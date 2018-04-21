Рээт Куду | Если ещё и последний автобус ушёл…

I AKT
Молодая женщина, представительница великого, могучего языка, Анна в качестве туриста приехала в столицу маленького государства, в котором владеют государственным языком примерно 60 % населения. Анна в восторге от местного языка, который может оказаться в красной книге, и даже выучила несколько фраз. Она так долго гуляла по чужому городу, что вконец заблудилась и оказалась на автобусной остановке какой-то окраины поздним вечером.
Спустя некоторое время к остановке торопливо подходит женщина, примерно того же возраста и тоже по имени Анна, в дальнейшем будем её называть Анна II.
Анна II: (обращается к Анне I) – Кас бусс он лайнуд?… (Анна I молчит) Ай эм гоинг ту лэйт, ай эм гоинг ту лэйт?… Ты что, немая?
Анна I: Мина оотан бусс (счастлива, что произнесла эту фразу).
Анна II: Так ты ещё хуже, чем немая. Ты – чужая! Не знаешь нашего государственного языка.
Анна I: Не знаю, но учусь. Мина оотан бусс (весело). О, почти стихотворение получилось: Не знаю, но учусь,
Мина оотан бусс.
Не знаю, но учусь,
Мина оотан бусс! (Напевает).
Анна II: (презрительно) Вы там все поэты: и ваш Высоцкий, и Окуджава. Мы грустим, если ночью последний автобус ушёл, а вы по этому поводу песни поёте: «Последний автобус по улице мчится…»
Анна I: (исправляет) «Последний троллейбус плывёт по Москве…» (поёт)
Москва, как река, затухает…
Анна II: Ну и народ! Как с вами жить в одном городе. Языка не знаешь, а стихи уже делаешь.
Анна I: Неужели последний автобус ушёл? Так рано? Вы не шутите?
Анна II: Вот-вот! Вы такой народ – ночью у вас ещё рано, а утром – слишком рано. Вы гулять любите, пьянствовать. У нашего маленького народа есть пословица, старая мудрость: рано встаёшь – богатым станешь!
Анна I: А вы, значит, стали богатой? А я-то думала, что богатые ездят на своих машинах.
Анна II: Как я могла стать богатой, если русские выслали мою бабушку в Сибирь?
Анна I: А почему вы сейчас не в Сибири, а здесь? В этом маленьком государстве, где такой уникальный государственный язык?
Анна II: не иронизируйте. Могли бы знать наш язык, раз уж здесь живёте.
Анна I: А я и учусь. Не знаю, но учусь.
Мина оотан бусс. (поёт)
Не знаю, но учусь,
Мина оотан бусс!
Анна II: Если учите, могли бы знать, что не надо сказать «мина оотан бусс», а надо сказать «мина оотан бусси». Видите, вот и нет больше вашего стихотворения: «оотан бусси-и-и-и-и…» (пауза). Как вы всё-таки русские переменились! Моя бабушка говорила, когда вернулась из Сибири, что там её спасла одна женщина. Мою бабушку, больную, бросили на дороге, чтобы она не заразила других. А эта женщина шла мимо и взяла её в свою избу и вылечила. Ах, как вы изменились! Великий народ! А вот, если бы та женщина бабушку не спасла, я бы не родилась.
Анна I: (серьёзно) А вы сами не изменились?
Анна II: Мы? Как это изменились? Мы всегда говорили на нашем родном языке, свято берегли его, как талисман. Моя национальность – это мой язык! Я – это мой язык!
Анна I: А я не язык! Я – человек!
Анна II: Если ты не знаешь языка, тогда ты никакой не человек!
Анна I: Немые тоже люди! И они бывают даже больше люди, чем те, которые говорят.
Анна II: Но ты же не умеешь говорить! Живёшь здесь, а говорить не умеешь! Да ты просто хуже всякого немого. Вы мало развитая, вы, как грудной ребёнок, который говорит только «ням-ням».
Анна I: (спокойно) Я хотела вам сказать, что ваш английский просто смешной, поэтому я вас не поняла. Вы же сказали: «Ай ам гоиннг ту лэйт», – вот это и есть «ням-ням». Запомните: «Ай эм гоинг ту би лэйт!» Так что вы опоздали не только на автобус, но и на курсы английского языка.
Анна II: Я сказала правильно! Айм гоинг ту лэйт.
Анна I: Нет, не правильно!
Анна II: Нет, правильно! Айм гоинг ту лэйт.
Анна I: Нет, не правильно, не надо со мной спорить! Ай эм гоинг ту би лэйт!
(Появляется прилично одетый мужчина, Мартин. Он слегка навеселе).
Мартин: Оо, Ай эм гоинг ту би лэйт!
Анна I: Гуд ивнинг.
Мартин: Гуд ивнинг! Вот сингз вил ю ниид иф ю гоу ту э биг сити? Гёрлз…
Анна II: Как? Вы тоже забыли свой великий и могучий язык? Ведь ваша культура лучшая в мире, лучшая в Европе, а Вы язык забыли?
Мартин: (смеётся) Ничего я не забыл! Просто в нашем городе ночью в основном иностранцы разные: англичане, немцы, финны. Местных почти нет, по домам прячутся, или ездят на своих шикарных авто… А на автобусах ночью ездят только фаталисты. Такси на окраинах у нас тоже не всегда поймаешь. Так что придётся нам умирать на этой остановке, если ещё и последний автобус ушёл.
Анна I: Не очень-то вы похожи на фаталиста, да и на бедного тоже. Скорее наоборот.
Мартин: (смеётся) Себя надо убивать, пока весело. Даже знаменитый поэт нашего маленького народа сказал: « Красиво умереть, пока ты молод». А я бы добавил: «красиво умереть, пока ты молод и богат». У нас ведь старость – это нищета, если ты не подлец совсем.
Анна II: Сразу видно, вы не богатый, а просто бабник. У нас ведь даже бедные ездят на машине. А богатые – на вертолётах.
