Светлана Казина | Еще один момент счастья

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Я фотограф-путешественник. Делюсь ссвоими впечатлениями о том, что люблю. Могу провести несколько часов напролёт, совершенно не замечая течения времени: встречать рассвет и закат в горах, разглядывать бирюзовую Катунь или Млечный Путь. Слышать шелест листвы, пение озер и молчание гор. Но за кажущейся легкостью и воздушностью фотографий стоит огромная работа: бессонные ночи, крутые многодневные восхождения, холод, туман, тяжёлый рюкзак за спиной.

Я много лет охотилась за радужными облаками, но снять их довольно сложно. Получалось всё не то. И тут я поняла секрет. Вот они, смотрите: Радужные Облака.

Радужные облака — это не выдумка фотохудожника, это редкое и восхитительное оптическое явление. Его можно наблюдать во все времена года, в любом месте земного шара. Эти облака могут быть окрашены во все цвета спектра. Они состоят из маленьких водяных капелек практически одинакового размера. Облако может стать радужным полностью или только по краям, может иметь тусклые цвета или очень яркие. В последнем случае нужно, чтобы капли облака были одинакового размера. Только тогда оно будет обладать насыщенными цветами. Похоже, с размерами капель мне в тот день явно повезло.

Лучше всего это явление заметно на высоко-кучевых (особенно на высоко-кучевых чечевицеобразных) и перисто-кучевых облаках.

Простите меня за мою википе́дистость, я скажу просто — это ещё один момент Счастья… Всем — сбы́тия мечт! А про секрет не спрашивайте. Он же секрет!

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Над облаками всё иначе… Другой цвет… Формы… Земли нет… Суеты нет… Людей нет… Ну, почти нет… Я не в счёт…

Вглядитесь туда, вглубь. Многослойность этих небожителей восхищает…

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Новое солнце. Невероятно красивое зрелище.

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Один из самых дорогих подарков в моей жизни — это утро. Когда горы и рассвет показали мне всё, что только можно было. Всё. И даже это. Что именно? Ну давайте, скажите, что вы не видите эти чудесные ягодицы гор, что бархатным светом освещает утреннее солнце, укрывшееся за тучей? Я что — одна их вижу? Ну ладно…

Я фантазёр, но мне эта картинка нравится…

… что нравится — то и показывают…

… что показали, то и сняла…

… зачем я снимаю? …

На фото: плато Укок. Горный Алтай.

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Небесное яичко.

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В этом фото всё — мой сегодняшний вечер, мой дом, моё тепло, моё окно и даже моя гора (да, моя!) Селигур, что отразилась на замёрзшем стекле…



Всем тепла и уюта ныне и присно, и во веки веков..