Путешествия по Украине

Каждые выходные отправляться в интереснейшее путешествие по собственной стране, увидеть все достопримечательности и поближе познакомиться с пока еще неизвестными уголками государства, при этом не потратить слишком много. Все это о путешествиях по Украине, которые предлагает совершить интереснейший туристический портал. Этот сайт станет отличным помощником для туристов, которые не любят сидеть с картами и составлять маршруты, а также для тех, кто любит спонтанно отправляться в интереснейшие поездки.

Готовые маршруты и туры

Внутри самой страны есть много интересного и увлекательного, поэтому сайт предлагает уже готовые туры для тех путешественников, которые не любят заниматься организацией собственного отдыха. Можно отправиться в увлекательную экскурсию по дворянским усадьбам или посетить лучшие пивоварни Чернигова, окунуться в историю гетманов, побродить по замкам с призраками или увидеть настоящую загадочную львовскую ночь во всей красе. Туры здесь на любой вкус: всего на пару дней или на более длительное время. В стоимость уже входит транспорт и проживание, питание и услуги гида, однако остается и достаточно свободного времени для уединенных прогулок.

Если же в распоряжении любопытного путешественника только один уикенд, стоит обязательно воспользоваться одним из 52 интереснейших маршрутов, которые разработаны специалистами портала. Каждая неделя может быть наполненной приключениями и открытиями. Прямо на портале можно посмотреть, какие интересные места посетить, где пожить и где поесть, куда отправиться вечером, а куда на прогулку. Удобные карты, размещённые прямо на сайте, помогут добраться до пунктов назначения.

Лучшие места

На сайте уже размещена информация об интересных культурных событиях на территории страны. К примеру, ко Дню Днестра уже подготовлен заранее специальный маршрут. Что еще более удобно, на отдельной странице можно задать все параметры желаемого отдыха: активный или исторический, для одного искателя приключений или шумной компании, для взрослых или для детей.

А для тех, кто уже отправился в путешествие по стране, портал приготовил полезную информацию о лучших ресторанах, достопримечательностях и гостиничных номерах на любой вкус и кошелек. Часто даже жители Украины не знают, что в соседнем городе есть удивительные рестораны национальной кухни, которые непременно стоит посетить, а буквально за углом необычный арт-хостел, проживание в котором стоит в разы дешевле, чем в разрекламированной гостинице.