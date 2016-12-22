Заметки о московских театрах. Разные интересы

Вечерний спектакль. Справа от нас в первом ряду женщина в возрасте, в брюках и в свитере до самого начала действия говорившая по мобильному телефону на рабочие темы – что-то с ремонтом и документацией.

Слева от нас – молодая пара, он – отличном костюме, она в классном коротком платье.

За действием зрительница справа следила по необходимости, раз уж пришла, потратилась на билеты.

Девушка и парень, что сидели слева, точно реагировали на то, что происходило на сцене. Их отклик на увиденное был искренним, раскованным и точным: смеялись в комических местах, вслушивались в реплики, когда действие приобретало статус драмы.

Это я к тому, что по каким-то причинам зрители разных возрастов различно настраивают себя на театральное представление. Пиетета уже нет, театр не сохранил статус отдушины и культурного праздника, духовной потребности. Почти развлечение, но все же с эстетической составляющей, досуг, приятно проведенное время в приличном месте.

Можно предположить, что пожилые люди, уставшие от жизни и небольшого дохода, все еще оставляют себе редкую порой возможность посетить театр. Но одеваются уже не как на праздник, но и не буднично все же – как позволяют доходы и обстоятельства житейские и иные.

Публика иного возраста, которой все интересно и все в новинку, все еще ходит в театр для того, чтобы быть в курсе, ориентируясь не на имена авторов пьес и режиссеров, а на то, что пишут в интернете о спектаклях те, кто их уже посмотрел. Может быть, оценки, размещенные на разных сайтах в чем-то противоречивы, однако, и по ним при желании можно составить собственное мнение – идти или не идти, платить за билеты или не платить.

Для этого поколения спектакли не роскошь, а норма, то, чем когда-то для нас они были в другое время, возможность как-то приобщиться к культуре. Считать, что этим ребятам ничего не нужно, что они не читают книг и потому ограничены только интернет-новостями и ловлей покемонов, скачиванием фильмов и музыки – категорически неверно. Они современные, продвинутые, умеют ценить качество и потому требуют, чтобы продукт культурного рода – в данном случае спектакль – был качественным, поскольку дело даже не в деньгах, а в потраченном личном времени и впечатлениях.

То, что их порой бывает больше в зрительном зале, чем пожилых людей – вероятная тема социологических исследований.

Но то, что представители разных поколений встречаются в одно время в одном месте – обнадеживает.

И даже такое явление, как постоянная нацеленность на деловую волну, не удивляет, не раздражает, потому что объективная данность. Не расслабишься сейчас даже при просмотре пьесы на сцене именитого театра.

Так что, выходит, что публика хоть и неодинаковая по отношению к тому, что идет на сцене, но все же как-то соотнесенная с театральным действом. И это, как ни странно, обнадеживает, означает, что театр жив и нужен зрителям, вне зависимости от их достатка, уровня культуры и вкусов. Хорошо, что это именно так.

Илья Абель