Подбирайте с помощью агентства Leverage Investments недвижимость Северного Кипра и открывайте для себя чудесный мир средиземноморья.

Однажды открыв для себя Северный Кипр, сложно забыть чудесную природу, спокойные и красивые пейзажи, ласковое море и другие блага средиземноморского климата. Многие наши соотечественники настолько очаровываются островом, что решают приобрести там недвижимость, проводят значительную часть времени или даже совсем перебираются в эту страну. Какой бы авантюрой это не казалось на первый взгляд, сегодня переехать в Северный Кипр более чем легко. Благодаря уникальному положению страны, недвижимость реализуется за рекордно низкую стоимость, а условия въезда и получения вида на жительство упрощены до максимума.

Тем не менее, столкнуться с определенными сложностями приходится всем. Начиная с языкового барьера и заканчивая непонятными юридическими нормами другой страны. Помочь россиянам осуществить мечту помогает агентство Leverage Investments. Северный Кипр является основным направлением работы этой компании, с помощью специалистов было успешно реализовано уже более двух тысяч объектов недвижимости. Это квартиры, дома и апартаменты в различных городах Северного Кипра, расположенные в живописных местах и в шаговой доступности от моря. Счастливые переселенцы оставляют о Leverage Investments отзывы, полные благодарности, ведь обычно работа агента не ограничивается подбором объекта недвижимости, а включает сопровождение человека, помощь при переезде, оформлении всех документов, получении вида на жительство, трудоустройстве и поступлении на учебу.

Кроме того, именно в Leverage Investments недвижимость Северного Кипра представлена наиболее полной базой, которой не располагает практически никто из аналогичных агентств. Leverage Investments — это долгий срок существования на рынке, наработанные связи и опыт, личный пример директора компании Игоря Коршунова, который сам эмигрировал в Северный Кипр в 2003 году и теперь с удовольствием помогает своим клиентам избежать трудностей на этом пути.

Качество работы агентства Leverage Investments признанно и подтверждено многими сертификатами. В первую очередь, это международный сертификат качества ISO 9001:2008. Ежегодно авторитетная сертификационная комиссия из Великобритании проверяет все аспекты работы, подтверждает юридическую чистоту сделок и компетентность каждого сотрудника.

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