Татьяна Парсанова | Стихи

Коротко об авторе

Парсанова Татьяна. Родилась в хуторе Рябовском Волгоградской области в семье донского казака. В 10 лет, вдохновлённая мимолётным общением с проживающим в соседней станице знаменитым русским писателем Михаилом Шолоховым, вдруг начала рифмовать свои рассказы. Замужество и переезды заставили замолчать на долгие годы. Но в конце 90-х желание писать возникло с новой силой. Финалист конкурса «Наследие» и «Вечерние стихи», победитель сентябрьского тура «Народный поэт». Стихи публикуются в Интернет-Альманахе «45-я Параллель», МК-Сетература, «Зарубежные задворки» (Германия), в многочисленных сборниках (Москва, Санкт–Петербург, Волгоград и Волгоградская область).

***

Мела метель, пугая город воем,

Творила всласть февральский произвол —

Но стихла вдруг. Пленённый вновь покоем

Тихонько день за горизонт ушел.

Завидев в небе розовость заката,

Сыпнули звезды дружною гурьбой.

На ветку клёна, спрыгнув угловато,

Луна в сугроб скатилась голубой.

Мороз, колдуя над стеклом витринным,

В серебренность укутывал цветы.

И падал желтым, спелым мандарином

Фонарный свет на скатерть темноты…

***

Кто она, и как тогда всё было —

Старожилам вспомнится с трудом.

Вроде б говорили, что купила

На краю деревни старый дом.

Спряталась за каменным забором.

Равнодушна к мнению молвы,

К новостям соседским, сплетням, спорам…

Вечно в черном. С ног до головы.

За спиной о ней ходили слухи —

Ведьма то ль, то ль тронулась* слегка.

Кто б подумал, что тогда старухе

Было лет чуть больше сорока.

Вёсны, зимы чередой ходили.

Календарь листал за годом год.

Про старуху все чуть-чуть забыли.

Ну, живет и ладно. Пусть живет.

В старый дом в морозный, тёмный вечер,

Гостьей долгожданной Смерть вошла.

Тридцать зим ждала старуха встречи.

Тридцать безнадежных лет ждала.

Потеплел старухин взгляд колючий,

Разглядев безносую в дверях.

«Слава тебе, Господи. Отмучил,» —

Губы шелестнули второпях.

Удивилась – так легко, аж странно

Память пролистнула на бегу

Страшный день, когда домой с Афгана,

Сын вернулся в цинковом гробу.

И дойдя уже до грани зыбкой,

Рассмотрев вдали зовущий свет —

Расцвела счастливою улыбкой,

Понимая – боли больше нет…

Проводить безумную старуху

Собралось, привычно, полсела.

Обсуждали равнодушно, сухо —

Кто, откуда, кем она была,

Всё, что память выдала навскидку…

И вовнутрь благоговейный страх

Спрятали. Счастливую улыбку

У старухи видя на губах…

***

Х. В.

Когда с тебя сдерут седьмую шкуру,

Когда в душе мятущейся — ни зги;

Знай – там ты должен лечь на амбразуру,

А здесь — тебе прощают все долги.

И пусть октябрь смывает радуг блики,

И радость дня затеряна во тьме…

Ты знай, что там ты должен быть великим.

А здесь ты тот, кто просто нужен мне.

***

Этот август сбил прицелы.

Намешал и быль и бред.

С виду глянуть – вроде целы,

А внутри просвета нет.

Мысли мрачно – непреклонны:

— Я одним тобой жива…

И напрасно бьет поклоны

В исступленье голова.

Потому, что в язвах тлена

Храм забытый. И в пыли…

Если я твоя измена —

Что тебе — в моей любви?!

***

Словно в старом кино, черно — белые кадры погоста.

Солнце слепит глаза золотистою болью лучей.

Я пришла… Как всегда… Трону холод гранита и просто

Помолчу о своём… Заглядевшись на трепет свечей…

Это было вчера… Или тысячу лет пролетело…

Строгий строй караула… И крик, заглушающий марш…

И чужая война наши судьбы рукой огрубелой

Разломала, как мякиш, исполнив верховную блажь.

Мысли бьют по вискам, словно комья земли в крышку гроба,

Сколько раз с той поры расцветала сиренью земля…

И бежит по спине ненавистной волною озноба —

Что по возрасту мне ты годишься давно в сыновья.

Рассосало уже Время острую боль не возврата.

Я умею не плакать, услышав случайно «Афган».

И забыв обо всем, я смотрю, как сквозь мягкость заката,

Улыбается мне мой любимый, «двухсотый» пацан.

***

За флажками оставила

Свою веру в людей.

Вспомни главное правило:

Если ранил — добей.

Только спину и вижу я.

Это мне не забыть.

Если все-таки выживу —

Буду мстить. БУДУ мстить.

Растерялась по-бабьи я.

Это ФОРА — ты знай.

Я еще — очень слабая…

Время есть. Добивай.

***

Не цветами — лебедой

Зарастает поле.

Стала я твоей бедой,

Милый, поневоле.

Неба ситец голубой

Насурмился грозно.

Ах, зачем же мы с тобой

Встретились так поздно.

Мыслей горьких остриё —

Никуда не деться…

Спрячу имя я твоё

В тайничок под сердце.

Сыпет густо на лицо

Мне слезинки лето.

А на пальчик мой кольцо

Не тобой надето.

***

Опять я не на шутку растерялась…

Хотя, пора б привыкнуть. Столько лет…

Еще вчера нам Осень улыбалась,

А нынче красит небо в серый цвет.

По волчьи ветер подвывает песни.

Холодный дождик зло стучит в окно.

Ну что, Душа, ты снова не на месте?

А впрочем… Твоё место… Где ОНО?

***

Выключаю разум. Пусть исполнится

Всё, что проклиналось сгоряча.

Примеряю звание — «любовница»,

Как одежду с барского плеча.

Распрощалась с гордостью. Покорная…

Эшафот ли… Жизнь ли… Быть… Не быть…

Мне теперь душою обнаженною

В унисон с дождями голосить.

Сердце ранят, как шипы терновника,

Непростые правила твои.

На другой вершине треугольника —

Вне закона…

……………………. Просто — по любви.

***

Огонь закатного костра

Из туч рванул наружу.

Большим осколком серебра

Луна упала в лужу.

Карниз ронял остатки слёз.

И нарочито хмуро

Берёзка, как промокший пёс,

Отряхивала шкуру.