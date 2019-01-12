Стоит ли заставлять ребёнка извиняться

Данные нового исследования говорят о том, что не стоит заставлять ребёнка извиняться, пока он действительно не почувствует себя виноватым. В противном случае само значение извинения – выразить сожаление и поправить отношения – теряется, потому что дети могут невзлюбить того, кто перед ними извиняется, даже больше, чем раньше.

Искреннее раскаяние?

В новом исследовании учёные попытались выяснить, видят ли дети различия между вынужденным раскаянием и искренним, и они видят. Полученные данные свидетельствуют о том, что изучение способов помочь вашему ребёнку научиться сочувствовать жертве, обеспечивая тем самым искреннее извинение, более конструктивно, нежели немедленно принудить его неохотно извиняться.

«Убедитесь, что ребёнок понимает, почему другой человек чувствует себя обиженным, и что он действительно готов сказать «Прости». И только после этого попросите ребёнка извиниться», — говорит автор исследования Крейг Смит, исследователь Центра роста и развития человека при Мичиганском университета.

«Принуждение ребёнка к извинениям приведёт к обратным последствиям. Другие дети не станут любить того, кто насильно извиняется перед ними. В таком случае извинение теряет свой учебный статус, и такая цель извинения как помощь вашему ребёнку выразить сожаление, успокоить чьи-то чувства, также теряется».

Бремя вины

Смит и его коллеги рассмотрели, как дети в возрасте от 4 до 9 лет воспринимают 3 сценария извинения у сверстников: извинение по собственному желанию; извинение, к которому подтолкнули, но всё же сделанное по собственному желанию; принудительное извинение.

Учёные обнаружили, что дети одинаково воспринимают извинение по собственному желанию, неважно, сам ребёнок догадался или родители подсказали. А вот принудительные извинения не оказались полезными, особенно у детей в возрасте от 7 до 9 лет. Все дети думали, что провинившийся чувствовал себя хуже после таких извинений, чем до. При этом дети от 7 до 9 лет считали, что подобные чувства вызываются личной заинтересованностью (боязнь наказания, например), а не раскаянием.

Дети всех возрастов также думали, что жертвы чувствовали себя лучше, получив искренние извинения. При этом те, перед кем извинялись самостоятельно, чувствовали большее удовлетворение, чем те, перед кем извинялись вынужденно.

Как же родители могут помочь своим малышам посочувствовать человеку, которого они расстроили, и, в конце концов, искренне извиниться?

«Если ваш ребёнок не волнуется по этому поводу, помогите ему понять, как другой человек чувствует себя и почему, – говорит Смит. – Извинение – лишь один из способов объяснения, но их великое множество. Исследование показало, что даже дошколята ценят действия больше, чем слова».

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