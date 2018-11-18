Помощь социальных сетей в развитии стартапа

Успех стартапера зависит от узнаваемости и дальнейшей востребованности предлагаемого им продукта. Добиться этого можно, если привлечь первую заинтересовавшуюся им аудиторию и впоследствии удержать. Одним из средств для её привлечения служат социальные сети.

Что дают социальные сети стартаперу?

Возможность перейти на глобальный уровень.

На первых порах деятельность стартап предпринимателя может ограничиваться регионом его проживания. Но если выпускаемый им продукт востребован за его пределами и даже в других часовых поясах, вопрос о расширении возникнет рано или поздно. Выйти за пределы географических границ проще всего через соцсети. Там общаются люди со всего мира, так что вне зависимости от своего местонахождения можно выйти на любую аудиторию. Именно поэтому социальными сетями в настоящее время пользуются множество компаний, продвигающих свои продукты и услуги по международным каналам.

Возможность создать бренд.

Именно по бренду аудитория судит о качестве выпускаемого продукта и компании как таковой. Чтобы убедить в его ценности, важно постоянно подстёгивать интерес к нему. Например, создать в социальной сети сообщество и наполнять его актуальным и полезным контентом по связанной с брендом теме.

Возможность создать сплочённое сообщество.

Любое сообщество в соцсетях предполагает не только размещение контента, но и общение. В случае со стартапом общаться с читателями и постоянными клиентами будут специалисты, маркетологи и эксперты, занимающиеся продвижением компании. В свою очередь читатели комментируют выложенную информацию и распространяют её. Тем самым реклама бренда проводится более ненавязчиво и тонко, в сравнении с традиционными медиаканалами.

Возможность создать ориентированный на пользователей контент.

Только такой контент даст быстрый результат. Подбирая его, надо знать: всем угодить невозможно. Поэтому важно начать с разработки контент-стратегии, нацеленной на конкретную аудиторию. При создании таковой необходимо представить людей, способных заинтересоваться стартапом. А затем размещать контент с учётом их предпочтений и болевых точек.

Возможность сфокусироваться на площадках с большей активностью.

Именно с них очень часто приходится начинать. Ведь у стартаперра на самом раннем этапе не так много сотрудников, чтобы охватить одновременно все площадки, и денег на найм маркетологов, работающих с соцсетями, и покупку дорогостоящих программ. А после развития наиболее приоритетных подтягивать все остальные. Тогда у стартаперов появляется возможность для подключения качественных инструментов и профессиональных маркетологов.

Возможность продвинуть бренд практически бесплатно.

Для качественного взаимодействия с аудиторией здесь нужен только устойчивый трафик. А для этого регулярно размещать у себя полезный и интересный контент и грамотно пользоваться технологиями его продвижения, чтобы повысить узнаваемость бренда. А также обязательно создать бизнес-страницу, если продвижение идёт на площадках Google+ и Facebook.

Возможность разместить смешанный контент.

То есть дополнять текст видеоотзывами о продукте, GIF-анимацией, интересными фотографиями с описанием, слайд-шоу и т.д. При этом сам текст должен быть небольшим, чтобы хорошо восприниматься пользователями и отображаться на портативных устройствах.

Таким образом, социальные сети в настоящее время являются не просто дополнительным маркетинговым инструментом. Это основное средство для превращения заинтересовавшихся людей в потенциальных клиентов. Если стартапер желает создать собственный бренд и увеличить торговый оборот, взаимодействие с аудиторией в соцсетях должно быть постоянным.

Источник: https://startupnetwork.kz/projects/