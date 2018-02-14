Светлана Казина | Боцман и Масленица

Как и в прошлом году пришла ко мне в дом Масленица. Всё такая же, масляная, вкусно-пахнущая, только ещё толще стала, ещё добрее…

«Ой, — говорю, — садись, милая, отдохни вот тут, на солнышке, а я в магазин, за сметаной! Я мигом!»…

«Иди, хозяйка, не волнуйся, — говорит мой кот Боцман, — Я за гостьей того, поухаживаю! Будьте спокойны!»…

Кот Боцман — старый, дворовый, боевой котяра, кашляющий, чихающий, с подбитым правым глазом и отмороженными ушами.

Минут эдак семь меня не было всего, я на велике туда-обратно, захожу в дом — а там, как в сказке про лису и колобок:

— Мр-р-р-мяу, позвольте представиться! Я известный на селе — кот Боцман! Ох и запах от Вас! Позвольте ручку поцеловать, разрази меня гром!

— Какой Вы, однако, скорый!

— Дык мы на флоте бывало эхх!!!… Как же Вы вкусно пахните, грот-брамсель мне в ухо! Нет никаких сил сдерживать себя, сдохни моя селезёнка!

— Ах, Боцман, вы меня усами щеко́тите! Ха-ха-ха!

— Дык мы это хха!, могём! Не виноватый я, Вы мне голову вскружили! Штормит меня, бушприт твою в компа́с!

— Как Вы красиво изъясняетесь, капитан!

— Боцман я, Боцман!, якорь мне в глотку!

— Ах всё одно красиво!

— Мр-р-р-р, ну один поцелуй!, медуза мне в печень!

— Ну разве что один… Вы мне платочек сбили! Ха-ха-ха!…

— Да чёрт с ним, с платочком, аппетитная Вы моя!!!

— Меня прям в жар бросает от Вас, Боцман! Аж масло проступило на лбу! Ах, хозяйка пришла!

— Где масло?? Какая хозяйка, проклятье на мою кошачью душу?! Ах, хозяйка!!… Хозяюшка! Чего так долго? Тебя только за сметаной посылать… … Да не трогал я её!… Какой платочек?… Ой, да вот он, ваш платочек!… Помог снять! Чтоб не жарко ей!… Ой, да заштопаю я!… Сметану давай уже, да за стол садись, заждались мы тебя!…

… Да, ладно, Боцман, я всё понимаю! Кто ж против такой масленицы устоит, кальмарьи кишки мне в сметану!

*****

Всем доброй Масленицы! Не забываем, что согласно народным приметам, чем больше блинов будет выпечено на Масленицу, тем богаче и счастливее будет семья этой весной и в этом году!

Масленичная неделя:

Понедельник — встреча.

Вторник — заигрыши.

Среда — лакомка.

Четверг — разгул.

Пятница — тещины вечерки.

Суббота — золовкины посиделки.

Воскресенье — Прощеное воскресенье.

И никаких диет! Помните — всё делаем в радость