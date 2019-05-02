Признаки глупого человека

Глупость сродни младенческой незрелости. Как именно проявляется незрелость, и каким образом это мешает полноценной жизни?

Любимая тема глупого человека – он сам

Общение подразумевает диалог, обмен или же обучение. Случается, что человеку необходимо выговориться и быть услышанным. Однако есть люди, которые совершенно не умеют слушать и соучаствовать. Собеседник порой не имеет возможности вставить слово в «диалог».

Умение слушать — инструмент в процессе получения знаний и информации. Более того, это ценное качество в построении и близких, и деловых отношений. Глупец тот, кто не понимает этих основ.

Человек стремится захватить все внимание

И речь не идет о тех, кто обладает яркой природной харизмой. Это образ человека, не имеющего глубокого наполнения, а стремящегося компенсировать смысл интенсивностью. Представьте себе ситуацию, когда в уютном кафе все сконцентрированы на личном общении, работе за ноутбуком или просто отдыхе за чашкой кофе. И в это картину входит дама, очень громко и в подробностях повествующая о своей личной жизни. Такой человек втягивает в свои «дела» всех присутствующих, нарушая чужое пространство. Он старается быть в центре внимания, привлечь к себе все взгляды, влезает в любой разговор.

Глупый человек категорично разделяет мир на «хорошо и плохо»

Категоричность суждений, помноженная на упрямство и отсутствие критического мышления, — еще один признак незрелости. Жить в жестких рамках собственной ограниченности — выбор человека, который не желает признавать свои упущения в знаниях и слабости. Когда люди действуют, исходя из социальных установок, стереотипов и не обращают внимания на контекст, они сами лишают себя богатства и разнообразия этого мира. Общение с такими людьми не сулит ни интересных дискуссий, ни просто приятного общения.

Глупый человек всего боится

Подобное отношение к миру вытекает из предыдущего пункта. Как рассуждают такие люди? Туда не пойду — там то. Сюда не пойду — там это. В каждом варианте они видят что-то ограничивающее. Позволять неосознанным страхам дирижировать собственной жизнью — глупость. Умение разобраться в собственных реакциях, анализировать поступки и применять рефлексию — путь развитого человека. Если же это невозможно сделать самостоятельно, то необходимо искать путь, помощь, добывать ответы на вопросы через различные каналы. Сегодня мы имеем доступ к множеству инструментов.

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