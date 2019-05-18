Считать ли лук и чеснок полезными? Вот что говорят эксперты

Люди, которые пытаются выбирать красочные фрукты и овощи, чтобы получить широкий спектр витаминов и минералов, часто думаю, что такие “бледные” продукты, как лук и чеснок, не содержат много питательных веществ. Хотя эти растения не похожи на пищевые “электростанции”, диетологи говорят, что на самом деле лук и чеснок очень полезны.

Лук всех цветов (включая белый) является богатым источником витаминов С и В6, калия и фолатов, а чеснок, помимо витаминов, содержит тиамин, кальций, фосфор, медь и марганец. Кроме того, лук и чеснок — это низкокалорийный способ добавить вкус к блюду, чтобы сократить количество масла и соли, говорит Джессика Джонс (Jessica Jones), зарегистрированный диетолог из Калифорнии.

Лук и чеснок, обладают столь многими полезными для здоровья свойствами, что их часто считают лечебной пищей, особенно в традициях исцеления за счет еды, таких как аюрведа. Сырой чеснок может принести наибольшую пользу для здоровья, поэтому некоторые ученые рекомендуют дать сырому насчищенному или измельченному чесноку отстояться в течение 10 минут перед употреблением, чтобы запустит реакции ферментации.

Исследования показывают, что фитохимические вещества, в луке и честноке могут улучшить иммунное здоровье и снизить риск развития рака, они предотвращают воспаление, повреждение клеток и повреждение ДНК, согласно данным Американского института исследования рака.

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