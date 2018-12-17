Продукты питания, которые благотворно влияют на состояние волос
Вы заметили, что ваши волосы стали тусклыми, стали выпадать, потеряли объем и жизненную силу? В статье мы расскажем вам, какие продукты помогут вернуть шевелюре блеск и силу.
Клеткам, из которых состоит волос, необходим белок и витамины. Ограничение в питании (жесткая диета) может спровоцировать даже выпадение волос.
Для улучшения состояния волос в основной рацион нужно добавить:
- витамин А;
- железо;
- витамин B6 и B12;
- омега-3;
- магний;
- цинк;
- селен.
Если в вашем рационе витаминов достаточно, то плохой внешний вид волос может свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов. В этом случае нужно обратиться к врачу.
Орехи
Именно в орехах содержатся жирные кислоты, которые помогают остановить выпадение волос и стимулировать их рост.
Морепродукты
В них содержится очень большое количество железа, которое полезно для шевелюры.
Шпинат
В шпинате содержится фолиевая кислота, железо, а также витамины A и C. Витамин C участвует в выработке коллагена, а значит, помогает укрепить волосы.
Говядина
В красном мясе также большое количество железа и Омега 3.
Яйца
Яйца это источник легкоусвояемого белка, который очень нужен волосам.
Лосось
Лосось – это жирная рыба, богатая витамином D. Он помогает питать волосы и поэтому они лучше выглядят.
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