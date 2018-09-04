«Семья» на троих

Экология потребления. Психология: Если задавать честные вопросы ему и себе, то ясность обретается достаточно быстро, вопрос в другом — нужна ли вам эта ясность…

Выбор одного варианта из нескольких имеющихся не всегда оказывается по силам простому смертному, потому и существует в нашем мире множество причудливых совмещений не только различных видов деятельности, но и отношений.

Не у всех получается быть глубоко и долго в союзе с одним-единственным любимым человеком. Для начала такого человека нужно постараться найти, и если это получится, то дальше придется меняться, углубляться, в чем-то уступать, с чем-то смиряться, на что-то закрывать глаза, да и много всего рутинного предстоит пережить в человеческих отношениях. Любовь, дружба, забота, нежность, красота — ими также наполнена жизнь близких людей, но до настоящих чувств нужно еще добраться, они не лежат на поверхности.

На поверхности находится страсть, влюбленность, эффект новизны, к тому же отношения не всегда начинаются с осознанности, чаще всего срабатывает привычный сценарий. Чтобы добраться до настоящих чувств, нужно сосредоточенно двигаться в этом направлении; более того, истинные чувства предстоит не только открыть, но и учиться их поддерживать и сохранять.

Постоянство в любви требует мастерства и большого количества «крючочков», связывающих людей друг с другом. Крючок-общее прошлое, в котором и долгие взгляды, и красивые свидания, и много смеха, улыбок, радости, крючок-поддержкав трудные времена, где так много вместе пройдено, где и слезы, и поражения, разочарования, обиды и упущенные возможности, крючок-дружба, которая объединила два сердца, проходящих испытание горем и радостью, дети потом те еще крючочки, совместные интересы, планы на будущее, глубокие разговоры, желание понять и лучше узнать того, с кем живешь под одной крышей, радость от побед, финансовое процветание, карьерный рост, совместные путешествия и много других объединяющих занятий, год за годом перекидывающих мостики от сердца одного партнера к другому.

Как видите, в таком насыщенном ритме и при сбалансированной жизни не так много места и времени остается для того, чтобы случайно появился кто-то третий. «Случайно» третий никогда не появляется, встречи с третьим могут стать угрозой для двоих лишь тогда, когда мостиков и крючков было не достаточно, и в семейной системе появилось свободное место для третьего.

При внимательном рассмотрении ситуаций с «третьими лишними» в отношениях выясняется, что причиной такого поведения является нарушенный контакт человека с самим собой, деструктивные сценарии прошлого и не очень высокий уровень психологической зрелости. Отношения с любимым мужчиной или женщиной наполняют, но в то же время они требуют отдачи, в них должен быть баланс «давать-брать». А когда получать хочется больше, чем даешь, или не удается получить все желаемое в одном месте, люди пробуют получить это частями и в нескольких местах.

Да и сложно сказать, что решение приходит осознанно, обычно просто так «случается» — вчера только телефончик взял у девушки, а сегодня она требует от тебя развестись с женой, потому что вы уже полгода вместе и ждать надоело.

Любовный треугольник — штука весьма проблемная, радость приносит только в начале, да и то не всем участникам данной геометрической фигуры. Писем на эту тему приходит много, потому и пишу. Про моральные и этические нормы вы и без меня знаете, об этом не буду, про кармические последствия, возможно, тоже наслышаны (в жизни все возвращается к нам, но не в схожих событиях, а в виде состояний, которые испытывали люди, страдающие по нашей вине). Распишу все просто по ролям в треугольнике и для ситуаций, когда люди на самом деле хотят что-то изменить.

Роль первая — человек, которому муж или жена изменяют с кем-то «на стороне», а может даже и уходят из семьи. Победителем в таком состоянии чувствовать себя трудно, конечно же, и когда узнаешь об измене, внутри что-то рушится, но если «крючков» в виде общего прошлого и настоящего, детей и ипотеки достаточно много, то просто закрыть за ним дверь и никогда не общаться вряд ли станет хорошим выходом. Хочется или нет, но чтобы не разрушиться в такой ситуации, придется заняться собой. Перепросматривать отношения, анализировать причины, меняться, проживать обиду, гнев, разочарование, отвержение, взвешивать все за и против, пытаться вернуть или честно признаться себе, что все давным-давно умерло, этап завершен, нужно двигаться дальше.

Самые большие проблемы в этой роли доставляет жертвенность и всепрощение из страха остаться одному, потому что в итоге внутри у человека накапливается много яда, который отравляет либо здоровье, либо приводит к отчуждению. Упрямое непрощение приводит к тому же самому, тут нужно разбираться. Обычно от нас уходят на время или насовсем не только потому, что в отношениях с нами что-то идет не так, не потому, что мы плохие, а тот человек «на стороне» хороший. Чаще всего сам изменяющий имеет глубокий внутренний конфликт, который пытается решить за счет изменения внешних обстоятельств. Либо этот наш партнер не слишком-то развит, живет в невежестве и хочет получить просто наслаждение, не считаясь с нашими чувствами, тогда возникает вопрос, зачем мы выбираем все еще быть рядом с ним?

