Сок сельдерея: Напиток для профилактики рака

Польза сельдерея известна давно, а его преимущества для здоровья просто поражают! С соком сельдерея вы получите витамины А, РР, В, Е, а также кальций, цинк, фосфор, железо, калий и магний. Сельдерей оказывает омолаживающее действие, укрепляет иммунитет, нейтрализует канцерогены, очищает организм от токсинов.

Также он обладает противовоспалительным действием, поэтому сельдерей рекомендуют употреблять при наличии артрита и ревматизма. Поможет сельдерей при суставных болях, уменьшит отеки, успокоит нервы и нормализует сон. Продукт справится с высоким артериальным давлением, ускорит процесс похудения, предупредит заболевания печени и почек, снизит уровень холестерина в крови. Благодаря клетчатке сельдерей активизирует работу кишечника. Более того, растение защитит организм от старческого слабоумия. Наблюдается и мочегонный эффект, при регулярном употреблении улучшается состав крови. Сок этого растения обладает мочегонным и слабительным действием, тонизирует организм, увеличивает работоспособность, снимает усталость, улучшает состояние зубов и волос.

Сок сельдерея как средство для предотвращения рака

Ингредиенты:

6 стеблей сельдерея

6 листов капусты

2 яблока, нарезанных

1 лимон, очищенный

2 стакана кокосового молока

Приготовление:

Пропустите сельдерей, яблоки, лимон, капусту через соковыжималку. Добавьте кокосовое молоко. Затем поставьте в холодильник на 30-45 минут. Подавайте охлажденным.

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