Мартин: (весело) У нас просто слишком хорошая полиция. Они меня как-то поймали пьяного на моём самолёте, или, вру, на космическом корабле, и поэтому я нахожусь сейчас с двумя красивыми девушками на остановке и жду последнего автобуса, которого всё нет и нет… Но ожидание с вами — это уже праздник. (Пытается танцевать с Анной II)
Анна II: Оставьте меня, оставьте меня сразу! Руки! Не трогайте! Я не такая! А вы никакой не богатый!.. Я не верю!
Анна I: (смеётся) А я именно такая!.. (танцует с Мартином) Танцуйте со мной! Ах, как мне нравится этот город!..
Анна II: Если Вам нравится наш город, почему наш язык не нравится?
Анна I: (танцуя) Для понимания другого мало знать язык, буквы, слова, фразы… Для понимания надо узнать душу, сердце другого человека, иначе останется ненависть и злоба.
Анна II: Вот-вот! Любовь, любовь!.. Это у русских самое важное слово… Но это пустое слово! Мы маленький народ, и нам не надо вашей большой любви. Нам нужно просто спокойствие.
Мартин: (танцуя, с восторгом говорит Анне I) Ах, как красиво ты говоришь! Мне именно любовь очень нужна. Именно любовь!.. А остальное у меня есть: дом у моря, очень красивый; собака, очень красивая; сосны красивые; банковский счёт, тоже красивый. А любви нет. Потому что все женщины здесь говорят о деньгах, о делах. О любви – никто.
Анна II: (презрительно) Да вы просто пьяный. И вам надо не настоящая любовь, а именно русская любовь! Эта лёгкая любовь по-русски.
Мартин: Любовь никогда не бывает лёгкой. И что мне до вас, если вы не захотели со мной танцевать.
Анна II: (кокетливо) За счастье надо бороться, а не прыгать здесь с этой… русской. Мы маленький народ и мы не должны друг друга предавать. Их, русских, много. Пусть едет и прыгает там с кем угодно. А вы пьяны. И мне стыдно за вас.
Мартин: А я никогда не танцевал с такой умной женщиной, которая так мило говорит и улыбается.
Анна II: (сердито) Она ведь не умеет говорить на нашем языке. Не умеет! Она, как зверь! Как Маугли, который жил в джунглях и не знал человеческого языка.
Анна I: Неужели в вашем маленьком государстве нет демократии? Где у всех должны быть одинаковые права? Неужели в джунглях? Я знаю, что ваши русские голосовали за демократию, а получили курсы вашего уникального раритетного языка…
Анна II: Это государственный язык нашего маленького, свободного, независимого государства! Его нужно знать.
Анна I: И курсы – далеко не бесплатные! И если бы вам пришлось выбирать: платить за уроки языка или за квартиру – что бы вы выбрали?
Анна II: Я бы выбрала Россию! Если платить за уроки жалко.
Анна I: (весело) Я знаю, недавно вы выбрали Европейский союз, где английский язык важнее, чем вы сами. Так что теперь вам придётся платить за уроки английского. Или так и будете дальше безграмотно на нём говорить? Ту би лэйт! (шум подъехавшей машины, хлопнула дверца)
Анна II: Зато я порядочная женщина. И никакой «русской» любви мне не надо.
Мартин: А мне любовь просто необходима. (Появляется таксист Андрей)
Андрей: А я без любви так просто не могу! Только те, кто ищут любви, не спят по ночам в нашем городе. А влюблённые – самые лучшие клиенты. Так что, да здравствует любовь!
Анна II: Ещё один сумасшедший.
Мартин: Зато весёлый. Уедем, наконец!
Андрей: Ночью, с такими господами в 10 раз дороже.
Анна II: Жулик! Шарлатан! (Мартину) Неужели у вас нет мобильного телефона, чтобы вызвать такси? Вы же богатый!
Мартин: В ночные похождения я никогда не беру мобильный. Могу я быть в нашей свободной стране свободным хотя бы ночью?!
Анна II: Вы не таксист, а просто оккупант!
Андрей: Я не оккупант, я – казах. И мне здесь все нравятся, и даже такие сердитые, как вы (пытается шутливо обнять Анну II)
Анна II: Не смейте! Я не такая!
Андрей: Прекрасно! Именно «таких» я и люблю.
Анна II: Мне ваша любовь не нужна!
Андрей: А мой «таксо» нужен? Красивых девушек я вожу бесплатно, учтите?! Послушайте, девушки, а как вас зовут?
Анна I, Анна II: Анна!
Андрей, Мартин: Что? Как?!
Анна I, Анна II: Анна!
Конец I действия.
II действие
Весна. Та же автобусная остановка. Стоит Мартин с большим букетом роз. Подходит Андрей тоже с букетом. Но самое странное, что столб, на котором висит покосившаяся табличка с автобусным расписанием, расцвёл буйным цветом.
Мартин: (нервно) Когда кончится этот беспорядок? Столб в каких-то цветах, табличка на одном гвозде, расписание стёрлось, ничего не понять. (Андрею) Шпрехен зи дойч?.. Сорри!.. Те олете ээстлане? Или русский?
Андрей: Какая разница – эстонец или русский. Такая маленькая страна и такая большая проблема. Когда это кончится? Если акцент, ты сразу негр. Если вы такой умный, то скажите, кто я? У меня мать казашка из Алма-Аты, отец – русский. А я – эстонец.
Мартин: Как ты можешь быть эстонцем, если у тебя ни капли эстонской крови?
Андрей: Если ты такой мудрый, то скажи, кто я? Если я родился в этом городе, столице Эстонии.
Мартин: Да мне всё равно, откуда ты, хоть с летающей тарелки. Я человек конкретный, иначе не заработаешь. Во всём должен быть порядок. А в том, что ты считаешь себя эстонцем, я вижу только идиотизм. Такой же идиотизм, как этот цветущий столб.
