Признаки, которые выдают вашу низкую самооценку

Как понять, что вам необходимо работать с самооценкой? Что выдает неуверенного в себе человека?

Чувства

Первый признак – страх выразить истинные чувства. Возможно, вы их не озвучиваете и вовсе не проявляете. Это происходит из-за боязни оценки. Вам кажется, что вас могут неправильно понять, что сделает вас уязвимым. Такой образ мыслей еще больше усугубляет ситуацию.

Отсутствие инициативы

Случалось ли с вами такая ситуация: вы передаете полное распоряжение делами и происходящим другому человеку? Такое происходит из-за страха принимать решения – брать на себя ответственность за выбор и результат. Это выражается в частых просьбах посоветовать вам что-то, прокомментировать ситуацию. В итоге вы отдаляетесь от самих себя: не ощущаете ваше личное отношение, не воплощаете свои желания. Это может привести к тому, что вы напрочь перестанете принимать решения и распоряжаться своими же делами.

Общественная оценка

Конечно, главный и самый яркий признак заниженной самооценки – постоянное волнение о том, что о вас подумают окружающие. Причем не просто знакомые или коллеги, а простые прохожие, незнакомцы. Истоки у этой озабоченности такие: вы не можете определиться с тем, какой вы на самом деле. У вас нет целостного восприятия себя – своего личного мнения о себе же. Поэтому для ощущения признания, для комфорта и уверенности вам жизненно необходимо одобрение со стороны.

Критика

Частая критика окружающих – еще один признак неуверенного в себе человека. Причина этого кроется в постоянном сравнении себя со всеми. Более того, вы заточены выискивать недостатки и проявляете ко всему (и к себе в первую очередь) завышенные требования соответствия несуществующему идеалу.

Уверенность и любовь к себе возникают тогда, когда вы полностью принимаете себя, осознаете свои недостатки и готовы работать с ними.

Источник