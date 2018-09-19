Сделан революционный прорыв в борьбе с инфарктами

Теперь, когда ученые обнаружили группу антител, которые резко уменьшают риск сердечных приступов и инсультов, ежегодно можно будет спасать тысячи жизней.

Исследователи говорят, что их открытие может привести к созданию тестов для определения риска развития у человека сердечной недостаточности в течение трех лет и позволит делать инъекции антител, чтобы защитить от этого на срок пять лет.

«Если удастся добиться в этом направлении успехов, это означало бы революцию в борьбе с главнейшим убийцей в мире», — сказал ведущий исследователь Рамзи Хамис из Имперского колледжа Лондона.

У всех есть эти антитела, по крайней мере, некоторые. Но показатели широко варьируются от человека к человеку, и это играет решающую роль в определении того, насколько вероятно появление проблем, опасных для жизни.

Глубокий эффект

Эффект антител настолько глубок, что люди с высоким содержанием антител на 70 процентов менее склонны к развитию сердечных заболеваний, по сравнению с теми, у кого их содержится мало, показало новое исследование. Высокие уровни антител показывают, что у их хозяев в артериях меньше опасных бляшек, которые вызывают большинство инфарктов и инсультов.

У открытия есть огромный потенциал для спасения многих жизней, говорят ведущие специалисты в области сердца.

«Каждый год только в одной в Великобритании от сердечного приступа или инсульта, вызванных бляшкой в артерии, умирает более 100 тысяч человек. Узнав, какие пациенты имеют бляшки, которые более склонны к разрыву, мы можем спасать тысячи жизней в год», — сказал доктор Ноэль Фахерти, старший научный сотрудник Британского фонда сердца.

Новые препараты

«Мы могли бы использовать новые препараты для настройки иммунной системы у людей, перенесших сердечный приступ или инсульт», — добавил он. Ученый разрабатывает анализ крови, позволяющий идентифицировать людей с высоким риском сердечных заболеваний путем измерения уровней антител. Он надеется, что анализ появится в ближайшие три-четыре года.

Еще более важно, что он также разрабатывает инъекции антител, которые будут делаться ​​людям с высоким риском. Они, как он надеется, будут доступны в ближайшие пять-десять лет.

Исследователи пока не знают, почему у некоторых людей более высокие уровни антител, известных как IgM anti MDA-LDL, хотя они считают, что их продуцирование является ответом на общие бактериальные инфекции в детском возрасте.

Исследование опубликовано в журнале EBioMedicine.

Экспертная реакция

Исследование было воспринято как «новаторское и оригинальное» одним из ведущих мировых специалистов в области сердца, не принимавшим участия в исследованиях. Профессор Амир Лехман, директор центра сердечно-сосудистых исследований в клинике Майо в Рочестере, сказал: «Это уникальные, очень важные результаты, устраняющие пробел, который мы имеем в нашем понимании атеросклероза и инфарктов».

Источник