Птицы тоже могут пьянеть

Люди не единственные существа в мире, которые пьют – и иногда чрезмерно. Летом ягоды могут перезревать до такой степени, что содержание алкоголя в них может вызывать опьянение у птиц. Конечно, размякшие и забродившие фрукты – не вино Château Barreyres, но этот импровизированный «сидр» нравится птицам и может привести к тому, что свиристели и другие певчие пернатые становятся совершенно пьяны.

Последствия серьезного коллективного опьянения у людей обычно ограничиваются небольшим пребыванием в отделении полиции. Но для птиц это может быть смертный приговор. Часто певчие птицы пьянеют в районах, населенных людьми – а там могут обитать кошки. Падая с деревьев, птицы становятся их легкой добычей.

Поскольку у птиц нет «антиалкогольной политики», это нередко приводит к смерти или травме. Помимо этого, птицы умирают и от прямого отравления алкоголем. Как и человеческие подростки, молодые пташки зачастую не знают меры.

Если вы обеспокоены судьбой птиц на вашем участке, накройте соблазнительные плоды специальной сеткой, а также старайтесь не выпускать кошек на улицу. Это поможет вам защитить пернатых друзей и сделать их жизнь безопаснее.

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