Галина Феликсон | Поезда судьбы

* * *
За влажные ветки рассвет зацепился крылом.
Вороны заходятся в хриплом картавящем гвалте.
Дрожащая тень прилегла на холодном асфальте,
Пытаясь согреться под бледным слепым фонарём.
Ещё не раскрылись квадратные окон глаза.
В пустых переулках машины усталые дремлют.
Как медленно утро приходит на спящую Землю.
Но жизнью отдельной живёт многоликий вокзал.
Он сам по себе. Он спешит неизвестно куда.
В пространствах запутались чёрные щупальца рельсов.
Отторгнутым душам во времени некуда деться.
И с шумом летят в неизвестность Судьбы поезда.
Мы все убегаем из сердцем обжитой страны
На краткое время, на годы, а кто-то навечно.
Тоска по дорогам гнездится в душе человечьей,
По землям далёким, где мы никому не нужны.
Нас гложет мечта о мирах, где бывать не пришлось.
В погоне за счастьем забыли считать километры.
По стёклам размазаны лица, пейзажи и ветры.
Все звуки сливаются в цокот вагонных колёс.
Опять проплывают деревни, моря и леса.
Всё мимо и мимо – нигде не задержимся долго.
Никак не устанем скитаться без дела и толка,
Из окон вагонных взирая на все чудеса.
Ну, сколько ещё за собою разрушим мостов?
Куда доберёмся? Что сможем увидеть в итоге?
В какие края приведёт бесконечность дороги?
Когда обретём хоть на время утраченный кров?
Дорожная скука зевотой разинет нам рты.
Устанут глаза от мелькания ночи и света.
Вращается, падая прямо под поезд, планета.
А наши надежды, как листик бумажный, пусты.
В туманах иллюзий растаял покинутый дом.
Лишь память во сне нарисует дождливое лето.
Рассвета крыло зацепилось за мокрые ветки,
И тень приютилась под тусклым слепым фонарём.
* * *
Бесцветная площади простынь.
Ползёт одинокий трамвай.
Небес перемерзшая просинь
Сквозь тучи разорванный край.
Дымком сигаретным туманы
Над уличной вязью плывут.
Мне в этой безликости странной
Не встретить блаженный приют.
По рельсам кривым, как по линии,
Пробитой неряхой-судьбой
Бреду под свинцовыми ливнями
И мир фантастический свой
Рисую на мокрой поверхности
Растрёпанных тающих туч.
А времени узкая лестница,
Кружась меж провалов и круч,
Прогнулась над жизненной пропастью
Коротеньким шатким мостом,
Чтоб мне по обыденной плоскости
Скользить под холодным дождём.
* * *
«Одна дама на белом, на белом коне,
А другая на чёрном, на чёрном.»
Б. Окуджава
Ночью тень проникает в дом
В самый поздний и темный час –
Скорбный лик над глухим плащом
И бездонность печальных глаз.
Как на краешке бытия,
На постели сидит в ногах.
Может быть, это Смерть моя,
Может, просто полночный страх.
Но растает ночной кошмар.
И при яростном свете дня,
Как струящийся лёгкий пар,
Снова призрак зовёт меня.
Одеяние из цветов,
Шорох крыльев над головой.
Может, это – моя Любовь,
Может, просто полдневный зной.
Я влетаю то в тьму, то в свет
На качелях безумных снов.
И Любовь похожа на Смерть.
И похожа Смерть на Любовь.
Я стою на пути земном,
Как на тоненьком волоске.
Рассыпаясь сухим песком,
Жизнь скользит по моей щеке.
ИМЯ
Тишина, штиль на море – Галина.
Нежно ластится к скалам прибой.
Утопает в холодных глубинах
Поглощённый бездонной пучиной
Лунных бликов узор золотой.
Так чего мне всегда не хватает?
Липнет к сердцу удушливый страх.
Чёрных лебедей лёгкая стая
Зыбким облаком медленно тает
В серебристых Судьбы зеркалах.
Тишина – передышки минута,
Краткий отдых, мгновенный покой.
Снова волны вздымаются круто
Ледяной темно-синею мутью
Над озябшей под ливнем землёй.
И пресытясь навязанной ролью,
Брызги падают в мокрый песок,
Льются в душу пронзительной болью,
Осыпаясь прогорклою солью
На полоски рифмованных строк.
* * *
На счастье пятак подбрось –
Пускай упадёт, звеня.
Не слишком ли долго врозь?
Не трудно ли без меня?
Монета волчком кружит –
Не решка и не орёл.
Тропинкой длиною в жизнь
Ты в поисках счастья брёл.
На ощупь блуждал во тьме,
Сражался с судьбой, как мог.
Но снова привёл ко мне
Кривой серпантин дорог.
Монета слегка дрожит
На тоненьком ободке.
А счастье твоё лежит
Щеглом на моей руке.
Я душу могу спалить
В лучах твоего огня,
Чтоб в тысячный раз спросить:
– Не трудно ли без меня?