Андрей: Но ведь это красиво.
Мартин: Вот-вот… Это дело вкуса. У вас вообще со вкусом слабовато. Проезжаю иногда на машине мимо этих дурацких панельных домов, а перед подъездами целые огороды из цветов. Прямо русская деревня в нашей столице.
Андрей: Цветы – это не огород, просто люди хотят красоты.
Мартин: Какая же это красота? Просто безвкусица. Будь моя воля, я бы эти цветочки-огородики смёл бульдозером.
Андрей: А-а-а! Это нам знакомо. Помните, когда-то в Москве уничтожили бульдозерами выставку художников? Эту демократию мы проходили.
Мартин: Если ты считаешь себя эстонцем, то у нас с тобой одна демократия. А тебе, как минимум, надо выучить эстонский язык и привить новые вкусы.
Андрей: Я свободный и самостоятельный эстонец, и никаких новых вкусов прививать мне не надо. Вот, к примеру, Хрущёв ненавидел джазовую музыку, а ты ненавидишь цветочки. Не вижу никакой разницы. Настоящая демократия – это, когда ты чужие цветочки и чужой язык не презираешь, а уважаешь.
Мартин: Мне твой язык не нужен, у меня есть эстонский.
Андрей: Мой язык и казахский, и русский, и эстонский. А будем в Европе – будет и английский. И это не должно быть поводом для ненависти.
Мартин: А кто вас тут ненавидит? Это вы нас, между прочим, оккупировали.
Андрей: О! Вспомнил! Когда это было?! Я родился в Эстонии после войны. И многие здесь родились, потому что их родители приехали сюда, чтобы найти работу, а многих просто сюда присылали для восстановления страны. Ведь многие эстонцы сейчас работают в Финляндии и Швеции. Они что, тоже оккупанты?
Мартин: Эстонцы знают финский и шведский. И вообще между ними и вами есть большая разница.
Андрей: Конечно большая разница. Потому что твой букет будет всегда лучше моего. Хорошо, наверное, себя почувствовать хоть один раз в истории бароном и аристократом. Искушение большое. Но никакой порядочности в унижении другого народа, оказавшегося в твоей стране нацменьшинством, я не вижу. А ведь вы были порядочными, когда многие диссиденты к вам бежали из Советов: и Юрий Лотман, и Сергей Довлатов, и другие.
Мартин: О! Да ты, оказывается, грамотный!
Андрей: Это сейчас я таксист, а вообще-то я кандидат наук.
Мартин: Послушай. Не хочу я больше с тобой говорить!
Андрей: А чего ты тогда здесь стоишь?
Мартин: Я жду самую красивую женщину. А ты что здесь делаешь?
Андрей: Я тоже жду женщину моей мечты.
Мартин: Я жду… Неужели ты тоже? Послушай, а ты не таксист?
Андрей: Он самый. Так мы ждём…
Вместе: Анну?! (рассмеялись)
Мартин: Да! А ведь полгода прошло.
Андрей: А я тебя сразу узнал. Ты тогда был сильно навеселе. Странно, как ты эту остановку нашёл.
Мартин: Сам удивляюсь. Постой, постой, а какую Анну ты ждёшь? Я ведь только вчера нашёл её визитку. Зима прошла, а весной нашёл. Сразу позвонил, и она согласилась прийти.
Андрей: Анна, да, это – девушка моей мечты.
Мартин: Но моя Анна – это не твоя мечта.
Андрей: Постой. Давай разберёмся. Там было две Анны. Твоя – это та, которая красивая, или та, которая другая?
Мартин: Конечно, та, которая красивая, а не та, которая другая.
Андрей: Так. Значит, мы с тобой ждём одну Анну.
Мартин: Но ведь там было две Анны, я точно помню, хотя и был пьяный. Две женщины. Одна – просто мечта, другая – мымра.
Андрей: Но моя Анна была не мымра. Значит, мы ждём…
Мартин: … Только одну единственную…
Вместе: … Анну!
Мартин: Значит, она просто над нами смеётся.
Андрей: (бросил букет) Да она просто издевается над нами! Пригласила на свидание двоих…
Мартин: (смотрит на свой букет) Жалко выбрасывать. Дорогие. Кому-нибудь подарю. Ну что, идём? Или ждём?
Андрей: Ждём! Только давай доиграем эту комедию. Я спрячусь в кустах.
Мартин: Почему ты? Лучше я спрячусь.
Андрей: У тебя в руках цветы, значит, стой! (прячется)
(Появляется Анна II)
Анна II: Ах, какой шикарный букет! Давно такого джентльмена не встречала.
Мартин: (подавленно) А вы меня хорошо помните?
Анна II: Да, конечно. Вы мне сразу понравились. Вы же мне дали свою визитку. Эстонские женщины никогда не звонят первыми. У них строгие правила.
Мартин: Так… Значит, это я вам звонил?
Анна II: Ну, если мы здесь встретились, и у вас букет для меня?.. Ну, вручите же мне, наконец, цветы!
Мартин: (стоит с букетом, как с веником) Та-а-а-к… Вы, значит, Анна, и я вам звонил.
Анна II: (смеётся) Да, да! Вы какой-то странный.
Мартин: Извините, но я тогда был немножко пьяный, можно сказать, даже слишком пьяный… Вы, значит, Анна, и я вам звонил?.. Извините, но тогда, осенью, вы были, по-моему, немножко другая.
Анна II: Конечно, ведь уже весна, и я одета по-другому. И вы тоже другой. Совсем непьяный. Я вас даже один раз в газете видела, когда писали про наших депутатов. Значит, богатство – это пустяк, а успех – всё?
Мартин: (грустно) Да, так говорят все эстонцы. Простите, а почему мы говорим по-русски, ведь мы оба эстонцы?
Анна II: Но мы же знаем русский. Кто может нам запретить? Можем говорить и по-английски: флауэз, цветы, лиллед… (хочет взять букет – Мартин не даёт). Роуз, роосид, розы. Мы можем говорить на любом языке. Мы ведь культурные люди.