Роль вторая — тот, кто изменяет. Нельзя сказать, что человек делает так по заранее разработанному плану злодеяний, обычно это либо слабость чувств, либо желание лучшей жизни, которое накладывается на весьма странные установки относительно семейной жизни — если с мужем или женой что-то не получается, но очень хочется, то почему бы не поискать желаемое за ее пределами? Философия несложная, но проблем доставляет достаточно — от различных болезней души и тела до проблем, связанных с необходимостью выбора, увеличением финансовых расходов, изменением условий жизни и т.п.

Жена или муж, с которыми есть дети, совместное жилье, родственники, много прошлого, настоящего и планов на будущее против любовника или любовницы, с которыми новизна, романтика, близость, приключения и все такое. Как я уже писала, пока человек находится одновременно и там, и там, ему трудно адекватно оценить ситуацию, обычно партнер и любовник по качествам дополняют друг друга, поэтому ситуация может длиться годами.

Для изменения ситуации необходимо сосредоточиться прежде всего на себе, начать осознавать свои ценности, потребности и планы на жизнь, побыть где-то в тишине и уединении, если есть возможность. А далее из двух вариантов выбрать один (хотя бы на время) и идти в него глубоко, в конце концов взрослый человек — тот, кто умеет отвечать за последствия своих решений и действий. Чем быстрее произойдет концентрация на себе, а затем на одном из партнеров, тем больше шансов выбраться из треугольника, не разрушив окончательно себя и жизни близких людей.

Роль третья — тот, с кем изменяют. Романтика, тайная переписка, бурные встречи и подарки кружат голову, а минимум обязательств дает идею, что такие отношения можно прекратить в любой момент. Проходит время, привязанность возрастает, начинает хотеться определенности. Где гарантии, что не упущу свою жизнь в ожидании его/ее ухода из семьи? Будут ли у нас дети? Когда мы сможем открыто заявлять о своих отношениях? Почему я должен/должна в одиночестве проводить праздники и каникулы, если у меня есть любимый человек (либо праздники вместе, а будни и ночи в одиночестве)? И на этом этапе любовник/любовница начинают пытаться повлиять на ситуацию, прося решительных шагов.

Но смотрите, если человек по-настоящему сильный, то, во-первых, любовницы (-ка) у него не появилось бы, потому что это нечестно и обязательно принесет боль мужу/жене и детям, во-вторых, если в семье на самом деле так плохо, как он(-а) часто описывает, то взрослый человек сначала должен разобраться с этими проблемами в семье, решать их, пробовать наладить либо уже расходиться, приняв на себя ответственность за этот выбор. Сам должен объяснять детям происходящее, быть какое-то время во всем этом негативе, решать имущественные вопросы и т.п.

А если инициировать все это приходится вам, заставлять человека разводиться, разговаривать с его женой/мужем, рыдать ночами от болезненности выбора и ситуации, оправдывать бездействие тем, что сейчас еще не время, воодушевляться идеей «он(-а) меня так любит, просто надо немного подождать, то ваш партнер не такой уж и зрелый, как хочется верить. И почему вы так уверены, что оказавшись в роли законного жены/мужа вам не придется столкнуться с тем же, что сейчас проходит его семья?

Отношения крепки там, где есть осознанный выбор, честность с самим собой, соблюдение обязательств и реалистичный взгляд на происходящее. Да, бывает такое, что люди годами живут такими тройками, незримо или зримо присутствуют в жизни друг друга:

муж, жена и любовница;

жена, муж и любовник;

муж, жена и у каждого по комплекту поклонников —

всякое бывает.

Вопрос в том, чего вам самим нужно от жизни? Измены можно пережить и простить, можно не пережить и не простить, можно простить, но выбрать идти отдельными путями, но если просто честно смотреть на себя и ситуацию, то никаких специальных знаний и не потребуется.

«Ах, все было так хорошо, а он(-а) все разрушил(-а)!» Ой, да бывает ли такое, что на самом деле все хорошо, а человек берет и добровольно устраивает, чтобы было плохо?

«Я люблю их двоих и не знаю, что делать» — да ладно вам, каждый знает, что делать, просто дело в том, что хочется и проблему решить, но при этом и от наслаждений не отказываться.

Если честно хочется решить проблему, придется чем-то пожертвовать, например, собственным комфортом.

«У них в семье давно уже плохо, близости нет, живут как соседи!«- я вас умоляю. Когда все плохо, люди расходятся, потому что на одной территории жить уже невыносимо.

Может быть ваш партнер не хочет сталкиваться с проблемами? Может быть вы для него являетесь удобным вариантом, чтобы без всяких разборов внутренних конфликтов изменить одну картинку на другую?

Если задавать честные вопросы ему и себе, то ясность обретается достаточно быстро, вопрос в другом — нужна ли вам эта ясность, если вы все еще там, где находитесь?

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