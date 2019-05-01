Полезны ли фисташки?

Подвинься, миндаль: фисташки оказались невероятны полезны для нас.

Когда дело доходит до орехов, миндаль и кешью привлекают наибольшее внимание, поскольку об их пользе говорят давно. Из них чаще всего делают растительные аналоги молока и безглютеновую муку. Но есть один здоровый орех, который также может попасть в топ полезных — это фисташки, говорит диетолог Лора Лигос (Laura Ligos), основатель Sassy Dietitian в Олбани, Нью-Йорк.

«Они содержат высококачественные жиры в форме мононенасыщенных жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца и помогают вашему организму усваивать жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K», — говорит Лигос.

«Одна из лучших вещей о фисташках — это объем, который вы можете съесть. Одна порция фисташек в 1 унцию составляет примерно 49 орехов. Для сравнения, на одну порцию приходится 23 миндаля или 14 половинок грецкого ореха», — отмечает диетолог. При этом фисташки богаты белком и антиоксидантами не меньше.

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