Мартин: Но у нас государственный язык – эстонский? Эстонский же? А у вас никакого акцента.
Анна II: А почему у меня должен быть акцент на эстонском языке? Я гражданка, у меня паспорт. Всё есть – акцента нету.
Мартин: А когда я говорил с вами по телефону по-русски, у вас тоже не было акцента!
Анна II: Ну и что. Это же хорошо! Я человек без акцентов. В Европе все говорят без акцента. Все языки чистые, как наша национальная совесть.
Мартин: Но утром вы были всё-таки совсем, совсем без акцента!
Анна II: Без акцента, какого? Что для вас главное?
Мартин: Для меня самое главное – правильный акцент, значит – правильная женщина.
Анна II: Послушайте, вы мне звонили? Звонили. У вас в руках розы? Я – Анна? Я пришла? Что вам ещё нужно?
(из кустов выходит Андрей)
Андрей: Я вам звонил! Я абсолютно уверен, что звонил вам именно я. Вы – эстонка, я – казах? Вы трезвая? И я трезвый. Я вам звонил. Мы с вами пара.
Анна II: (возмущённо) Какая мы пара? Вы ведь не эстонец! Он – мне пара! Он эстонец. Он мне звонил.
Андрей: Звонил не он, а я.
Анна II: Мне плевать, кто мне звонил. Мне нравится этот господин. Он эстонец. И всё.
Андрей: Нет, не всё. Потому что я тоже эстонец, хоть и казах. И если я на вас женюсь, у меня ещё и будет эстонское гражданство.
Анна II: Вы не казах, вы – жулик. А я, уж было, поверила, что я вам серьёзно нравлюсь.
Андрей: Конечно, серьёзно. Я хочу серьёзно стать гражданином Эстонии. В последствии гражданином Европы. Я буду очень верным вам и Европе, и вашему правительству.
Анна II: Вы кого, собственно, любите? Европу, наше правительство или меня? Вы – «ту флай», как говорят англичане. Так что летите в Казахстан, или в Россию, в Эстонии вам делать нечего. Я честная, серьёзная эстонская женщина.
Андрей: Вот именно таких я и люблю: честных, серьёзных эстонских женщин. Я не хочу жениться на какой-то хитрой казахской бабе. Я хочу в Европу и хочу европейскую женщину. Чем я хуже, чем он? (показывает на Мартина) Он же пьяница, а у меня всё в порядке.
Анна II: У вас везде с головой не всё в порядке. Мы с ним эстонцы. А вы казах. Пошли, Мартин.
(Появляется Анна I).
Мартин: (Анне I) Вы моя единственная! Вот вас я и ждал! Вы не сон, вы существуете. Вы девушка моей мечты!
Анна II: А это кто такая? Какой-то казахский базар! Сколько там у вас, казахов, положено жён? 3-4? Сколько их ещё придёт?
Анна I: (отдаёт розы обратно Мартину) Вы что, решили поиздеваться надо мной? А я думала, вы серьёзно…
Мартин: Прошу вас, Анна, Успокойтесь. Мы с ней эстонцы и это наши эстонские дела.
Анна I: Странные получаются дела. Вы меня приглашаете на свидание, а здесь куча народу. Я, как дура, прилетела сюда из Москвы, к вам, вы так красиво говорили по телефону…
Мартин: Как из Москвы? Это что, шутка?
Анна I: Я живу в Москве. У меня московский телефонный номер. Неужели вы не поняли, вы же его набирали?
Мартин: Ничего я не понял. Я только удивился, что он такой длинный. Я не о номере думал, я думал о вас.
Анна I: Каждый ребёнок знает московский код. Не валяйте дурака!
Мартин: Никого я не валяю! У меня нет друзей в Москве.
Анна I: Я вам не верю. Если вы врёте по таким пустякам, вам вообще нельзя верить.
Мартин: Я вам не вру. И мне не важно, откуда вы: из Москвы, из Парижа, с Венеры. Для меня самое важное – это вы!
Анна I: (показывает на Анну II) И она тоже?
Андрей: Да врёт он, врёт! Знает он московский код. Прикидывается!
Мартин: Да у меня нет деловых связей с Москвой, только с Финляндией, Швецией, Германией. Зачем мне прикидываться?
Андрей: Да все стремятся заиметь с Москвой деловые связи! Москва – самый главный город в мире. Поэтому ты и соблазняешь невинную московскую девушку, чтобы эти связи наладить!
Мартин: Зачем мне это? Мы вступаем в Европейский союз, и у меня европейские интересы.
Анна I: Если у вас европейские связи, то я, пожалуй, уйду.
Мартин: (на коленях) Не уходите! Я сейчас же на вас женюсь! У меня всё есть, кроме счастья… Такого чувства, помните, как в детстве, когда всё красиво – и деревья, и утро, и солнце… Вот увидел вас и понял, что моё счастье – это вы!
Андрей: А я понял, что он хочет в Москву. Все хотят в нашу Москву! Даже Наполеон хотел.
Анна II: Как же это вдруг «ваша Москва»? Вы же хотели жить только в Таллине и жениться на мне ради эстонского гражданства?! Посмотрите! Эстонский мужчина стоит на коленях перед русской женщиной и говорит ей красивые слова о любви! А у вас в голове только расчёт…
Анна I: (обращается к Анне II) Скажите мне как женщина женщине. Этот ваш эстонец действительно не врёт?
Анна II: Скажу вам как эстонка русской. Мне стыдно! Как может эстонский мужчина умолять на коленях русскую женщину. Это позор!
Анна I: (Мартину) Я вам верю. Но так быстро я не могу дать ответ. Я должна подумать.
Мартин: Я подожду. Я уже полгода ждал, могу ждать, сколько вы захотите.
Анна II: (Мартину) Вы предатель своего народа, своего языка!
