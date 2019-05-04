Психологи рассказали о возможном вреде ностальгии

Ученые отметили, что в течении многих лет ностальгия считалась положительной эмоцией, благодаря которой у людей поднимается настроение. Однако, по словам специалистов, согласно новым исследованиям, чаще всего люди поддаются воспоминаниям лишь в тяжелые времена.

Для проведения исследований специалисты давали 200 студентам в течение двух недель заполнять анкеты. В анкетах студентам было предложено ответить на различные вопросы, связанные с друзьями, знакомыми. Также в анкетах студенты отмечали различные события или воспоминания, связанные каким-либо моментом из прошлого.

Таким образом удалось выяснить, что чаще всего люди поддавались ностальгическим воспоминаниям именно в те моменты, когда им грустно. Иногда, угнетенное состояние студентов, принявших участие в исследовании, оставалось еще несколько дней после того, как они придавались воспоминаниям из прошлого.

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