Мужское здоровье: Сколько раз нужно уметь отжиматься от пола, чтобы избежать инфаркта?
Исследователи из Гарвардского университета выяснили: способность мужчин делать энное количество отжиманий говорит о невысоком риске серьезных проблем с сердцем.
В масштабном и длительном исследовании Гарвардского университета участвовали 1 104 активных мужчин-пожарных старше 18 лет. Ученые разделили их на 5 групп — в зависимости от того, сколько отжиманий респонденты могли сделать. Эксперты следили за состоянием здоровья подопытных на протяжении 10-ти лет.
Хорошая физическая форма уменьшает риск возникновения проблем с сердцем
У 37 мужчин за период проведения эксперимента были диагностированы различные сердечно-сосудистые заболевания, такие как:
- сердечная недостаточность;
- ишемическая болезнь и другие.
При этом 36 мужчин этой группы не смогли сделать 40 отжиманий в начале исследования. Респонденты, которым удалось выполнить более 40 отжиманий, имели на 96% меньше случаев сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто выполнил менее 10-ти отжиманий.
Ученые подчеркивают: «Мужчины-пожарные — это узкая группа, и нет гарантий, что такие же результаты будут у других людей».
А ведь не новость, что хорошая физическая форма уменьшает риск возникновения проблем с сердцем. Да, в диагностических целях отжимания от пола врачи еще не использовали. До этого дня.
«Наши результаты показывают, что отжимания могут стать простым и бесплатным методом оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний практически в любых условиях. Удивительно, но способность отжиматься от пола больше связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем результаты тестов на беговой дорожке», — утверждает ведущий автор исследования Джастин Ян.
Болезни сердца
Болезни сердца и связанные с ними осложнения — основная причина смертей во всем мире (утверждает Американская кардиологическая ассоциация). Помимо физической активности на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний могут оказывать питание, курение и недостаточное количество сна.
Подводя итоги
- Бросать курить.
- Начинать здорово питаться.
- Спать не менее 8-ми часов в сутки.
- Протестировать свое сердце: попробовать отжаться 40 раз от пола.
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