Мартин: Я буду говорить моей Анне о своей любви на языке моего народа и уверен, что она поймёт меня.
Анна II: А ваши дети будут русские? И говорить по-русски, как половина нашего Таллина?
Мартин: Это будут дети любви. И говорить они будут и на русском, и на эстонском, и на английском, и на каком захотят языке. И главным словом для них будет любовь – и на русском, и на эстонском.
Анна II: Это утопия!
Мартин: Нет. Это любовь!
(Мартин с Анной I уходят).
Анна II: А передо мной никто, никогда не стоял на коленях и не говорил так красиво о любви…
Андрей: (становится на колени) Я же тебе говорю, но ты меня не слышишь!
(появляется полицейский)
Полицейский: Тэрэ!
Андрей: Здравствуйте!
Полицейский: У вас проблемы?
Андрей: Никаких проблем, шеф. Ждём последний автобус, а его всё нет и нет…
Полицейский: Вы что, с луны свалились? Эту остановку полгода как отменили. Так у вас всё в порядке?
Андрей: Всё нормально, шеф. (Полицейский уходит) Ну что ж, деваться некуда. Теперь мне придётся провожать тебя домой.
Анна II: (подумав, улыбнувшись) Что ж, попытайся!..
III акт
Зима. На месте бывшей автобусной остановки выстроено шикарное казино с прозрачными стеклянными стенами и странным названием «Влюблённая обезьяна».
Если всмотреться, то сквозь стекло можно увидеть, что прямо в центре фойе стоит тот самый цветущий столб. На стене, обращённой в данный момент к зрителю, надпись – «Памятник всем влюблённым».
К казино приближается Андрей, входит во внутрь, обходит столб, удивлённо осматривает его, гладит…
Андрей: Боже мой! Не может быть! Это же наш столб. (Обращается к столбу). Дорогой, многоуважаемый столб, ты ли это? Ведь именно тебе мы с Анной обязаны своим счастьем!
(Появляется полицейский).
Полиц.: Не трогать!
Андрей: Я не трогаю, я его глажу…
Полиц.: Казино закрыто. Как вы сюда вошли? И, кроме того, сюда вход только в вечерних туалетах. У вас есть магнитная карта клуба?
Андрей: А меня вот этот памятник впустил сюда. Столбик-то мой! Вы у меня его украли! Почему вы его за стеклом держите, как проститутку на улице «Красных фонарей»? Вы у меня его украли и посадили в клетку!
Полиц.: Это не клетка, а пуленепробиваемая защита.
Андрей: А если на танке?.. Или динамитом?..
Полиц.: А ты не террорист? (Набирает мобильный). Шеф, здесь какой-то очень подозрительный тип. Говорит, что наш памятник хорошо знает… Я с ним предельно вежлив. Да нет! Ведёт себя тихо, но только гладит и обнимает наш столб, как маньяк… Хорошо, жду!
Андрей: Ну, что? Настучал стукач? Твой хозяин – русский?
Полиц.: Мой хозяин – эстонец. А сам-то ты кто?
Андрей: Сейчас я гражданин Эстонии.
Полиц.: А раньше кто был?
Андрей: А раньше я был казахом. Раньше ведь независимой Эстонии не было. Как я мог быть Гражданином того, чего не было. А когда Советский Союз исчез, как Атлантида, я и остался сиротой, без папы и мамы.
Полиц.: Видно, что без мамы. И лицо мне твоё не нравится. Если бы не мой шеф, я бы тебя давно…
Андрей: И я бы тебя давно… И потом, если откровенно, говорю тебе, как казах эстонцу, я эти ваши все казино терпеть не могу, ненавижу. А вообще-то я таксист.
Полиц.: Тогда что ты тут делаешь? Иди садись за баранку – работай!
Андрей: Понимаешь, дорогой господин, мне надо срочно разбогатеть. На такси это невозможно. Поэтому я играю в казино и вообще во все игры. Понимаешь, мне надо быстро стать богатым и культурным.
Полиц.: Ну, и как успехи?
Андрей: Восемь тысяч.
Полиц.: Для начала – неплохо.
Андрей: Плохо, что минус. Это мой долг.
Полиц.: Это ерунда! У нас тут один самый культурный человек проиграл десять миллионов государственных денег – и ничего – знаменитостью стал.
Андрей: Ну, что ж, ему повезло, он стал знаменитостью, а если б я проиграл столько денег и не отдал бы, меня бы уже давно грохнули.
Полиц.: Ну, что ты! У нас культурная страна. Украл десять миллионов у людей, а отсидел культурно один год. У нас ведь все друг у друга воруют (показывает наверх) и никто никого не убивает – культура!
Андрей: Ну, ладно, культурно – не культурно, а мне нужны деньги. Очень нужны.
Полиц.: Ты же таксист! Неужели тебе денег не хватает?
Андрей: Послушай, эстонец! У тебя есть дом?
Полиц.: Есть. Дом в Пирита и хутор.
Андрей: А машина у тебя какая?
Полиц.: Джип «Гранд Чероки». Новенькая…
Андрей: Вот и я так жить хочу!
Полиц.: Так ты жить так здесь никогда не будешь.
Андрей: Это почему ещё?
Полиц.: Так ты же казах!
Андрей: Но у меня жена эстонка! Она же культурная! И у нас должно быть всё, как в Европе: дом, как в Европе; мебель, как в Европе; любовь, как в Европе!
Полиц.: Дорогой мой, какая же твоя жена эстонка? Она ведь теперь казашка!!! Так что езжайте в свою Алма-Ату, там вас давно ждут.
Андрей: Ах, ты козёл! (схватил его за лацкан) Ты надо мной издеваешься?
(Полицейский потянулся за дубинкой).
Поворачивается стеклянная конструкция. На стене другая надпись: «Вся наша жизнь – игра!» Входит хозяин казино. Это – Мартин.
