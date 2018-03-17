Сергей Шачин | Cурепка — цветы зла

Об авторе

Сергей ШАЧИН – известный советский и российский журналист и кинодокументалист. Вырос в семье офицера КГБ, однако придерживается либеральных взглядов. За свое творчество удостоился одной правительственной (при СССР) и множества творческих наград. «Осколки жизни» – это его попытка заново переосмыслить прожитое.

СУРЕПКА — ЦВЕТЫ ЗЛА

“Герасим очнулся, когда на дворе уже смеркалось. “Ничего себе неделька начинается!” — подумал он, хотя на календаре была суббота. Потянувшись, Герасим уселся на продавленной кровати и опустил заскорузлые ступни на тяжело скрипнувшие половицы. Затем, пошатываясь, он добрался до сеней и, пробив лбом тонкий ледок, сковавший за ночь поверхность кадки, принялся жадно хлебать рассол. Напившись, Герасим вышел на крыльцо. Мела поземка, а также и пороша. На ступеньке сидел бурый медведь. “Што — и тебе, Жучка, плохо?”- спросил Герасим и ласково потрепал топтыгина по облезшей холке. Косолапый оторопел. Жучку он сожрал еще ночью и теперь поджидал хозяина”…

P.S. Когда-то, в 70-х, мы с моим закадычным другом и коллегой по “Комсомолке” и комсомолкам Юркой Иващенко задумали смеха ради написать роман из русской жизни, но с этаким бодлеровским изыском. Отсюда и название — “Сурепка — цветы зла”. Потом судьба нас с Юркой развела и роман остался недописанным. На днях нашел в своих архивах первую страницу. Подумал: может, дописать в одиночку? Сейчас, по-моему, “народность” снова в моде…

ДВА ПШИКА

Голова с утра раскалывалась. По туловищу словно бульдозером проехали. Я посмотрел на Юрку, своего закадычного собутыльника, и мы без слов поняли друг друга: «Пиво!!!». Благо пивная в виде деревянной халабуды находилась в сотне шагов от пафосного сталинского дома, где мы в ту ночь знатно погуляли. Правда, иной раз каждый шаг стоит километра… Но все-таки мы добрались до заветных автоматов, наполненных «Ячменным колосом», опустили в них по двугривенному и уже собрались было пригубить пенистый напиток, как вдруг к нам подошел помятый тип с физиономией различных сизо-розовых оттенков:

— А по два пшика добавить не не хотите? Всего за рупь!

Чтобы нас не приняли за дилетантов, чужаков, Юрка спросил с придирчивым прищуром:

-А пшик хороший?

-А то! Свежайший! Утром купил! — засуетился сизомордый и вынул из кармана жестянку «Дихлофоса» с распылителем. Так мы узнали. что такое «пшик».

— Не! — скорчил я презрительную рожу. — «Дихлофос» душа не принимает. Вот было бы у тебя что-то импортное…

— Ну, вы, б*** совсем зажрались, — обиделся мужик и отвалил от нашего стола. Вскоре он нашел пару других таких же как мы, страдальцев, которые захотели «пшикнуться».

Когда три кружки «Ячменного колоса» на брата оказали свое живительное действие, мы вышли на улицу и обнаружили ту самую парочку»пшикнутых» мужиков. Они лежали, нежно обнявшись, на истоптанном, усыпанном окурками газоне. И, судя по всему, пребывали в неземном блаженстве…. Как мало нужно простому русскому человеку для счастья! Всего два «пшика» «Дихлофоса» в разбавленное пиво… «Боярышник» тогда еще не придумали.

БРАЧНАЯ НОЧЬ С КЛОПАМИ

Первого клопа я увидел в свою первую брачную ночь. Мне тогда было 22 — возраст безбашенного пацана — поэтому я даже не подумал хотя бы малость присмотреться к семейству своей «романтической избранницы». Теща моя работала начальницей ЖЭКа на Смоленском бульваре, где жили всякие министры и прочие большие шишки.. Она нещадно обдирала простых жильцов за каждый вызов сантехника или электрика, а хоромы «нужных людей» ремонтировала бесплатно — под предлогом всяческих аварий, за что они ее благодарили кто чем мог. В душе я окрестил тещу «паучихой» — так мастерски она плела свои блатные сети.Но это было гораздо позже…

Свадьбу мы сыграли за бесплатно — директор ресторана тоже был повязан с моей тещей. А ночью я проснулся от неведомого мне доселе жуткого зуда. Не выдержал, включил свет и увидел, как по белым простыням шастают какие-то мерзкие мелкие насекомые. Жена проснулась: «Погаси лампу, дай поспать! Ты что, клопов никогда не видел?»

Вскоре мне выделили на работе «хрущевку-распашонку». Клопы непобедимою ордою перекочевали и туда. А жена проявила себя достойной дочерью своей мамы. Как только я начал прилично зарабатывать, да еще и по заграницам разъезжать, они принялись «паучить» и меня. Я просто уследить не мог, как и куда все деньги из дома пропадали… И, наконец, невзирая на страшные угрозы написать в партком, в ЦК КПСС и в КГБ и уличить меня в аморальном и даже в антисоветском поведении, все-таки подал на развод. И вот ведь что интересно: как только после развода я переселился в старую коммуналку на Плющихе, клопы навсегда исчезли из моей жизни. Может быть, потому, что я оставил бывшей жене «все совместно нажитое имущество»? А, может, по какой другой причине? Во всяком случае, сейчас я толком и не вспомню, как эти кровопийцы выглядят…

Сергей Шачин