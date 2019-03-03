Привычки речи, которые ведут к процветанию

Вежливость

Вежливость способна осадить самого изощренного провокатора. На грубость и резкость лучше всего отвечать именно вежливыми фразами. Это поможет вам сохранить энергию и уберечь себя от потерь. Вежливость оградит вас от конфликтных ситуаций и тяжелых чувств после общения с провокатором.

Будьте благодарны

Помните о благодарности при каждой ситуации. И выражайте ее вслух, улыбкой, добрым словом. Говорите слова благодарности в обыденных бытовых ситуациях. Вы можете выполнять практику, вспоминайте за вечер все то, чему вы благодарны в этот день. И проговаривайте это про себя слова. Вы удивитесь, но со временем таких моментов будет становиться все больше и больше.

Всегда будьте честны

Что есть процветание? Это не только материальные блага и богатства, но еще и ощущение удовлетворенности, уверенности, достатка и счастья. Научитесь проявлять свои истинные желания, смело говорить о них. Так же важно обучиться однозначно говорить «нет» и отказываться от ненужных событий и идей. Ваша жизнь заиграет новыми красками, как только вы научитесь смело, честно и открыто заявлять о своих намерениях. Ведь в таком случае осуществить их будет куда проще.

Помимо честности и уверенности вам стоит развивать осознание личной ответственности. И умение всегда выполнять свои обязательства. Именно так вы сможете быть честным и смело говорить правду.

Позитивный образ мышления

Обратите внимание на свою речь и речь близких людей. Как часто вы поднимаете не самые приятные темы или описываете ситуации, применяя негативную лексику? Все выражения и слова можно заменить на позитивные синонимы, несущие тот же смысл. Ваша речь, в таком случае, будет наполнена созидательными, а не разрушительными образами. Помните, что именно ваше мышление и речь формируют окружающую реальность.

Чаще старайтесь говорить о приятном: замечайте красоту мира, таланты людей, говорите слова благодарности и комплименты. Не стоит давать оценочные и негативные суждения. Вы же не хотите привлечь это в свою жизнь?

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