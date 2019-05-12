Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Согласно данным зарубежных исследователей, употребление 10-30 граммов свежего сала в день, несмотря на высокую калорийность продукта, полезно для здоровья. В первую очередь потому, что продукт содержит уникальную арахидоновую кислоту, являющуюся незаменимой.

Ценное органическое соединение улучшает работу головного мозга, сердца и нормализует холестериновый обмен. Продукт также является источником витаминов А, D, E и хорошо укрепляет кости. Другое дело — копченое сало, которое представляет собой сильно засоленный продукт.

Есть его следует как можно реже и в небольшом количестве. Диетологи рекомендуют есть свежее сало без хлеба и употреблять продукт в первой половине дня, так как он является мощным источником энергии.

Напомним, в прошлом году студенты аграрного университета в украинском городе Сумы разработали салозаменитель, который состоит из растительного масла и желатина.

«Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику», — заявили изобретатели.

Стоимость такого «салозаменителя» приравнивается к цене растительного масла, которое является основным его ингредиентом. Доцент подчеркнул, что искусственное сало может обладать любым вкусом. В частности, его можно сделать соленым, перченым и добавить аромат различных специй.

Эксперты пищевой промышленности говорят, что преподносимый украинскими студентами как открытие продукт, на самом деле не новый. Этим разработкам уже 50—70 лет, говорят они. Напомним, ранее уральская студентка изобрела колбасу для похудения. Рецепт купат (колбасок для жарки) включает гуммиарабик — смолу акации.

Как пояснили в пресс-службе вуза, данное вещество известно человечеству уже давно, однако применять его при производстве мясных изделий его до сих пор никто не пробовал.

Вместе с тем, данный природный загуститель активно применяется кондитерами, производителями жвачки и пива. Считается, что смола акаций способствует выводу из организма солей тяжелых металлов и радионуклидов.

А высокое содержание клетчатки снижает глюкозу в крови, борется с холестериновыми бляшками. Кроме того, она способна помочь в лечении ожирения.

Источник