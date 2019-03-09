Снижение веса способно избавить от диабета второго типа

Проведенное в Великобритании исследование показало, что диабет второго типа может быть обратимым заболеванием. У трети участников после снижения массы тела признаки диабета исчезли, и такое состояние сохранялось не менее двух лет.

Клиническое исследование под руководством профессора Майка Лина (Mike Lean) из Университета Глазго и профессора Роя Тейлора (Roy Taylor) из Университета Ньюкасла проводилось на базе 49 клиник в Шотландии и Северо-Восточной Англии. В нем участвовало около 300 человек с диабетом второго типа и индексом массы тела от 27 до 45 (индекс массы тела более 25 классифицируется как избыточный вес, более 30 – как ожирение). Половина пациентов получала стандартное лечение, положенное в случаях диабета второго типа. Другая половина была включена в программу структурированного контроля веса. В течение 12–20 недель им предлагалось употреблять только низкокалорийные блюда с общей калорийностью 800 калорий в день.

После первого года 46% тех, кто придерживался низкокалорийной диеты, полностью избавились от диабета второго типа, 36% были здоровы и спустя два года. Состояние ремиссии определялась по долгосрочному низкому уровню гликированного гемоглобина – менее 6,5%. При этом такой уровень сахара должен был достигаться без приема лекарств от диабета.

Шансы на избавление от диабета оказались тесно связаны с потерей веса. 64% тех, кто похудел на десять и более килограммов, были свободны от болезни и спустя два года.

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.

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