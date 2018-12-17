Продукты питания, которые благотворно влияют на состояние волос

Вы заметили, что ваши волосы стали тусклыми, стали выпадать, потеряли объем и жизненную силу? В статье мы расскажем вам, какие продукты помогут вернуть шевелюре блеск и силу.

Клеткам, из которых состоит волос, необходим белок и витамины. Ограничение в питании (жесткая диета) может спровоцировать даже выпадение волос.

Для улучшения состояния волос в основной рацион нужно добавить:

витамин А;

железо;

витамин B6 и B12;

омега-3;

магний;

цинк;

селен.

Если в вашем рационе витаминов достаточно, то плохой внешний вид волос может свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов. В этом случае нужно обратиться к врачу.

Орехи

Именно в орехах содержатся жирные кислоты, которые помогают остановить выпадение волос и стимулировать их рост.

Морепродукты

В них содержится очень большое количество железа, которое полезно для шевелюры.

Шпинат

В шпинате содержится фолиевая кислота, железо, а также витамины A и C. Витамин C участвует в выработке коллагена, а значит, помогает укрепить волосы.

Говядина

В красном мясе также большое количество железа и Омега 3.

Яйца

Яйца это источник легкоусвояемого белка, который очень нужен волосам.

Лосось

Лосось – это жирная рыба, богатая витамином D. Он помогает питать волосы и поэтому они лучше выглядят.

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