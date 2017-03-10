Tатьяна Коган | Стихи

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
Предки мои в Белорусском местечке
Шили, ковали,
Рыбу ловили в пруду или в речке –
Фаршировали.
Школу закрыли у них коммунисты
И синагогу,
Ну, а доделали дело фашисты –
Срочно в дорогу…
Так родились дети урбанизации
(Эко словечко?):
В мыслях, делах – отзвук цивилизации,
В сердце – местечко…
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Есть песня, которую с детства я пела,
В ней мудрость небес и земли.
Так душу тревожить – хорошее дело
Под скрипочки ти-ли-ли-ли… …
В местечках заброшенных или в столицах,
Куда бы пути не вели,
Где в кудрях мальчишек носатые лица,
Там скрипочки – ти-ли-ли-ли.
Пусть мальчик не Ойстрах и даже не Коган,
Семья, сэкономив рубли,
Талант развивает, дарованный Б-гом,
И скрипочка – ти-ли-ли-ли.
Ах, Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Вселенскую скорбь исцели.
Аидише маме ту песню сыграй-ка,
Майн ингале, ти-ли-ли-ли,
Ту песню, что слышали мы с колыбели,
Где камни без влаги росли,
Без слёз сердце плакало, чувства горели –
На скрипочке ти-ли-ли-ли.
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В сорок пятом Освенцим был освобождён от нацизма.
В память жертв Холокоста сегодня минуту молчим.
Мой народ не был сломлен в страшнейшем судьбы катаклизме,
Возродился и духом воспрял, значит, неистребим!
Через десятилетья, живя по древнейшим заветам,
Генетически знаю, что нужно мне благодарить
Подарившего хрупкую жизнь.И любуюсь рассветом
За себя и за тех, чья в печах была прервана нить…
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АНГЕЛЬСКАЯ ПОДБОРКА
Отдохни, ангел мой, не шурши
Молью битыми перьями крыльев.
Дай дожить век в вальяжной тиши
Без, с тебя облетающей, пыли.
Не храни меня, очень прошу,
Не хочу превращаться в консервы,
Не кури надо мной анашу,
Улетай, не расчёсывай нервы.
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Подними меня, ангел, с колен,
Воспарить я хочу над судьбою,
Убежать из удушливых стен
В мир простора, свободы, покоя.
Подари мне перо из крыла
Покрупней, попестрей, попушистей,
Несравненная будет метла
Против зависти, злости, корысти.
Для меня полететь – ерунда,
Мне для этого крыльев не надо,
Лишь подняться с колен. И тогда
Я устрою вам мини-торнадо.
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Тихие ангелы с грустными лицами
Смотрят на грешный наш мир с высоты –
Там города расчертили таблицами
Землю на месте, где были цветы.
Грустные ангелы с лицами тихими
Плачут и слёзы роняют дождём.
Люди беспечные – франты с франтихами–
Нейтральзуют потоки зонтом.
Личные ангелы хлопают крыльями:
Падают пёрышки прядью за прядь.
Кружат они над людьми эскадрильями…
Им бы не мучиться и закричать.
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… Опять мне всхрапнулось, и снова упала
Жене на причёску моя голова.
Взглянула она – приговор трибунала,
Не спят в филармонии, Люся права.
Глаза я протёр, лоб напряг, чтобы больше
Не мог я закрыть непослушных очей.
Тут скрипки ввинтились (вот диапазончик!)
Мне в мозг. Мир не знает таких палачей!
Вгоняет мне в темя бетонные сваи
Своим молотком барабанщик-садист!
В оркестре играют устало, сбиваясь,
Однако, крещендо и все – как один!
Им тоже домой поскорее охота,
У каждого стынет, скучая, диван,
Но надо будить меня – это работа,
Да палкой грозит им за пультом тиран.
Конец уже скоро. Там бисы, поклоны
И тот долгожданный счастливый момент…
Приду через месяц с женой искушённой:
УплОчено. На год наш абонемент.
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МАРТ
Этот март-озорник удивляет нас снова и снова!
В Калифорнии холод, чуть выше в горах сыплет снег.
Я к таким катаклизмам и зимней зимой не готова,
А весенней весной в куртку кутаться – курам на смех.
Не затем удрала я из снежно-морозной России.
Калифорния, как ты могла! Это – гнусный обман!
Где горячие ветры восточных долин и пустыни?
Отчего так не тёпл и не тих Тихий твой океан?
Как не стыдно тебе пред лицом трудового народа
В США, абсолютно законопослушной стране,
Нарушать вероломно святые законы природы!
Знай, посодют тебя, и потом уж не жалуйся мне.
СТАРЫЕ КНИГИ
Время хранит на полях пожелтевших страниц
Прежних читателей книжек следы-отпечатки…
Загнутый угол – наследие тех озорниц,
Что постоянно теряли открытки-закладки.
Жирные пятна – затурканных преданных жен,
Цезаря корча, глотавших романы на кухнях,
Этот обрез был однажды слегка подожжён,
И от воды все листочки- соседи разбухли.
Книги с пометками карандашом на полях
Принадлежали серьёзному школьнику Васе.
Рвал на цитаты он классиков. В этих делах
Не было равных отличнику Васеньке в классе…
Старые книги, вобравшие предков тепло,
Вас не читать, а листать – это ж так интересно.
Грусть на душе, но и одновременно светло,
Словно поётся живая семейная песня.