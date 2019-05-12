Мужское здоровье: Сколько раз нужно уметь отжиматься от пола, чтобы избежать инфаркта?

Исследователи из Гарвардского университета выяснили: способность мужчин делать энное количество отжиманий говорит о невысоком риске серьезных проблем с сердцем.

В масштабном и длительном исследовании Гарвардского университета участвовали 1 104 активных мужчин-пожарных старше 18 лет. Ученые разделили их на 5 групп — в зависимости от того, сколько отжиманий респонденты могли сделать. Эксперты следили за состоянием здоровья подопытных на протяжении 10-ти лет.

Хорошая физическая форма уменьшает риск возникновения проблем с сердцем

У 37 мужчин за период проведения эксперимента были диагностированы различные сердечно-сосудистые заболевания, такие как:

сердечная недостаточность;

ишемическая болезнь и другие.

При этом 36 мужчин этой группы не смогли сделать 40 отжиманий в начале исследования. Респонденты, которым удалось выполнить более 40 отжиманий, имели на 96% меньше случаев сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто выполнил менее 10-ти отжиманий.

Ученые подчеркивают: «Мужчины-пожарные — это узкая группа, и нет гарантий, что такие же результаты будут у других людей».

А ведь не новость, что хорошая физическая форма уменьшает риск возникновения проблем с сердцем. Да, в диагностических целях отжимания от пола врачи еще не использовали. До этого дня.

«Наши результаты показывают, что отжимания могут стать простым и бесплатным методом оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний практически в любых условиях. Удивительно, но способность отжиматься от пола больше связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем результаты тестов на беговой дорожке», — утверждает ведущий автор исследования Джастин Ян.

Болезни сердца

Болезни сердца и связанные с ними осложнения — основная причина смертей во всем мире (утверждает Американская кардиологическая ассоциация). Помимо физической активности на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний могут оказывать питание, курение и недостаточное количество сна.

Подводя итоги

Бросать курить.

Начинать здорово питаться.

Спать не менее 8-ми часов в сутки.

Протестировать свое сердце: попробовать отжаться 40 раз от пола.

Получилось? Поздравляем. Значит, меняйте хват — так, как делает герой следующего ролика.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир!

Источник