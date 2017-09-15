Шорт-лист Букеровской премии наполовину состоит из американцев

Оргкомитет одной из престижнейших литературных премий современности – Букеровской премии – обнародовал шорт-лист претендентов на ее получение в нынешнем году. В него по традиции вошли шесть романов разных авторов, и три из них написаны американцами.

В список включены книги «4, 3, 2, 1» Пола Остера (США), «История волков» Эмили Фридлунд (США), «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса (США), «Выход на Запад» Мохсина Хамида (Пакистан), «Осень» Али Смит (Шотландия) и «Элмет» Фионы Мозли (Великобритания).

Напомним, в лонг-листе премии было 13 книг.

Согласно дальнейшему расписанию, составленному организаторами, 10 октября состоится благотворительный вечер с участием всех писателей из шорт-листа, 14 октября они будут встречаться с гостями литературного фестиваля в Челтенхэме, 16 октября прочтут отрывки из своих произведений в лондонском Southbank Centre, а 17 октября будет объявлен победитель.

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