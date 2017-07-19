Сергей Беседин | Свалка

Корреспондент районной газеты Красноперцев получил задание сделать репортаж об N-ской свалке, получившей всероссийскую славу после недавней прямой линии с президентом. Жители пожаловались на смрад и грязь, и президент пообещал убрать свалку в кратчайшие сроки. Похоже, она доживала последние дни.

Над огромным скопищем мусора с криками летали вороны. С неба ослепительно сияло солнце, горячее, как желток на сковородке. Люди с непонятным статусом стояли на горе хлама и разгребали ее грабельками, ища что-то своё, заветное. Над свалкой парил дрон и в режиме онлайн снимал видео о том, что происходит.

– У Григорьича возьмите интервью, – махнул рукой охранник. – Он у нас поговорить мастак.

Красноперцев подошёл к указанному Григорьичу, худому и бледному старцу с большими синими глазами, в наружности которого было что-то библейски-покорное. Тот, разумеется, тоже был с граблями.

– Вы уже шестой журналист за неделю, – слабо улыбнулся старец. – Пришла слава, откуда не ждали!

– А вы ей не рады? – глупо спросил Красноперцев.

– А зачем она мне? – резонно поинтересовался старичок. – Наоборот, стало только хуже. Свалка наша уже вдвое уменьшилась. Каждый день самосвалы приезжают и куда-то вывозят мусор тоннами. Куда? Я думаю, просто перекинут к соседям, в Калужскую область. Главное, за пределы убрать. Калужане же не москвичи, перебьются, принюхаются. А жаль! Знаете, сколько с этой свалки кормилось?

– Сколько?

– Десятки людей, если не сотни. Металл, бумага, картон, пластик. Люди ведь что только не выбрасывают. У нас здесь своя иерархия. Есть даже самый старший, смотрящий, на Мерседесе ездит. И куда им всем теперь? Мне вот куда в мои шестьдесят девять? Единственное, что внушает надежду – надоест им скоро это все, отвяжутся от нашей свалки… очередная показуха же…

– Но ведь сам президент взял дело под контроль! Нельзя так оставить дело?

– А если бы ему не дозвонились? Никому б и дела не было? Получается, мы стали случайной жертвой обстоятельств?

– А вот жильцы окрестных домов считают, что жертвы – это они!

– Тут ведь какое дело, – с удовольствием пояснил старик. – Каждый с чьей-то точки зрения жертва, а с чьей-то агрессор. А всей правды мы никогда и не узнаем!

– Вы почти как философ рассуждаете! – поразился корреспондент.

– Почему же «как»? Я и есть кандидат философских наук. Здесь, на этой свалке, кого только не встретишь. Врачи, музыканты, учителя, художники. Словом, все, кто жизнь на обочину выбросила. Люди прекрасные! Честнейшие! Да-да, и не ухмыляйтесь! На прошлой неделе один олигарх приезжал, весь аж в слезах. «Помогите, – кричит, – я часы Картье в мусоропровод уронил! А весь наш мусор на эту свалку увозят! Озолочу!» Слыханное ли дело! Это как иголку в стогу сена! Ну, наши все взялись за работу. Пятнадцать тонн мусора провеяли. И, представляете, нашёл я его часы!

– Озолотил?

– Я не стал с него брать ничего, – отмахнулся старик. – Говорю, купи, друг, всем волонтёрам по банке пива, вот оно и достаточно.

Дрон спустился ниже и повис прямо перед глазами беседующих.

– Чертова железяка! – разозлился дед. – Ты куда все это транслируешь? Прямо президенту? Ну, пусть посмотрит!

Он повернулся к дрону спиной, сбросил потертые штаны и показал в камеру тощую задницу.

После этой выходки старик вдруг успокоился.

– На самом деле эта работа приучает к смирению, – заметил он, вновь начиная грести граблями. – Все мы из праха появились, все в него и вернёмся. А тут прах каждый день перед глазами. Свалка – это же и есть наша Россия в миниатюре…

– Не понял? – переспросил журналист, переставая черкать в блокноте.

– Огромная свалка со своей иерархией. Свалка старых стереотипов, замшелых мнений и ненужных идеологий. Тут копни – Сталина найдёшь, там – Брежнева. Поглубже поройся – Ивана Грозного вытащишь. А сверху летает дрон и государевым глазом присматривает. Точней, видимость создаёт. Потому что ничего он сделать-то и не может! Ну? Что ты мне сделаешь, металлолома кусок?

Старик замахнулся на дрон, сделав вид, что хочет его ухватить. Дрон в ужасе отпрыгнул.

Журналист помрачнел. Пламенный репортаж с уже придуманным заголовком «Президент сказал – президент сделал!» летел в тартарары. Он не знал, как теперь возвращаться в редакцию и что сказать учредителю.

– Послушайте, – робко спросил он у Григорьича, – а вам на свалку ещё люди не требуются? Опыт копания в дерьме у меня колоссальный!

Сергей Беседин