Мартин: Стоп!! Всё окей, я его знаю. Это наш человек. Он – влюблённый.
Андрей: (удивлён). Ты что, тоже сюда ходишь? Тоже хочешь для своей жены деньги выиграть?
Мартин: О, как же я хочу
Нечуемый никем
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.
Андрей: Понимаю. Тоже долги, тоска?
Мартин: Это не тоска, а Мандельштам. Моя жена любит Осипа.
Андрей: Всё равно тоска. Твоя жена любит Осипа, а моя – Европу. А кто нас любит?
Мартин: Надо любить себя, тогда и деньги тебя полюбят. Ну, пошли, я тебе всё покажу, сыграешь.
Андрей: Ты что, здесь рекламным агентом работаешь?
Мартин: Да нет. Я – хозяин.
Андрей: (поражён) Какой кошмар!
Мартин: Почему кошмар? Я же нашему столбу памятник создал. Всё сохранил: и культурные, и любовные ценности.
Андрей: Ты не родственник Мичурину? Сейчас зима, а столб всё цветёт и цветёт.
Мартин: Нет, я не Мичурин, я – бизнесмен.
Андрей: Всё это, конечно, хорошо, но столбик-то мой!
Мартин: Как твой? Я ведь у этого столбика влюбился, женился, стал счастливым.
Андрей: Ты это столбик у влюблённых украл. Ведь возле него могли бы сотни людей познакомиться.
Мартин: Но я же ему памятник создал, кучу денег истратил, чтобы всё это забальзамировать.
Андрей: Как Ленина? Но к тебе ведь ходят не влюблённые, а игроки.
Мартин: Причём здесь Ленин? Это же памятник любви. Ладно, хватит дурака валять, Андрей. Давай лучше позвоним нашим бабам и устроим праздник. Праздник любви. Сделаем стол. Сядем все вместе. Вспомним нашу автобусную остановку. Как мы познакомились. Я угощаю.
Андрей: Вообще-то, моя жена запретила мне ходить в казино, понимаешь?…
Мартин: А деньги любит?
Андрей: Ещё как.
Мартин: Звони. Скажи, что я пригласил. (даёт ему мобильный телефон)
Андрей: (звонит) Анечка, моя любимая, хочешь памятник увидеть, влюблённым? Немедленно приезжай… Бери такси… Да нет, я не шучу. Скажи таксисту, казино «Влюблённая обезьяна», его все знают. Всё. Жду.
Мартин: (смотрит на часы) Моя Анна тоже только что прилетела из Москвы.
Андрей: Она до сих пор в Москве живёт?
Мартин: Да летает туда-сюда. Деньги есть – не жалко.
Андрей: А ты не боишься, что она однажды не вернётся? Москва всё-таки. А здесь скука смертная. Да и казино твоё, как Мавзолей: тихо и пусто.
Мартин: У нас ведь ночной клуб. Ночью здесь другая музыка. Знаешь, какие здесь деньги крутятся?
Андрей: А по-моему, вы все в казино – жулики.
Мартин: Мы не жулики, а слуги Фортуны, великого Бога Случая.
Андрей: (смеётся) А можешь сделать так, чтоб я выиграл сегодня?
Мартин: (смеётся) Нет, дорогой, это невозможно. И потом, кому не везёт в игре, везёт в любви. Ты чего больше хочешь?
Андрей: И то, и другое. У тебя-то всё есть?
Мартин: Всё есть только у Бога.
Вращается конструкция, появляется надпись: «Ау мэйе исамаале!» (Слава нашей Родине)
Появляется Анна II — жена Андрея.
Анна II: Какая красота! Какой вкус! Наш столб, как настоящий! Мартин – вы? А я вас сразу узнала! И это казино ваше? Какая прелесть! Какой вкус!
Андрей: Ты же сама называла подобные вещи безвкусицей. Что это вдруг с тобой?
Анна II: Перестань, ты просто завидуешь. И богатству и нашей эстонской культуре. Которая идёт от немецких баронов.
Андрей: Как ты их можешь хвалить? Они же были оккупанты?
Анна II: Но они нам принесли культуру! Посмотри на это казино, посмотри какой вкус!
Андрей: Анечка, опомнись! Ты же ненавидишь казино!
Анна II: Но я уважаю культуру и Европу. Посмотри на Мартина. Он настоящий европеец.
Мартин: Да! Вечером к нам можно войти только во фраке или смокинге. У нас Европа.
Тысячелетие и век
сами идут к концу,
Чтоб никто не прибег
К бомбе или к свинцу.
Дело столь многих рук
Гибнет не от меча,
Но от дешёвых брюк,
скинутых сгоряча.
Андрей: У меня, может быть, и дешёвые брюки, но Бродского я тоже знаю:
Ежедневная ложь
И жужжание мух
Будут им невтерпёж,
Но разовьют их слух.
Зуб отличит им медь
От серебра. Листва
Их научит шуметь голосами большинства.
Анна II: Но под большинством Бродский, конечно, подразумевал большевиков, это понятно.
Андрей: Что думал Бродский, знают теперь только облака. Только вот голосом большинства шумят сейчас воры и называй их как хочешь. Мамона царит в вашем государстве.
Мартин: Андрей, это твоё государство. Ты просто завидуешь.
Анна II: Конечно, завидует. Он весь в долгах. Мартин, не обращайте на него внимание. Он просто казах-неудачник.
(появляется Анна I)
Анна I: (улыбаясь) Должна Вам заметить, Анна, что ни одна русская женщина так о своём муже не скажет.
Анна II: (испугавшись) О господи! Как ты меня напугала! Ты как ведьма с неба спрыгнула!
Анна I: Да я уже давно слушаю, как наши мужики здесь стихи читают. Просто вечер поэзии какой-то, конкурс чтецов, как в Москве.
Анна II: Вот-вот! Вы и хотите сделать здесь всё, как в Москве: московские стихи, московские невесты, московская империя.
Анна I: Вообще-то, Бродский жил в Ленинграде.
