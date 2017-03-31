Татьяна Коган | От Москвы до самых до Америк

Московские ассоциации

Москва, Москва, как много в этом слове

Cлилось для сердца пожилой москвички:

В нелёгкой жизни сумаcшедшем плове

Кусок мясной — московская страничка.

Он жёсткий и порой жестокий даже,

И по зубам, к Москве неравнодушным,

Вздыхаю я о нём, как о пропаже,

Давно утраченной, уже не нужной.

Кольцо бульваров, площадь трёх вокзалов,

Стромынка, Яуза, Лосиный остров,

Подземных станций мраморные залы,

Дом на Преображенке, у погоста…

Архипова. Родная синагога,

На Горке — танцы-шманцы под луною…

Темп учащённый задавая строго,

Москва манипулировала мною,

И мчалась я, повсюду успевая:

Детсад, работа, вновь детсад, покупки —

С авоськами штурмуя дверь трамвая,

Ломая каблуки, терзая юбки.

Осталось в прошлом бешеное время,

Когда хотелось мне всего и сразу…

Москва любила молодое племя

И лишь слезам не верила, зараза!

***********

Много лет я не москвичка…

В ностальгии не буксуя,

Я портрет столицы личный

В городах Земли рисую.

В небоскрёбах Гонолулу

И в черёмушках Каира —

Тут сверкнула, там мигнула

Черточка былого мира.

Кремль — в Болонье гомонящей,

В Наполи — Пассаж Петровский,

И неважно, чей был раньше,

Для меня — всегда московский.

И в помпезном Вашингтоне

Средь смитсоньевской культуры

Мне мерещатся фестоны

Сталинской архитектуры.

Может, этот город сильный,

Сумашедший и красивый.

Хоть находится в России,

Только всё же не Россия?

Памятник вождю

Я — памятник, я — каменная твердь.

Ни ветреной погоды, ни дождя

Я не боюсь: летающая смерть —

Лишь голуби для стойкого вождя.

Так неприятно сутками стоять

С их бисером на мудрой голове,

Бессмысленно склоняя иху мать…

И где? В культурном городе Москве.

Цветение земли — волшебный май…

Орудий чистоты — снегов — уж нет…

Эй, дворник! Где ты бродишь? Соскребай

Засланцев мира пламенный привет!

Голливуд

Обратная сторона медали

— Что произошло? Проезда нет?

Почему налево мне свернуть?

— От ботинка оставляет след

Суперстар Пред Бит — закрыли путь.

Стоп! Здесь не проехать мне опять!

От полиции черным-черно.

— В чём сегодня дело, вашу мать?!

— Сорри, мэм, снимается кино.

Всю неделю Голливуд закрыт:

Красный карпет, камеры, шатры —

В воскресенье — «Оскар»-паразит,

Праздник нашей киномишуры.

Нам тут жить не слишком хорошо,

Лишь туристам — фан, простор, уют.

Злюсь, но обожаю вечный шок,

Странную планету Голливуд.

Анджелинос

С севера высятся гор исполины,

С юга прибой океанский ревёт,

А между ними живут анджелинос —

Разноязыкий открытый народ.

Архитектурой не вижу причины

Здесь восхищаться. Красивей есть, но…

Вкус безупречен у тех анджелинос,

Кто мировое снимает кино.

Женщины — Джоли, Сталлоне — мужчины…

Греете душу, ласкаете глаз,

Я вас, беспечных, люблю, анджелинос,

И улыбаюсь — я тоже из вас.

Гавайские мотивы

Новый год на Гавайях

Сказка волшебная в ночь новогоднюю

В жарких тропических дальних краях:

Ёлки пушистые, иногородние,

Не в мандаринах — в мангах, личиях.

В море летят фейерверков созвездия.

Люди босые в прибрежных песках

«Happy New Year!» — выкликают все вместе и

Вторят им звоном бокалы в руках!

Птицы

На острове средь океана

Жильцы обитают пернатые,

Самцы у них краснохохлатые

И песни поют очень рано.

Живут они всюду: на пляже,

В лесу, на дорожных обочинах,

Добычей еды озабочены,

По острову мирно бродяжа.

Летают немного те птички

И топают всюду с детишками,

Их прячут от ветра под мышками

Мамаши — птенцов фанатички.

Пестры, вороны, белокуры

Под солнцем всегда благоденствуют

(Никто их в бульон не задействует)

Гавайские дикие куры.

Сонет о ночном Сан-Франциско

Я еду по ночному Сан-Франциско

В сплошной густой туманной бахроме,

А светофоры далеко и близко

Подмигивают весело во тьме.

Вот изумруд блеснул — вперед лечу я,

А вот — янтарный леопарда глаз…

И вдруг рубин зажегся и погас,

Во чреве ночи он добычу чует.

А сверху полусонные ромашки

Иль тюбетейки — жёлтые кругляшки —

Чуть ярче керосиновых лампад,

То фонари над улицей висят

С опор, причудливых, как саксаулы.

Закончен стих… Читатели уснули…

Утро туманное

Утро туманное —

выколи глаз.

Зрелище банное.

Жуть автотрасс.

Небо с дорогой

слились в пелену.

Мысли и помыслы,

как у Муму.

Еду испуганно

в утренний час,

не перепутать бы

тормоз и газ.

Море, здравствуй!

Снова сходит на землю царица-суббота,

День покоя. Встаю удивительно рано

И, на время забыв о делах и заботах,

Новых сил набираться иду к океану.

Аромат пряный издали к берегу манит,

Чайка шлёт приглашенье, махая крылами…

Чувства бьют через край в одиноком гурмане,

Загорается в сердце щемящее пламя.

Серебрится вода, освещённая солнцем,

Волны, пенясь вдали, на песок набегают,

И светило лежит в синей глади червонцем.

Горы крепкой стеной этот рай охраняют.

Море, здравствуй, шепчу я одними губами,

Как я жил без тебя, как в застенках, все годы…

Океан, даже тем, кто родились рабами,

Ты даёшь насладиться картиной свободы…

***********

Опять возвращаюсь в Лас Вегас.

Дорога идёт среди гор:

Вершины, покрытые снегом,

Долин бесконечный простор…

Потом вдоль обочин — пустыня:

Деревьев причудливый вид,

Колючки на камнях равнине

И воздух калёный висит…

Балдёж! Не смотрю на дорогу,

Любуюсь природой кругом…

Для счастья мне нужно немного…

Всего лишь не быть за рулём…