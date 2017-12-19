Татьяна Коган | Невидимый бег

Все женятся на девушках хороших,

Интеллигентных нежных незабудках.

Проходит время — жёны их похожи

На фурий, исступлённых злючек жутких.

Штамп в паспорте — ужасная зараза,

Несущая в себе занудства вирус,

Микробы всех пороков бабских сразу,

Включая аномальную крикливость.

Весь организм меняет, к сожаленью,

Печать, подобно чреву жаркой домны,

Вскипает он. Есть у учёных мненье,

Что и глаза порой кричать способны.

* * *

Из всех, предоставленных жизнью возможностей,

Неплохо бы выбрать комфорт и покой,

Борьба ж и единство противоположностей,

Как Энгельс предсказывал, рушат застой.

В природных породах и в сооружениях,

Которые создал трудом человек,

И в тех внутриатомных крошек движение,

Толчков и отскоков невидимый бег.

Опять же семейные вечные ценности

Про мужа с женою одну сатану —

Вдали от картинно-салонной почтенности

Ведут ангелочки на кухнях войну.

Всяк плюс компенсируется своим минусом,

И это развития, жизни залог…

Что делать? Закусывать горькую «Гиннесом»?

Заняться опять недочиненным примусом?

Хрен редьки не слаще, один эпилог.

* * *

Не хочу предавать я огласке

То, что чувствую, это — секрет…

Две личины, две старые маски

Не снимаю с лица много лет.

Как достались они мне, не помню,

Может, в детстве надели мне их,

Обучая быть добрым и скромным,

Но отличным не быть от других.

Впрок уроки пошли моментально,

Маски словно растут изнутри,

И меняю я их гениально

(Хорошо, что их две, а не три).

Маска первая — вдумчивость, честность,

Хладнокровие, щедрость и ум.

Есть в ней некая тяжесть и пресность,

В ней нельзя говорить наобум.

А вторая — весёлость, открытость,

Остроумие, рот до ушей.

В этом образе я — знаменитость,

Жён внимание, зависть мужей.

Ладно, тайны завесу открою:

Я — занудливый, злой пессимист,

Крепко скрытый личин кожурою,

И немного народный артист.

* * *

Если всё светло и ясно

И на первый взгляд прекрасно,

Жду подвоха и тревожусь —

Жизнь мне завтра скорчит рожу.

Если быт сжимает в клещи,

Суечусь, теряю вещи,

Жизнь со мной играет в прятки —

Это значит, всё в порядке!

* * *

В плохие предсказанья верю свято,

К хорошим отношусь с большим сомненьем.

Так были мы приучены когда-то:

Ждать до морковкиного заговенья.

Счастливое прекрасное далёко

Наступит, но не завтра, а когда-то.

А враг сегодня, хитрый и жестокий,

Не дремлет. Будьте бдительны, ребята!

Так и живем, покинув время-место,

Готовые к труду и обороне,

Быть оптимистом как-то неуместно,

На общем модном депрессивном фоне.

* * *

Готовы остаться без крова, обеда,

Бороться до крови, пришпорить мозги

За сладкое с горечью слово «победа»,

За то, чтоб сдались, покорились враги,

За то, чтобы быть обязательно первым,

Испить триумфальную чашу до дна,

Стать, в ком сконцентрировав жилы и нервы,

Стремительней лани, сильнее слона.

Победа — вот цель, оправдание средствам,

Не судят, не рядят добывших её,

Она ж иногда оставляет в наследство

Осадок в душе или в теле гнильё.

* * *

Пускай воздастся каждому по вере…

Вот только интересно по какой?

Кто Ленину молился в СССРе,

Теперь уже христианин крутой.

В вопросах веры побеждает мода.

Сложнее нынче стало понимать

Как воздавать? Каким богам в угоду?

И только эхо вторит мать… мать… маать…

* * *

Есть вопросы без явных ответов,

Очень любим мы их задавать.

Что полезней — зима или лето?

Кто нужнее — отец или мать?

Что важней — голова или шея,

Сердце, лёгкие или живот?

Сил, фантазии, слов не жалея,

Продолжает вопросы народ…

Но сегодня особо красивы,

Популярны, мудры, хороши

Предложения альтернативы:

Жить без денег иль жить без души.

Те, кому шелест тугриков ближе,

Смотрят под ноги, им не до звёзд,

Любоваться луной и Парижем

Никому из них не довелось.

Ну, а тем, кому денег не надо,

Можно дать безвоздмездный совет:

Для души щеголять с голым задом

И забыть навсегда интернет.

Может, вспомнив теорию Карла,

По-марксистки взглянуть на житьё —

На сознание давит, шикарно

Им описанное, бытиё.