Галина Феликсон | Поезда судьбы

* * *

За влажные ветки рассвет зацепился крылом.

Вороны заходятся в хриплом картавящем гвалте.

Дрожащая тень прилегла на холодном асфальте,

Пытаясь согреться под бледным слепым фонарём.

Ещё не раскрылись квадратные окон глаза.

В пустых переулках машины усталые дремлют.

Как медленно утро приходит на спящую Землю.

Но жизнью отдельной живёт многоликий вокзал.

Он сам по себе. Он спешит неизвестно куда.

В пространствах запутались чёрные щупальца рельсов.

Отторгнутым душам во времени некуда деться.

И с шумом летят в неизвестность Судьбы поезда.

Мы все убегаем из сердцем обжитой страны

На краткое время, на годы, а кто-то навечно.

Тоска по дорогам гнездится в душе человечьей,

По землям далёким, где мы никому не нужны.

Нас гложет мечта о мирах, где бывать не пришлось.

В погоне за счастьем забыли считать километры.

По стёклам размазаны лица, пейзажи и ветры.

Все звуки сливаются в цокот вагонных колёс.

Опять проплывают деревни, моря и леса.

Всё мимо и мимо – нигде не задержимся долго.

Никак не устанем скитаться без дела и толка,

Из окон вагонных взирая на все чудеса.

Ну, сколько ещё за собою разрушим мостов?

Куда доберёмся? Что сможем увидеть в итоге?

В какие края приведёт бесконечность дороги?

Когда обретём хоть на время утраченный кров?

Дорожная скука зевотой разинет нам рты.

Устанут глаза от мелькания ночи и света.

Вращается, падая прямо под поезд, планета.

А наши надежды, как листик бумажный, пусты.

В туманах иллюзий растаял покинутый дом.

Лишь память во сне нарисует дождливое лето.

Рассвета крыло зацепилось за мокрые ветки,

И тень приютилась под тусклым слепым фонарём.

* * *

Бесцветная площади простынь.

Ползёт одинокий трамвай.

Небес перемерзшая просинь

Сквозь тучи разорванный край.

Дымком сигаретным туманы

Над уличной вязью плывут.

Мне в этой безликости странной

Не встретить блаженный приют.

По рельсам кривым, как по линии,

Пробитой неряхой-судьбой

Бреду под свинцовыми ливнями

И мир фантастический свой

Рисую на мокрой поверхности

Растрёпанных тающих туч.

А времени узкая лестница,

Кружась меж провалов и круч,

Прогнулась над жизненной пропастью

Коротеньким шатким мостом,

Чтоб мне по обыденной плоскости

Скользить под холодным дождём.

* * *

«Одна дама на белом, на белом коне,

А другая на чёрном, на чёрном.»

Б. Окуджава

Ночью тень проникает в дом

В самый поздний и темный час –

Скорбный лик над глухим плащом

И бездонность печальных глаз.

Как на краешке бытия,

На постели сидит в ногах.

Может быть, это Смерть моя,

Может, просто полночный страх.

Но растает ночной кошмар.

И при яростном свете дня,

Как струящийся лёгкий пар,

Снова призрак зовёт меня.

Одеяние из цветов,

Шорох крыльев над головой.

Может, это – моя Любовь,

Может, просто полдневный зной.

Я влетаю то в тьму, то в свет

На качелях безумных снов.

И Любовь похожа на Смерть.

И похожа Смерть на Любовь.

Я стою на пути земном,

Как на тоненьком волоске.

Рассыпаясь сухим песком,

Жизнь скользит по моей щеке.

ИМЯ

Тишина, штиль на море – Галина.

Нежно ластится к скалам прибой.

Утопает в холодных глубинах

Поглощённый бездонной пучиной

Лунных бликов узор золотой.

Так чего мне всегда не хватает?

Липнет к сердцу удушливый страх.

Чёрных лебедей лёгкая стая

Зыбким облаком медленно тает

В серебристых Судьбы зеркалах.

Тишина – передышки минута,

Краткий отдых, мгновенный покой.

Снова волны вздымаются круто

Ледяной темно-синею мутью

Над озябшей под ливнем землёй.

И пресытясь навязанной ролью,

Брызги падают в мокрый песок,

Льются в душу пронзительной болью,

Осыпаясь прогорклою солью

На полоски рифмованных строк.

* * *

На счастье пятак подбрось –

Пускай упадёт, звеня.

Не слишком ли долго врозь?

Не трудно ли без меня?

Монета волчком кружит –

Не решка и не орёл.

Тропинкой длиною в жизнь

Ты в поисках счастья брёл.

На ощупь блуждал во тьме,

Сражался с судьбой, как мог.

Но снова привёл ко мне

Кривой серпантин дорог.

Монета слегка дрожит

На тоненьком ободке.

А счастье твоё лежит

Щеглом на моей руке.

Я душу могу спалить

В лучах твоего огня,

Чтоб в тысячный раз спросить:

– Не трудно ли без меня?