Семён Каминский | Исход

Выстояли очереди, продали квартиры и дали взятки – даже не упомнишь, кому и сколько. Всплакнули, когда покупатели увозили югославскую стенку, чешский раскладной диван и пианино «Красный Октябрь». Собрали друзей и восторженно выпили отходную, а потом – на посошок. Надвинули на глаза старую фетровую шляпу (изображая то ли Элвиса Пресли, то ли Юла Бриннера в роли самого великолепного ковбоя из семёрки) и заплетающимся языком повторяли перед зеркалом в своей, теперь уже бывшей, прихожей какую-то ерунду: «Вот видишь, детка, я же говорил… Мы – победители, детка. Да здравствует рок-н-ролл! Рок-н-ролл, детка, рок-н-ролл!»…

Впихнули свои материальные благосостояния в строго ограниченные по размерам и по количеству брезентовые баулы, специально сшитые у знакомого портного из Дома быта. Крепко взяли детей за руки, а бабушек – под руки, уложив горшки для тех и других в авоськи и неотлучно держа всё вышеперечисленное при себе. В аэропорту с чувством предъявили самые важные бумажки с орлами и с честным видом распахнули перед подозревающими таможенными носами косметички с копеечной бижутерией, доказав таким образом, что незадекларированных драгоценностей не вывозят. Нет, не вы-во-зят!

Серьёзно нализались малознакомым виски в самолёте во время самого долгого в их жизни перелёта.

Рок-н-ролл, детка, рок-н-ролл!

Прилетели. Ужаснулись почти полному отсутствию ожидаемых небоскребов и почти повсеместному деревенскому пейзажу.

Отходили по два года на курсы местного языка в бесплатные еврейские или христианские школы и общественные колледжи.

Купили первые, «опытные», образцы автомашин – абсолютные развалюхи, – почти полностью потратив те самые деньги, которые получили дома при продаже квартир (и которые смогли привезти с собой).

Выучились на программистов и помощниц медсестёр и после сотни попыток и безумных испугов всё-таки получили работу. После этого начали работать и регулярно пить лоразепам, чтобы уснуть, а потом прозак, чтобы вообще как-то жить дальше.

Рок-н-ролл, детка, рок-н-ролл!

Отдали те, первые, «опытные», машины за копейки – в счёт стоимости новых – и в кредит, под дикий процент, купили новые машины. Правда, неожиданно оказалось, что приобретение «Мерседеса» здесь не считается достижением, поэтому купили «Лексусы» (не все – некоторые купили «Инфинити»). И сразу сфотографировались на фоне блестящего капота и ещё раз – за рулём, как бы непринуждённо выглядывая из открытого окна машины. И послали снимки по электронке друзьям и родственникам, оставшимся где-то там. А ну-ка посмотрите: вот мы какие!

Рок-н-ролл, детка, рок-н-ролл!

Хотя высокие ондатровые шапки-ушанки и шубы из песца необразованные местные почему-то тоже считали странной модой и любили по этому поводу задавать глупые вопросы (типа: а это что такое?), ещё долго ездили в этих шикарных нарядах на работу и только через несколько лет переоделись в короткие курточки и вязаные шапочки из универмага «Волмарт».

Потом начали создавать себе хорошую кредитную историю – и покупать.

Покупать.

Покупать.

Покупать.

И обязательно – в кредит. Бросьте эту моду покупать за наличные! Вся страна в долгу, как в шелку, даже правительство – и всё у всех хорошо (ну, собственно, как оказалось, оно потому и хорошо, что все в долгу). Особенно хорошая кредитная история началась тогда, когда в кредит купили дом (квартиру, «таунхаус») и поняли, что никогда не смогут за него расплатиться.

Рок-н-ролл, детка, рок-н-ролл…

Почтовый ящик начало просто распирать от проспектов и предложений что-нибудь купить.

Завести новые, самые-самые выгодные кредитные карточки.

Поставить самые замечательные, самые невидимые «брейсы-брекеты» на зубы, чтобы наконец-то избавиться от неправильного прикуса (потому что раньше, оказывается, даже кусали не так, как правильно).

Заказать самое эффективное средство от прыщей (тех, что бывают в разных местах, но в основном на лице).

На празднование Дня независимости, 4 июля, собрали у себя во дворе новых друзей и под шашлычок, называемый корявым именем «барбекю», выпили немало текилы, водки и пива. Надвинули на глаза кепку с надписью «Чикаго Булз» и заплетающимся языком всё повторяли и повторяли перед зеркалом в прихожей какую-то ерунду: «Вот видишь, детка, я же говорил… Мы – победители, детка. Да здравствует рок-н-ролл! Рок-н-ролл, детка, рок-н-ролл!»…

Семён Каминский

Чикаго, 2015-2016