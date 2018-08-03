Провести ДНК тест в Запорожье: как не ошибиться с выбором лаборатории

Часто возникает ситуация, когда беременная женщина или ее партнер не уверены в том, кто действительно является биологическим отцом малыша. По некоторым исследованиям, 10% новорожденных, появившихся в браке, не состоят в генетическом родстве со своими папами. Задача достоверного определения решается просто – проводится специальное исследование.

Сегодня провести ДНК тест в Запорожье можно в специализированной лаборатории. Она может быть государственной или частной. В последней часто предлагают более солидный сервис обслуживания и качество предоставляемых услуг.

Как выбрать мед. учреждение?

При выборе лаборатории акцентируйте внимание на нескольких пунктах:

наличие лицензии с непросроченным сроком действия;

наличие судмедэксперта в штате, заключение которого может использоваться при судебных разбирательствах;

виды биологических образцов, применяемых для изучения.

Долгое время для исследования бралась только кровь. Если в лаборатории предлагают взять только ее, можно предположить наличие старого оборудования. В современных учреждениях исследование проводят по ротовому мазку. Такой подход для многих более удобен, поскольку дает возможность получить биоматериал дома. Оба метода имеют одинаковую точность.

Где провести ДНК-тест до родов?

Если определить отцовство нужно до рождения малыша, то такую услугу предлагают далеко не во всех генетических лабораториях. Раньше требовалось проведение сложной процедуры. Амниоцентез предполагал прокол брюшинной стенки и матки для сбора образцов околоплодных вод. Если настаивают на этом методе, лучше всего отказаться от услуг выбранной клиники.

Сегодня можно выделить детскую ДНК из крови матери. Провести такое исследование можно с 9 недели беременности. На сайте https://dnk-test.com.ua/ можно познакомиться с основными техниками и методами проведения теста. Компания предлагает и генетическую реконструкцию отцовства. Это высокочастотная техника, где участниками являются родственники по линии отца.

Какие лаборатории популярны?

Многие граждане предпочитают сохранить анонимность при проведении исследования. В некоторых медицинских специализированных центрах данные будут обезличены, что обеспечивает 100-процентную конфиденциальность.

Сроки проведения мероприятий в учреждениях варьируются. Если центр оснащен всем необходимым, то потребуется от 4 дней. На сайте dnk-test.com.ua представлена клиника с развитой системой филиалов для сбора образцов. Они располагаются во многих городах Украины, позволяют провести исследование в любое свободное время.