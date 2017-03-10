Tатьяна Коган | Стихи

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Предки мои в Белорусском местечке

Шили, ковали,

Рыбу ловили в пруду или в речке –

Фаршировали.

Школу закрыли у них коммунисты

И синагогу,

Ну, а доделали дело фашисты –

Срочно в дорогу…

Так родились дети урбанизации

(Эко словечко?):

В мыслях, делах – отзвук цивилизации,

В сердце – местечко…

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Есть песня, которую с детства я пела,

В ней мудрость небес и земли.

Так душу тревожить – хорошее дело

Под скрипочки ти-ли-ли-ли… …

В местечках заброшенных или в столицах,

Куда бы пути не вели,

Где в кудрях мальчишек носатые лица,

Там скрипочки – ти-ли-ли-ли.

Пусть мальчик не Ойстрах и даже не Коган,

Семья, сэкономив рубли,

Талант развивает, дарованный Б-гом,

И скрипочка – ти-ли-ли-ли.

Ах, Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,

Вселенскую скорбь исцели.

Аидише маме ту песню сыграй-ка,

Майн ингале, ти-ли-ли-ли,

Ту песню, что слышали мы с колыбели,

Где камни без влаги росли,

Без слёз сердце плакало, чувства горели –

На скрипочке ти-ли-ли-ли.

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В сорок пятом Освенцим был освобождён от нацизма.

В память жертв Холокоста сегодня минуту молчим.

Мой народ не был сломлен в страшнейшем судьбы катаклизме,

Возродился и духом воспрял, значит, неистребим!

Через десятилетья, живя по древнейшим заветам,

Генетически знаю, что нужно мне благодарить

Подарившего хрупкую жизнь.И любуюсь рассветом

За себя и за тех, чья в печах была прервана нить…

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АНГЕЛЬСКАЯ ПОДБОРКА

Отдохни, ангел мой, не шурши

Молью битыми перьями крыльев.

Дай дожить век в вальяжной тиши

Без, с тебя облетающей, пыли.

Не храни меня, очень прошу,

Не хочу превращаться в консервы,

Не кури надо мной анашу,

Улетай, не расчёсывай нервы.

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Подними меня, ангел, с колен,

Воспарить я хочу над судьбою,

Убежать из удушливых стен

В мир простора, свободы, покоя.

Подари мне перо из крыла

Покрупней, попестрей, попушистей,

Несравненная будет метла

Против зависти, злости, корысти.

Для меня полететь – ерунда,

Мне для этого крыльев не надо,

Лишь подняться с колен. И тогда

Я устрою вам мини-торнадо.

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Тихие ангелы с грустными лицами

Смотрят на грешный наш мир с высоты –

Там города расчертили таблицами

Землю на месте, где были цветы.

Грустные ангелы с лицами тихими

Плачут и слёзы роняют дождём.

Люди беспечные – франты с франтихами–

Нейтральзуют потоки зонтом.

Личные ангелы хлопают крыльями:

Падают пёрышки прядью за прядь.

Кружат они над людьми эскадрильями…

Им бы не мучиться и закричать.

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… Опять мне всхрапнулось, и снова упала

Жене на причёску моя голова.

Взглянула она – приговор трибунала,

Не спят в филармонии, Люся права.

Глаза я протёр, лоб напряг, чтобы больше

Не мог я закрыть непослушных очей.

Тут скрипки ввинтились (вот диапазончик!)

Мне в мозг. Мир не знает таких палачей!

Вгоняет мне в темя бетонные сваи

Своим молотком барабанщик-садист!

В оркестре играют устало, сбиваясь,

Однако, крещендо и все – как один!

Им тоже домой поскорее охота,

У каждого стынет, скучая, диван,

Но надо будить меня – это работа,

Да палкой грозит им за пультом тиран.

Конец уже скоро. Там бисы, поклоны

И тот долгожданный счастливый момент…

Приду через месяц с женой искушённой:

УплОчено. На год наш абонемент.

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МАРТ

Этот март-озорник удивляет нас снова и снова!

В Калифорнии холод, чуть выше в горах сыплет снег.

Я к таким катаклизмам и зимней зимой не готова,

А весенней весной в куртку кутаться – курам на смех.

Не затем удрала я из снежно-морозной России.

Калифорния, как ты могла! Это – гнусный обман!

Где горячие ветры восточных долин и пустыни?

Отчего так не тёпл и не тих Тихий твой океан?

Как не стыдно тебе пред лицом трудового народа

В США, абсолютно законопослушной стране,

Нарушать вероломно святые законы природы!

Знай, посодют тебя, и потом уж не жалуйся мне.

СТАРЫЕ КНИГИ

Время хранит на полях пожелтевших страниц

Прежних читателей книжек следы-отпечатки…

Загнутый угол – наследие тех озорниц,

Что постоянно теряли открытки-закладки.

Жирные пятна – затурканных преданных жен,

Цезаря корча, глотавших романы на кухнях,

Этот обрез был однажды слегка подожжён,

И от воды все листочки- соседи разбухли.

Книги с пометками карандашом на полях

Принадлежали серьёзному школьнику Васе.

Рвал на цитаты он классиков. В этих делах

Не было равных отличнику Васеньке в классе…

Старые книги, вобравшие предков тепло,

Вас не читать, а листать – это ж так интересно.

Грусть на душе, но и одновременно светло,

Словно поётся живая семейная песня.