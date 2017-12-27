Свободный художник Ирина Сидорина

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Именно так современная, энергичная, самодостаточная женщина, наша современница определяет теперешний свой статус. Она, конечно, имела в виду, отвечая на мой вопрос о выполнении руководящих обязанностей в Творческом союзе художников России, что с прошлого года не является его вице-президентом и не отвечает теперь там поэтому за связи с общественностью.

Однако, как очевидно при знакомстве с продолжающимися не одно десятилетия ее начинаниями в том, что есть искусство живописи в широком смысле слова, в первую очередь, абстрактного варианта ее бытования, определение – свободный художник – наиболее точно передает не общественный, а творческий статус Ирины Сидориной. В ее активе редактирование журнала, организация выставок и активное в них участие, то есть, реальное существование в художественной жизни России. (Два года назад творческий союз, в котором она занимала достаточно высокий пост, несомненно, по праву и по заслугам наградил ее Золотой медалью за вклад в общественную культуру.)

Но дело не в пафосе, поскольку это не про нее, Ирину Сидорину. Насколько можно понять по ее работам, по тому, как она проявляет себя в жизни и в искусстве, наша героиня являет собой достаточно редкий все же пример современного человека.

И дело даже не в том, что она отдает предпочтение картинам, выполненным в абстрактной манере, а рисовать может и на упаковочной пленке, считая, что именно она лучше всего отвечает теме очередной работы. (При том, что пишет картины маслом, акриловыми красками, акварельными красками, используя маркер, перьевую ручку, восковые мелки.)

Она, выпускница Московского художественного училища памяти 1905 года (отделение графического дизайна) уверенно сделает классический натюрморт, считая при этом, что даже фотография все же не передает реальность в полной мере. А потому в абстракции есть больше раскованности и жизни.

Однако, заметим, что нефигуративная живопись Ирины Сидориной – не рационально-холодное манерничанье, как это нам знакомо по известным произведениям художников-мужчин и женщин, если говорить, например, об авангарде в его отечественной ипостаси. Ее абстракции, если можно так сказать, имеют в природе своей искренность и непосредственность женского начала, они живут и дышат, поскольку в них нет герметизма или чего-то в этом роде. Они не концентрируют в себе цвет и форму, а размыкают пространство, явно выходя в сути своей за рамки полотна в каждом конкретном выражении авторского изобразительного посыла.

Несомненно, в ее работах есть дисциплина, которая, скорее всего, есть и в характере Ирины Сидориной. И потому, что быть функционером, и оставаться активно занимающимся профессией художником – это уже не просто натура, а собранность и деловитость. Некоторые его картины просто громадны по объему. И выписано в них все тщательно, так что надо постоянно держать в уме общую идею, чувствуя, как любой штрих, цветовой мазок проясняют ее.

Свобода Ирины Сидориной находит себе воплощение и в том, что она самодостаточна. Ставит перед собой и другими конкретные задачи, и добивается их осуществления, несмотря ни на что (обстоятельства, трудности, неприятности и организационные проблемы.) Оставаясь при этом творческим человеком и обаятельной, стильной, уверенной в своих силах и способностях женщиной. Как в ее внешности, так и в характере, несомненно, есть харизматичность национальной идентичности. То, что нам знакомо по тому, как образ русской женщины воссоздан в литературе и в искусстве уже не один век. Нет одного – самоумаления, готовности согласиться с тем, что что-то не получается так, как хотелось бы, как представляется ей и ее товарищам по искусству единственно приемлемым. При том, что она и в живописи, и вне ее, скорее всего, может быть как мягкой, так и требовательной к себе и другим. Всегда имея в виду не премьерство, а сугубо творческие задачи и решения.

Думается, Ирине Сидориной, пожалуй, безоговорочно и логично подходит определение – современный художник. И не только потому, что чуть больше двадцати пяти лет назад, защитив диплом в художественном училище академического статуса, она вступила и в Творческий союз художников России, и в Международную федерацию художников ЮНЕСКО. Конечно же, дело не в самом факте одновременного присутствия в отечественной и международной организациях, что само по себе примечательно, но может для кого-то быть только формальной данностью.

Дело именно в том, что Ирина Сидорина ощущает себя по-настоящему свободным и современным художником, что видно по ее работам. В них нет формализма и вторичности, следования достижениям прошлых десятилетий ради них самих и принадлежности к какой-то художественной школе. Потому говорить о ней достаточно просто – перед нами человек, который сделал себя сам. И у нее это получилось ярко, точно, красиво и наглядно.

Здесь тот самый штучный случай, который доказывает, что для успеха в жизни, в том числе, и в творчестве, надо только быть самим собой. И тогда биография, как и произведение искусства, тем более, именно оно, будут каждый раз доказывает, что его автор написал то, что хотел и именно так, как считал нужны – свободно и современно в его понимании жизни и творчества.

Несомненно, что для Ирины Сидориной живопись – призвание. Она больше, чем профессия, большая часть ее бытия, но не вся, потому что в ее картинах есть воздух, собственно говоря, кислород, что заметно при всей абстрактности ее работ, что делает их совершенными, летящими, плывущими над землей где-то в надземном пространстве, которое автору их по душе и по настроению.

Илья Абель