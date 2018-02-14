Светлана Казина | Боцман и Масленица

Как и в прошлом году пришла ко мне в дом Масленица. Всё такая же, масляная, вкусно-пахнущая, только ещё толще стала, ещё добрее…
«Ой, — говорю, — садись, милая, отдохни вот тут, на солнышке, а я в магазин, за сметаной! Я мигом!»…
«Иди, хозяйка, не волнуйся, — говорит мой кот Боцман, — Я за гостьей того, поухаживаю! Будьте спокойны!»…
Кот Боцман — старый, дворовый, боевой котяра, кашляющий, чихающий, с подбитым правым глазом и отмороженными ушами.
Минут эдак семь меня не было всего, я на велике туда-обратно, захожу в дом — а там, как в сказке про лису и колобок:
— Мр-р-р-мяу, позвольте представиться! Я известный на селе — кот Боцман! Ох и запах от Вас! Позвольте ручку поцеловать, разрази меня гром!
— Какой Вы, однако, скорый!
— Дык мы на флоте бывало эхх!!!… Как же Вы вкусно пахните, грот-брамсель мне в ухо! Нет никаких сил сдерживать себя, сдохни моя селезёнка!
— Ах, Боцман, вы меня усами щеко́тите! Ха-ха-ха!
— Дык мы это хха!, могём! Не виноватый я, Вы мне голову вскружили! Штормит меня, бушприт твою в компа́с!
— Как Вы красиво изъясняетесь, капитан!
— Боцман я, Боцман!, якорь мне в глотку!
— Ах всё одно красиво!
— Мр-р-р-р, ну один поцелуй!, медуза мне в печень!
— Ну разве что один… Вы мне платочек сбили! Ха-ха-ха!…
— Да чёрт с ним, с платочком, аппетитная Вы моя!!!
— Меня прям в жар бросает от Вас, Боцман! Аж масло проступило на лбу! Ах, хозяйка пришла!
— Где масло?? Какая хозяйка, проклятье на мою кошачью душу?! Ах, хозяйка!!… Хозяюшка! Чего так долго? Тебя только за сметаной посылать… … Да не трогал я её!… Какой платочек?… Ой, да вот он, ваш платочек!… Помог снять! Чтоб не жарко ей!… Ой, да заштопаю я!… Сметану давай уже, да за стол садись, заждались мы тебя!…
… Да, ладно, Боцман, я всё понимаю! Кто ж против такой масленицы устоит, кальмарьи кишки мне в сметану!
*****
Всем доброй Масленицы! Не забываем, что согласно народным приметам, чем больше блинов будет выпечено на Масленицу, тем богаче и счастливее будет семья этой весной и в этом году!
Масленичная неделя:
Понедельник — встреча.
Вторник — заигрыши.
Среда — лакомка.
Четверг — разгул.
Пятница — тещины вечерки.
Суббота — золовкины посиделки.
Воскресенье — Прощеное воскресенье.
И никаких диет! Помните — всё делаем в радость