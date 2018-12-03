Современный городской транспорт: трамваи Базеля

Наш современный город заполнен машинами, маршрутками и автобусами. Иногда можно встретить велосипедистов. А вот трамваи, кажется, отходят в прошлое, хотя это очень удобный и комфортный вид транспорта. Даже в самых крупных российских мегаполисах отсутствуют по-настоящему современные трамваи. Для того чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть на трамвайные вагоны, линии и депо в Базеле – втором по величине швейцарском городе.

Трамвайные линии стали прокладывать в Базеле еще с 1895 года. Они пересекают всю территорию города, охватывая и прилегающие небольшие поселки. Есть линии, которые проложены в Германию и Францию. Движение на них возобновили в 2014 и 2017 годах соответственно.

В городе за сто лет демонтировали только одну линию, пустив по маршруту автобус. Последние, наряду с маршрутками и машинами, так и не получили массового распространения. На вопрос, почему в Базеле продолжают совершенствовать трамвайный транспорт, власти города объясняют это отсутствием автомобильного лобби, которое было присуще соседям.

Весь городской транспорт состоит из трамваев, электричек, автобусов и поездов. Система оплаты проезда очень проста и удобна: купленный билет действителен сразу на все виды транспорта.

Организацией и управлением трамваями занимается два оператора: городской и областной. Вагоны на этих линиях разного цвета: в городе – зеленого, за городом – желтого. Они немного отличаются по конструкции, так как загородный трамвай должен быть приспособлен к железнодорожным путям. Для пассажиров сразу понятно, где какой маршрут.

Расписание движения четкое и строго контролируемое. Интервал сохраняется в пределах 7-8 минут. Согласно правилам, вагоны должны заполняться не более чем на 60 процентов.

Трамваи больше походят на длинных гусениц, части которых гибкие и подвижные. Внутри вагоны отделаны под дерево. Это не дань старине, а пожелание самих горожан: они посчитали мягкие сидушки менее гигиеничными.

Пригородные трамваи обеспечены беспроводным Интернетом. Это и понятно, ведь в долгой поездке по полям пассажирам нужно чем-то себя занять. На таких путях, как в Швейцарии, в трамвае можно читать, слушать музыку, абсолютно не беспокоясь о тряске, грохоте и вибрации.

Пересадки с маршрута на маршрут происходят на соединительных узлах – хабах. Действуют они по принципу метро, только наземного: на одну линию приходится один маршрут. Всего внутренних городских направлений 9, общей протяженностью 75 км. На 3 км линия «заходит» во Францию, и на 2 км – в Германию.

Заграничные лини строились Швейцарией, а обслуживание ведется уже тамошними операторами. В соседние страны ходят особые трамваи: французы и немцы очень придирчивы к вагонам, долго выбирают и сертифицируют модели.

Швейцарцы предпочли трамваи канадского производства – фирмы Бомбардье. У них низкая посадка и отсутствуют ступеньки.

Трамвай в Базеле продолжает оставаться основным видом передвижения. На его долю приходится 35 % всех городских поездок. Да и все улицы устроены так, чтобы уменьшить поток автомобилей, отдавая предпочтение трамвайному передвижению.

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