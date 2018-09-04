Праноедение: самая безумная диета в мире

Модные диеты бывают совершенно сумасшедшими: от безуглеводной диеты Аткинса до программы Master Cleanse (голодания, при котором можно употреблять только воду с лимоном, кленовый сироп и кайенский перец). Но самая радикальная из них – праноедение.

Ее последователи считают, что человек может жить, питаясь одним лишь воздухом. Эта идея происходит из индуистского представления о том, что организм питается «праной», или жизненной силой, когда дышит, а еда и вода – это излишество. Но на самом деле даже здоровый человек может прожить без пищи всего лишь несколько недель, а без воды – только несколько дней.

Известная сторонница этого движения, Эллен Греве из Австралии, в 1990-х взяла себе псевдоним «Джасмухин» и стала пропагандировать праноедение. Ее публикации косвенно привели к нескольким жертвам, включая смерть Верити Линн, 49-летней женщины, труп которой нашли в палатке в Шотландии. Рядом лежал дневник, в котором было подробно изложено учение Джасмухин.

В 1999 году австралийские телеведущие из передачи «60 минут» бросили вызов Джасмухин, желая проверить ее способность существовать без еды и воды хотя бы неделю. На второй день ее состояние ухудшилось. У нее началось острое обезвоживание, а кровяное давление подскочило вверх.

Она утверждала, что виной всему – загрязненный воздух, поэтому съемочная группа вывезла ее на природу. К четвертому дню она потеряла более 4,5 килограммов, и ее пульс ускорился вдвое. Появились и различные другие симптомы, которые однозначно говорили о почечной недостаточности. Доктор, который проводил осмотр, сказал представителям телевидения, что они будут ответственны, в случае ухудшения состояния Джасмухин. Проект пришлось остановить.

Но есть и предположительно более удачные примеры: индийский садху Прахлад Джани, который, по собственным утверждениям, не ел и не пил с 1940 года. В 2003 году Джани был протестирован в клинике Стерлинга в Ахмадабаде (Индия). В течение 10 дней он, похоже, действительно не пил и не ел. Однако его вес упал, что поставило под сомнение истинность его заявлений.

Его протестировали второй раз. Тогда его в течение 15 дней наблюдали три десятка человек, включая государственных исследователей. И, казалось, он опять ничего не ел… Точно неизвестно, как Джани обманывает систему, но для того, чтобы быстро проглотить воду или кусочки пищи, нужно всего несколько секунд.

Эксперименты с праноедением могут закончиться летальным исходом. Многие удивляются, как в принципе можно поверить в такую безумную идею. Все просто – праноедение подается как культ, который «выше» здравого смысла. Актриса Мишель Пфайффер в 2013 году призналась, что в первые дни своей карьеры она состояла в группе праноедов, но ушла из нее, когда познакомилась со своим первым мужем.

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