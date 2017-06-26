Сергей Беседин | Все включено

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Директор гостиницы «Радушная» города Бузулук собрал вверенный ему коллектив и сказал:

– Непростые времена настали для нашего отеля! Поток гостей мельчает! Да и сам гость хиреет! Жмётся, копейку считает, при заселении матерится, получив расчёт, дерётся! Пора ввести что-то новое, эксклюзивное! Такую услугу, чтоб слеза прошибала!

– Это какую же? – удивился завхоз.

– Как в Колумбии! – строго сказал директор. – Оплатил пакет – и сразу все получил. Завтрак в постель, джакузи, кофе с молоком из пакетика и главное – это…

– Что?

– Секс! – произнёс директор и поднял указательный палец вверх. – Безудержная похоть! Содом и Гоморра! Превратим Бузулук в гнездо разврата! Завтра же оформим двух вакханок на полную ставку!

– Да, но у нас нет такой ставки, – недоуменно протянул главбух.

– Оформите как техничек! И внесите наше предложение на сайт! Немедленно!

***

Командировочный Кукуев выбирал гостиницу недолго. Реклама «Радушной» возвещала о том, что в обычный прайс включены плотские утехи аж с двумя особами женского пола.

– Ну что ж, – радостно сказал Кукуев сам себе. – Загоним трамвайчик в депо. Постучим по окорокам. Посадим червячка в скафандр!

Прибыв в Бузулук и заселившись в гостиницу, он немедленно лёг в кровать и натянул одеяло до подбородка. Он изнывал перед прибытием камелий.

Не прошло и пяти минут, как раздался робкий стук в дверь.

– Ожидаю! – крикнул Кукуев из кровати, приняв соблазнительную позу.

Дверь распахнулась, и в комнату вошла провинциального вида стеснительная блондинка с отросшими тёмными корнями волос.

– Здравствуйте! Я Пепита! Пришла согреть вас огнём моей страсти! Вы готовы в нем сгореть?

– Пепита? – удивился командировочный.

– Ну, Лиза я. Директор сказал псевдоним срочно взять… мексиканский…. С ним, говорит, эротичней будет… Вот у вас яблоко на тумбочке, можно откусить кусочек?

– Да берите все! Вы голодная, что ли?

– Ну, голодная – не голодная, а под ложечкой-то тянет. Я ж только десять дней как на работу устроилась. Зарплату ещё ни разу не получала.

– Хм… бедолага… И что вы мне, Лиза-Пепита, предложите?

– А пойдёмте в душ! Покажу вам для начала программу «Цветок сакуры».

Командировочный не стал возражать и проследовал в душ. Лиза-Пепита скинула с полноватого тела платье, чулки и трусики и врубила воду на полный напор. И тут же с визгом вылетела из душевой кабины.

– Сволочи! Горячую воду опять отключили! Не получится «Цветок сакуры». Только «Медовая страсть». Проворачивайтесь на живот, я как раз баночку с мёдом захватила!

– Ага! – возразил Кукуев. – А как я потом отмываться буду? Давайте чего попроще!

– Сейчас организуем… А вот тут ещё на тумбочке груша и банан…

– Вы не наелись?

– Да не я! Сын мой, Пашка. В коридоре стоит. Оставить-то не с кем. Паш, а ну зайди!

Зашёл худой маленький Пашка с напуганными глазами.

– Держи грушу! И иди в коридоре ещё постой. Да не хнычь. Недолго еще. Минут сорок.

– М-да, – сказал командировочный. – А сколько ему?

– Семь. Нас папаша-то бросил. Работы в городе нету особо. За квартиру уже два месяца не плачено. Вот, попалось объявление. Хоть так. Нижнее белье вот выдали.

– Поздравляю, – выдавил из себя Кукуев, не зная, что ему делать с этой информацией. – А где ж вторая девушка? Мне обещали, что будет двое.

– Да сейчас Танька будет… то есть Лусия. Опаздывает чутка.

И впрямь, через минуту ввалилась рослая брюнетка в спортивном костюме и сланцах на босу ногу. В руках у неё была полторашка пива.

– Вот, попалошь по акции, – сказала она, сильно шепелявя. – Целый чаш отштояла в очереди. Пятьдешят рублей литр. Дёшево же!

– О! – оживилась Пепита. – Это дело! Закусон есть?

– А как же? Кило пельменей с собой!

– Ставь кастрюлю, варить будем! О, а что наш клиент? Закемарил уже, сморило его? Слабенький какой…

И в самом деле, Кукуев, устав с дороги, уже похрапывал, и снилась ему Колумбия, мулатки в бикини и коктейль «пина-колада»…

Сергей Беседин