездемону задушил,

В Кармен — источник никотина —

Хосе солдатский нож вонзил.

Бр-р, хорошо, на месте их не я,

Всё потому, что тема не моя.

Да, что там эти человечки,

Сам Пушкин ярость не сдержал

И был убит на Чёрной Речке —

Печальный ревности финал.

А мог живым быть до сих пор, друзья,

Об этом написать, как вы и я.

* * *

Ты помнишь, мы парили парой птиц

Под розово-седыми облаками,

Подхваченные летними ветрами,

Вокруг себя ничьих не видя лиц?

Романтика, любовь и доброта

Дарили удивительные крылья,

Легки мы, даже невесомы были —

В том заключалась сложность-простота.

А помнишь эту светлую печаль

При расставаньях долгих… на неделю

И радость встреч, как первый звон капели?

Ты спишь? Меня не слышишь ты? А жаль…