Путешествие в детство

Чтобы быть путешественником, не обязательно собирать чемодан и отправляться в дальние края. Это тем более трудно сделать, если Вам всего 5 лет. А вот красочная книга, рассказывающая об удивительных вещах, которые окружают мальчика Барзу в горном Таджикистане, а также о восточных легендах, которые ему на ночь рассказывает бабушка – это то, что надо! Даже сами родители, неожиданно для себя, окунутся в детство, открыв страницы книги под названием «Голубые купола и оранжевые крыши». Редакция «Континета» встретилась с ее автором Мариной Эйбрамс.

Редакция: Марина, почему же вдруг Вы решили написать именно такую книгу?

М.Э.: Дело в том, что я не обнаружила большого выбора детской литературы о Центральной Азии. Для пятилетних малышей почти ничего нет. Если и есть книги на восточную тему, то это больше об арабском мире, Индии или Турции. А мне так хотелось поделиться со своими детьми хотя бы частичкой того удивительного мира, в котором я выросла. Сначала сочинила одну книгу, потом пришли еще идеи. Теперь это серия книг «Барзу и его мир». Я написала на русском языке, а мой муж перевел на английский.

Редакция: А почему главным героем является именно таджикский мальчик? Ведь Вы родились и выросли в Казахстане?

М.Э.: Дело в том, что главным героем на самом деле мог быть любой ребенок, выросший в Центральной Азии, неважно в какой именно стране. Близость к природе, отношения между людьми, их многонациональность, общность культур и в то же время их многообразие – это атмосфера, в которой в тех краях выростает человек. На создание историй меня вдохновила графика таджикского художника. И так как одной из задач моих книг является знакомство детей с географией региона, мне все-таки нужно было привязать главного героя к определенной местности. Но постепенно, в каждой книге, через легенды бабушки, читатели познают много нового обо всех странах Центральной Азии. Как Вы правильно заметили, я сама из Казахстана, и в этой книге очень много из моего детства тоже.

Редакция: Что же узнают дети из вашей первой книги?

М.Э.: Через истории и сказку они узнают, как местные жители пекут хлеб, который не портится годами; как изготавливаются глиняные печи-тандыры; что такое караван; как сушат абрикосы и варят из них варенье; об огромной крепости в Раджастане; о древних Самарканде, Бухаре, Хиве; о местных народах и их языках.

Редакция: Вы говорите, что книга рассчитана на возраст от 3-х до 12 лет. Это довольно широкий возрастной диапазон. Разве возможно сделать книгу интересной и для совсем еще малышей и для почти уже подростков?

М.Э.: Оказывается возможно! Доступный язык, увлекательный сюжет и изумительные иллюстрации Фарруха Негматзаде несомненно заинтересуют малышей, а для деток постарше и их родителей есть отдельная глава «Этнографические заметки», в которой я привожу исторические, географические пояснения, языковые переводы, подробные описания мест и обычаев.

Редакция: Где же можно приобрести Вашу замечательную книгу?

М.Э.: В данный момент идет сбор народных средств на издание книги. То есть, если Вы сейчас вкладываете деньги в проект, то уже в октябре сего года книга (либо на русском, либо на английском языке, в зависимости от Вашего выбора) будет у Вас в руках. Всю подробную информацию о проекте на двух языках можно найти на сайте www.kickstarter.com, введя в поисковое меню слова «World of Barzu». На английском языке книга называется «Orange and Blue: The World of Barzu». Это очень надежный сайт в мире так называемого краудфандинга. Если мы собираем заявленную для реализации проекта сумму, то Вы получаете книгу, а если нет, то все деньги автоматически возвращаются вкладчикам обратно. С любыми вопросами прошу обратиться ко мне по адресу barzuworld@gmail.com.

Редакция: Почему Вы не пошли традиционным путем печати в каком-нибудь издательстве?

М.Э.: Этот путь пока остается вариантом «Б» в моем плане. Он довольно долгий, так как только ответа от издательств придется ждать пол года. Таким образом, книга увидит свет не раньше, чем через год-два. Краудфандинг – кратчайшая дорога к желаемому результату, через четыре месяца малыши уже смогут познакомиться с экзотикой Центральной Азии и восхищаться красками иллюстраций. Многие мамы ждут не дождутся издания книги. Им не терпится получить заветное чтиво для своих детей. Поэтому я и решила рискнуть и попробовать этот относительно новый вид финансирования издания книг. Мне известны многие примеры успешной реализации подобных проектов.

Художник Фаррух Негматзаде