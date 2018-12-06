Преждевременное половое созревание из-за косметики?

Отдельные консерванты и отдушки в кремах или декоративной косметике могут повлиять на развитие ребенка — еще на эмбриональной стадии, сообщает Tagesspiegel.

«Если женщина во время беременности использует косметику для тела с определенными компонентами, это, согласно результатам исследования, может повлиять на более раннее начало пубертатного периода у ее ребенка», — говорится в статье.

«Команда под руководством Ким Харли из Калифорнийского университета в Беркли в ходе масштабного исследования установила взаимосвязь между такими веществами, как диэтилфталат и триклозан и более ранним половым созреванием у девочек». Об этом ученые сообщили на страницах специализированного журнала Human Reproduction.

«Более раннее наступление пубертатного периода ведет не только к вероятности появления проблем психического характера, но и повышает риск рака груди и яичников», — сообщается далее. Под подозрением оказались такие содержащиеся в косметических средствах консерванты, как парабены, фталаты и фенолы.

В ходе продолжительного исследования команда ученых изучала последствия применения прежде всего диэтилфталата и триклозана — с этими веществами связывают гормональные изменения в организме женщин. «Если триклозан обнаруживался в моче матери, у дочери значительно раньше (максимально — на 5 месяцев) начиналась менструация. (…) Если в моче фиксировалась повышенная концентрация моноэтилфталата, у девочек обнаруживалось более раннее (на 6 месяцев) появление лобковых волос», — сообщается в статье.

Ученые брали пробы мочи и у 338 участвовавших в проекте детей. «Чем выше концентрация парабенов в моче, тем быстрее у 179 девочек происходило развитие молочных желез и наступала менструация». У мальчиков, выяснили ученые, повышенная концентрация этого вещества приводит к более раннему созреванию половых органов.

По словам авторов исследования, «необходимо провести дополнительные исследования, чтобы окончательно доказать выявленную взаимосвязь, исключить факторы внешнего влияния и более точно описать механизмы».

Сара Райм | Tagesspiegel

Источник