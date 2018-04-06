Сергей Жуковский | Баснословия

Козёл и капуста

Хоть в кандидатах

были Лис

и Волк, что многих перегрыз,

и храбрый Заяц,

и Осёл,

но Президентом стал Козёл.

Как – ни смешно.

И в тот же час

Козёл издал такой Указ,

чтобы бесплатно, круглый год

его пускали в огород!

И удивляться что ж –

как с хрустом

Козёл у всех постриг капусту?

Лис и куры

Забрался старый Лис в курятник

и говорит тихонько:

– Братья…

Лиса, отправила, старушка,

меня за перьями…

В подушку…

Ах, пожалейте старика –

отсыпьте пёрышек слегка…

Открыл хозяин утром двери –

от кур остались только перья!

Не правда ли – и вы поверили,

что приходил тот Лис за перьями?

Овца

Журили замужем Овцу:

— Тебе баран-то – не к лицу!

Газелий взгляд и лани стан,

и серны бег, а муж – баран!

Окрест ты глянь-ка – одиноки

и львы, и тигры…

Даже – волки!

А чем, скажи, тебе не пары

орлы, акулы иль гепарды?

Овца всплакнула:

— Дивно как

с орлом, должно быть — в облаках!

Сыграли свадьбу.

И Овца

мать помянула и отца,

когда орёл схватил беспечно

когтями хищными Овечку,

поднялся выше облаков,

к вершинам гор…

И был таков.

Ох, даже овцам иногда

полёта хочется…

Ах, да.

Спросить забыли мы Овцу –

и чем баран был не к лицу?

Воробей

Узнал однажды Воробей,

что значит имя «воробей».

И зачирикал средь дворов,

что он с рожденья бьёт воров!

— Я – вор-р-р-ро-бе-е-е-ей! – летал,

вопя,

тот Воробей,

и Воробья –

когда уснул он под забором,

устав кричать –

украли воры!

Хоть с той поры прошли года,

скажите, граждане –

когда

слыхали вы от воробьёв,

чтоб кто-то бил из них воров?

Свиньи и Соловей

Задумал как-то хор свиней –

чтоб спел бы с ними Соловей!

И пригласила Соловья

администраторша-свинья.

Влетел в свинарник Соловей.

Послушал пение свиней.

Узнал, что гонорар немалый

получит самым лучшим салом!

И, чтоб не обижать свиней,

пропел тихонько Соловей:

— Конечно, славно – сало с солью.

Но соловьи поют лишь соло…

Кошка и Мышь

Поймала Кошка как-то Мышь

и говорит:

— Мышонок, слышь…

На завтрак, ужин и обед

я «Вискас» ем и «Китикет».

Узнают про тебя – взашей

погонят вновь ловить мышей.

Мышонок помолчал и вмиг

в нору невидимую – шмыг!

Мораль?

А есть мораль у сцены,

коль сыты кошки, мышки целы?

Зебра и «зебра»

Спасаясь от гиен свирепых,

слилась однажды Зебра с «зеброй»,

что – на асфальте.

Тут же влип

в одну из зебр

громадный «Jeep»!

Хоть Зебру ту и очень жаль,

подумай-ка, дружок –

всегда ль

убежище такое прочное –

неотличимым быть от прочих?

Ворона

Ворона, падкая к новинкам,

вдруг перекрасилась в блондинку!

И, как видавшие судачили,

так перекрасилась удачно,

что перестали узнавать её

свои ж вороние собратья!

А рыжий кот – так тот иначе –

Вороне рандеву назначил!

И на Ворону детки гадкие

свои нацелили рогатки!

И даже шавки да барбосы

смотрели на Ворону косо.

И всеми ото всюду изгнанная

Ворона наслаждалась избранностью,

немного мучилась и всё ж

собой гордилась,

но, под дождь

попав однажды –

жалость этакая –

вновь стала жгучею брюнеткой.

Ах, глупая, не знала, птица,

что – белой можно лишь родиться!

Скрипка и Контрабас

Перед концертом как-то раз

со Скрипкой спорил Контрабас:

— С таким-то голосом озвучивать

тебе дверные петли лучше! –

огромный Контрабас басил.

И так ту Скрипку он взбесил,

что, не найдя ответа контра,

она лишь проскрипела:

— Контра!

Но дирижёр взмахнул рукой,

и музыка взвилась рекой,

и Контрабас со Скрипкой,

будто

и распрей не было минуту

назад,

запели в лад друг другу

ноктюрн, сонату, скерцо, фугу…

Так важно ли –

какие чувства –

любовь

иль зависть,

иль вражда –

воспламеняют в нас искусства

огонь живительный,

когда

никто из зрителей не видит,

как Скрипка тихо ненавидит

и Контрабас,

и альт,

и, может,

виолончель с гитарой – тоже?

Слон и Слониха

Слониха хаяла Слона:

— У-у-у… Толстокожий…

А вина

Слона была лишь в том,

что тоже,

как и Слониха,

толстокожий

он был

и, как слоны другие,

ушами хлопал он тугими.

Как все, имел и хвост, и хобот,

и тумбами-ногами топал.

— У-у-у…Толстокожая ты рожа! –

Слониха морщилась.

Но, может,

всего лишь на всего

громилу-

Слона

Слониха разлюбила?

Осёл

Осла назначили послом.

— Посол не может быть ослом! –

кричали прочие послы –

Лисицы, Страусы, Козлы.

— С Ослом не сядем мы за стол! –

брезгливо кинул Волк-посол.

— Среди послов Ослу – не место! –

ворчала Курица с насеста.

Вошёл Осёл.

И все послы

с Ослом вдруг сделались милы:

налили бренди с трюфелями,

спросили об ослиной маме…

В душе кляня Осла по матери.

Ну, что попишешь?

Дипломатия…

Прыщик

Такой большой, что не отыщешь,

жил-был на ровном месте Прыщик.

И так бы сгинул в неизвестности,

когда б на этой гладкой местности

не стал стоять особняком.

И называться бугорком.

Спустя денёчка три-четыре

наш Прыщик выдвинулся в чири.

Потом в фурункулы пролез.

Процесс – известный, как абсцесс.

Иначе говоря – карьера.

В карьере Прыщик рос.

Безмерно.

И стал влиятельным.

Нарывом.

Но.

Прервалась карьера.

Взрывом.

Остался шрамик лишь от Прыщика.

Такой большой, что не отыщите…

Кукушка

В часах Кукушка стала маяться

от одного и до двенадцати

всё куковать и день, и ночь.

И, чтоб тоску ту превозмочь,

закуковала – вот так здорово! –

без двадцати пяти второго,

шестого четверть

и бесстрашно

семнадцать сорок три однажды.

Назавтра – лишь Кукушка:

— Ку… –

часы снесли к часовщику.

Тот часовщик и так, и сяк

крутил-вертел.

Да всё ж иссяк.

Кукушку вынул из часов

и дверцу запер на засов.

Мораль же вывести не сложно –

кукуй, когда тому положено!

Ёрш и Цапля

Не с голодухи – с куража

раз Цапля сцапала Ерша

и уж хотела слопать,

как

шипами,

что – на плавниках,

вонзился Ёршик тот в серёдку

прожорливой цаплячьей глотки

от ужаса, видать…

И тут же

был Цаплей выплюнут наружу!

Не забывай же,

милый друг,

кому-то коль попался вдруг –

организована так жизнь,

что, если хочешь жить – ершись!