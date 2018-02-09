Сергей Жуковский | Картошка!

Для вас, мультитачных отроков и отроковниц XXI века, это слово означает не очень многое. Например: пюре, зразы, драники, «в мундире», жареная с лучком или банально сваренная. Для нас же, задорных сентябрьских студентов первых курсов конца 80-х годов века ХХ – целую жизнь: месяц тошнотворных, ни свет, ни заря, пробуждений в какой-нибудь местной деревянной хате, весёлой, с лёгкими, озорными матюжками, погрузки в УРАЛы и выдвижений по ухабистым местным деревенским автобанам на поля…

Поля!

Слово «картошка» имело ввиду разные поля. Да, конечно, – картофельные. Плюс – поля морковные, свекольные и капустные. Мы, с гремящими жестяными вёдрами, высыпались из-под брезентовых тентов кузовов «УРАЛов» и смотрели на бескрайнее, уходящее за горизонт, колхозное поле. Торчат из вымоченной чёрной земли тёмно-зелёные кочанчики – слава Богу! Нет, так, значит, приготовься, расставив широко ноги в тяжеленых кирзачах, кланяться: картофелинам, бурачкам, морковке, бульбе, свекле… Два ведра наполнены? К прицепу. Орёшь свою фамилию. Колхозная девочка-учётчица ставит новую «птичку» напротив тебя в синей ученической тетрадке. И – назад. И – обратно. И снова – на борозду. И опять – к прицепу. И вновь…

Чё-о-о-о-о-о-о-орт!..

Но наступал вечер. Спасительный. Как полноводный колодец – в пустыне. И начинались… Нет, не скажу. А вы ни за что не догадаетесь – чем занимались на «картошке» длинными осенними вечерами-ночами задорные, молодые, здоровые студенты первых курсов конца 80-х годов ХХ века. Ни за что не догадаетесь.

Впрочем… Нет. Достаточно вспомнить сакраментальную фразу. Уже – октябрьско-ноябрьскую, «послекартошечную». Ничуть не успокоительную. Но отчасти – весёленькую тем, что эти слова звучали из уст твоих поникших всеми частями своих тел товарищей по «картошке»: все болезни – от нервов, только гонорея с триппером – от любви!

Картошка.

Вот. Только что пожарил. На подсолнечном масле. Получилась чуть хрустящая. Золотистой корочкой. Сваренная и потёртая свекла – с выжатыми в неё зубчиками чесночка. Масло – опять же. Но уже – оливковое. И всё – под провансальским, чуть желтоватым майонезом. Морковка? Оставим на вечер. Отлично пойдёт под блинчики с белыми грибами.

Приятного аппетита!..

Сергей Жуковский

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