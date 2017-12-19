Татьяна Коган | Невидимый бег

Все женятся на девушках хороших,
Интеллигентных нежных незабудках.
Проходит время — жёны их похожи
На фурий, исступлённых злючек жутких.
Штамп в паспорте — ужасная зараза,
Несущая в себе занудства вирус,
Микробы всех пороков бабских сразу,
Включая аномальную крикливость.
Весь организм меняет, к сожаленью,
Печать, подобно чреву жаркой домны,
Вскипает он. Есть у учёных мненье,
Что и глаза порой кричать способны.
* * *
Из всех, предоставленных жизнью возможностей,
Неплохо бы выбрать комфорт и покой,
Борьба ж и единство противоположностей,
Как Энгельс предсказывал, рушат застой.
В природных породах и в сооружениях,
Которые создал трудом человек,
И в тех внутриатомных крошек движение,
Толчков и отскоков невидимый бег.
Опять же семейные вечные ценности
Про мужа с женою одну сатану —
Вдали от картинно-салонной почтенности
Ведут ангелочки на кухнях войну.
Всяк плюс компенсируется своим минусом,
И это развития, жизни залог…
Что делать? Закусывать горькую «Гиннесом»?
Заняться опять недочиненным примусом?
Хрен редьки не слаще, один эпилог.
* * *
Не хочу предавать я огласке
То, что чувствую, это — секрет…
Две личины, две старые маски
Не снимаю с лица много лет.
Как достались они мне, не помню,
Может, в детстве надели мне их,
Обучая быть добрым и скромным,
Но отличным не быть от других.
Впрок уроки пошли моментально,
Маски словно растут изнутри,
И меняю я их гениально
(Хорошо, что их две, а не три).
Маска первая — вдумчивость, честность,
Хладнокровие, щедрость и ум.
Есть в ней некая тяжесть и пресность,
В ней нельзя говорить наобум.
А вторая — весёлость, открытость,
Остроумие, рот до ушей.
В этом образе я — знаменитость,
Жён внимание, зависть мужей.
Ладно, тайны завесу открою:
Я — занудливый, злой пессимист,
Крепко скрытый личин кожурою,
И немного народный артист.
* * *
Если всё светло и ясно
И на первый взгляд прекрасно,
Жду подвоха и тревожусь —
Жизнь мне завтра скорчит рожу.
Если быт сжимает в клещи,
Суечусь, теряю вещи,
Жизнь со мной играет в прятки —
Это значит, всё в порядке!
* * *
В плохие предсказанья верю свято,
К хорошим отношусь с большим сомненьем.
Так были мы приучены когда-то:
Ждать до морковкиного заговенья.
Счастливое прекрасное далёко
Наступит, но не завтра, а когда-то.
А враг сегодня, хитрый и жестокий,
Не дремлет. Будьте бдительны, ребята!
Так и живем, покинув время-место,
Готовые к труду и обороне,
Быть оптимистом как-то неуместно,
На общем модном депрессивном фоне.
* * *
Готовы остаться без крова, обеда,
Бороться до крови, пришпорить мозги
За сладкое с горечью слово «победа»,
За то, чтоб сдались, покорились враги,
За то, чтобы быть обязательно первым,
Испить триумфальную чашу до дна,
Стать, в ком сконцентрировав жилы и нервы,
Стремительней лани, сильнее слона.
Победа — вот цель, оправдание средствам,
Не судят, не рядят добывших её,
Она ж иногда оставляет в наследство
Осадок в душе или в теле гнильё.
* * *
Пускай воздастся каждому по вере…
Вот только интересно по какой?
Кто Ленину молился в СССРе,
Теперь уже христианин крутой.
В вопросах веры побеждает мода.
Сложнее нынче стало понимать
Как воздавать? Каким богам в угоду?
И только эхо вторит мать… мать… маать…
* * *
Есть вопросы без явных ответов,
Очень любим мы их задавать.
Что полезней — зима или лето?
Кто нужнее — отец или мать?
Что важней — голова или шея,
Сердце, лёгкие или живот?
Сил, фантазии, слов не жалея,
Продолжает вопросы народ…
Но сегодня особо красивы,
Популярны, мудры, хороши
Предложения альтернативы:
Жить без денег иль жить без души.
Те, кому шелест тугриков ближе,
Смотрят под ноги, им не до звёзд,
Любоваться луной и Парижем
Никому из них не довелось.
Ну, а тем, кому денег не надо,
Можно дать безвоздмездный совет:
Для души щеголять с голым задом
И забыть навсегда интернет.
Может, вспомнив теорию Карла,
По-марксистки взглянуть на житьё —
На сознание давит, шикарно
Им описанное, бытиё.