Анна II: Да, да, да. Ностальгия по советским временам. Колбаса и стихи для всех?
Анна I: Кстати, Бродского арестовали в Ленинграде, не в Санкт-Петербурге, именно при советской власти. Вы же, эстонцы, так любите историческую истину.
Анна II: Я вижу истину только в одном, что вы, московская красавица, не нашли в вашей столице себе мужа, и ваш эстонский супруг, будучи под вашим влиянием повторяет за вами, как попугай, русские стихи, забыв про наших великих эстонских поэтов.
Анна I: Ничего он не забыл.
Осень всегда одинока,
Зима же и вовсе отшельник
В весне необычного много
И даже её постель…
Это Мартин меня научил.
Мартин: (продолжает)
Май зелени крепость возводит
Поёт соловей беспечность,
Я ждал твоего прихода,
Всю долгую тёмную вечность.
Анна I: (целует Мартина. Поцелуй становится продолжительным и страстным. Анна II кашляет, Андрей смеётся, потом пытается проделать то же самое с Анной II, своей женой. Она резко его отстраняет.)
Анна II: Как можно при посторонних! Что это за демонстрация?! Интим должен оставаться интимом, а не хамством.
(Андрей её обнимает, но Анна II вырывается из его объятий и убегает за столб.)
Андрей: Это не хамство, это самые искренние чувства. Чуть больше страсти и тебе не повредит, голубушка.
Анна II: Я же тебе сто раз говорила – не называй меня «Анечкой», тем более «голубушкой».
Андрей: Но ведь ты моя «Анечка», «Аннушка» — так душа просит. «Анна» — это сухо, официально.
Анна II: Запомни навсегда! Я не «Аннушка», я – Анна! Только русские уродуют и коверкают свои имена, у эстонцев это не принято. Вот моя знакомая – Александра, а я не знаю, как её называть: Саша, Шурочка, Шура, Сашенька! У одного человека столько имён, просто мания величия!
Анна I: Андрей, а пойдём-ка поиграем , может быть, я как ведьма наколдую вам выигрыш, и вы станете богатым и счастливым. Оставим их вдвоём, может, твоя жена немного успокоится.
Андрей: (Анне I) С удовольствием. (уходят)
Анна II: Зачем мне эти казахские деньги? Всё равно я живу в собственном доме, как в Казахстане, а не в Эстонии.
Мартин: Он хороший мужик. И образованный – Бродского знает.
Анна II: Он был бы культурным и образованным, если бы знал Койдулу, Альвер, Ундер. А для него эти имена – пустой звук. Все мои родственники от него в ужасе. Он только в постели герой!
Мартин: Ну, знаешь, это не так уж мало… А герой во всём – это большая редкость.
Анна II: А… как вы считаете… ваша женитьба на русской… – это геройский поступок?
Мартин: Что вы имеете в виду?
Анна II: Просто, русские женщины – дурно воспитанные – сами пристают к мужчинам. А потом эстонский интеллигент начинает всё понимать и тяготиться таким браком.
Мартин: «Только пространство корысть
В тычущем вдаль персте
Может найти. И скорость
Света есть в пустоте.
Так и портится зренье:
Чем ты дальше проник;
Больше, чем от старенья
Или чтения книг».
Вот так понимает это Бродский.
Анна II: Не понимаю и не люблю я этого Бродского.
Мартин: А моя жена любит и понимает. И поэтому мы вместе.
Анна II: Она в Москве, вы – в Таллине! Какая тут любовь? Это турпоход какой-то.
Мартин: «Перед этим горем
Гнутся горы
Не течёт великая река».
Анна II: Опять Бродский? Может хватит?
Мартин: Это Ахматова. Как и вы – Анна. Наша Анна.
Анна II: Не «наша», а русская.
Мартин: Ахматова уже давно принадлежит всем.
«И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть также они понимают меня
В канун моего поминального дня».
Анна II: (с ужасом) Боже мой! Вы уже совсем русский!
Мартин: А вы, наверно, чёрствая, если даже стихи Ахматовой не трогают вашу душу. Ахматову знают во всём мире – и в Америке, и в Австралии. А наших поэтов знают?
Анна II: Она вас просто околдовала, эта ваша русская ведьма.
Мартин: Кто? Ахматова или моя жена? (смеётся)
Анна II: Ничего смешного здесь нет. Она вам просто не пара. Это она вас заставила построить казино?
Мартин: Да!
Анна II: Ну, тогда понятно! Не стихи она любит, а деньги!
Мартин: А вы только о поэзии думаете?
Анна II: Да! Я думаю, но только об эстонской поэзии, которую вы совсем забыли! Почему вы не открыли для своей жены красоту эстонской поэзии?
Мартин: Вы очень любите эстонскую поэзию?
Анна II: Безумно!
Мартин: Прочитайте что-нибудь.
Анна II: (растерянно) но я не знаю наизусть… У Эстонцев это не принято. У нас читают стихи артисты. Это их профессия.
Мартин: Стихи – это не профессия. Это – любовь.
Анна II: (смеётся) Представляю, что будет, если все эстонцы заговорят стихами. Вот смеху будет. Послушайте, вы же здоровый мужик, а чирикаете всё время какие-то дурацкие стихи, как невинная гимназистка.
Мартин: Дорогая моя! У нас гимназистки давно уже не невинные и стихи не чирикают, к сожалению. И я благодарен своей Аннушке, что она открыла для меня целый мир – мир поэзии. И я люблю её за это ещё больше.
Анна II: (грустно) А я не люблю своего казаха. Просто с ним сплю.
Мартин: Это совсем плохо.
(Андрей и Анна I, которые появились в фойе, невольно слышат этот разговор).
Мартин: (продолжает) Вы же его обманываете.
Анна II: Я не обманываю, а просто не люблю.
Мартин: А он об этом знает?
Анна II: Думаю, что нет… Я пыталась ему это объяснить, но он меня не слышит, твердит всё время: «люблю, люблю…» Но любовник он замечательный. Что ж, пусть меня любит, если хочет. Эстонским мужикам я, как оказалось, не нужна.
Анна I: (стоя за столбом, тихо) Какой ужас! Не слушайте, Андрей, она врёт. Она вас любит.
Андрей: (тихо) Всё. Теперь я свободен. Я долго терпел, надеялся… Я её просто боготворил. Она любит не меня, а Европу. Всё, еду в Париж!
Анна I: (выходит из-за столба) Господа, вы не поверите! Андрей только что для своей любимой Анечки выиграл миллион!
(Пауза. Все молчат).
Анна II: (шёпотом, поражена) Миллион?! Это правда?! Отвечай, Андрей. Я с тобой разговариваю.
Андрей: А я с тобой нет. Нам не о чем говорить.
Анна II: Как не о чем? Ведь у нас теперь много денег?
Андрей: Не у «нас», а у меня. Это мой казахский миллион.
Анна II: Но ты же мой супруг?! Ты же почти эстонец?
Андрей: Нет! Я казахский дурак. Не хочу больше быть умным, культурным эстонцем. Всё. Поеду в Париж и стану там космополитом. Всё. «Финита ля комедия». А любовь – это просто пустой звук.
Все: Не уезжай! Не делай этого!
Мартин: (показывая на столб) А наш памятник?
Андрей: Да в Париже такие памятники!.. Эта ваша цветущая деревяшка, по сравнению с ними, просто смешна. Там чисто, там мостовые с мылом моют.
Анна II: Наконец-то ты заговорил как эстонец! Как ты сразу переменился!
Андрей: Да, я переменился. Я предал свой казахский народ, чтоб тебе понравиться. Я чуть не стал эстонцем. Я – предатель.
Анна II: Да не стал ты предателем! Ты просто стал культурным человеком. Пойми, мы, эстонцы, делаем всё очень правильно. Ну, разве это неправильно, что Эстония должна принадлежать эстонцам? И потом мы все такие милые, милые … Ты присмотрись. У нас ведь самая демократичная демократия.
Андрей: В Эстонии такая же демократия, как у меня дома. В своём доме я лишён всех человеческих прав. С ней я чувствую себя тряпкой. И не эстонской, а казахской тряпкой.
Анна II: Очень интересно! Да благодаря моим урокам эстонского языка ты получил наше гражданство! А теперь ты хочешь в Париж?
Мартин: Дети мои, не ругайтесь! Ведь мы все хотим в Париж. Слетаем вместе, пусть это будет наше общее свадебное путешествие. Посети Лувр. Сходим в Мулен-Руж, в казино. Повеселимся.
Андрей: Да ни черта вы не понимаете! Я хочу уехать в Париж, чтобы всех вас не видеть, вместе с вашей свободной Эстонией.
«Иль я покинул свет лазурный,
в котором вечно б жить хотел,
Открыть мне тайну жизни бурной
Миров таинственных удел».
Анна II: Опять эти дурацкие русские стихи?! Я не могу больше этого слушать! Говори как нормальный человек.
Андрей: А я ненормальный человек. Я – казах. И это вовсе не русские стихи. Это французская элегия. Альфонс де Ламартин.
Анна I: (обнимает Анну II) Какой у тебя муж, Аннушка, и как он тебя любит! Какой он романтик. Когда он выиграл деньги, воскликнул: «Вот Аннушке будет подарок! Вот теперь мы заживём!»
Анна II: Не трогайте меня руками! Я не люблю, когда меня трогают руками, да ещё посторонние люди.
Анна I: Какие же мы посторонние? Андрюша для меня почти что брат, самый близкий человек в Эстонии.
Анна II: Ах, уже и «самый близкий»?! Всё понятно… Он уедет в Париж, а ты будешь к нему ездить как к любовнику? Хорошо ты придумала!..
Мартин: Ну, если он тебе «не брат», тогда мы его усыновим, а тебя удочерим. Вы действительно ругаетесь здесь, как дети. А семья – это не детская игра, это любовь навеки. А ты, чуть что, сразу в Париж.
Андрей: Да ей не нужна моя любовь. Я не могу больше терпеть это унижение. Как хотите, а я уеду.
Анна II: Конечно! Когда миллион в кармане, можно куда хочешь ехать. Теперь твой миллион меня заменил? Хорошо устроился: Казахстан – Эстония – Франция?..
Андрей: Да! Ты мне больше не нужна, и ты сама в этом виновата. А этот дурацкий столб с цветами я видеть не могу больше.
(Поворачивается конструкция. На четвёртой стене надпись: «Играем без пауз».
Андрей убегает, Анна II – за ним.)
Анна II: Нет уж, ты от меня не уйдёшь, ни ты, ни твой миллион. (убегает)
(Поворачивается снова конструкция. Появляется первая надпись: «Памятник всем влюблённым». Анна I смотрит на Мартина вопросительно.)
Мартин: Он завтра же должен прийти снова играть. Надеюсь, ты меня поняла.
Анна I: Да, ты прав, он уже болен игрой. Я об этом позабочусь, он мне дал свой мобильный.
Мартин: Тогда всё окей… А как я тебя ждал!
Анна I: Ты знаешь, я уезжаю только потому, чтобы знать, что ты меня ждёшь, скучаешь и любишь.
(Страстно целуются. Входит полицейский.)
Полиц.: Шеф, мы сегодня откроем или нет?
Мартин: Открывай! В любви можно делать паузы, чтобы скучать и ждать встречи с любимой, а деньги пауз не любят.
Анна I: И игра тоже?
Мартин: Конечно!
Анна I: Я уверена, что наше казино станет лучшим в Эстонии.
Мартин: Иначе зачем нам Европейский Союз?
(Уходят обнявшись! Вглубь казино. (Затемнение). Остаётся светящаяся надпись: «Играем без пауз».)
Конец