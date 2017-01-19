Подарки для жены: чем порадовать любимую?

В преддверии праздника 8 марта каждый семьянин начинает ломать голову над тем, что подарить своей любимой жене. Можно отделаться стандартным презентом — бутылкой вина или коробкой конфет, вручить букет цветов. Или же — проявить фантазию, побаловав верную спутницу походом в СПА-салон, романтическим свиданием в индивидуальном кинотеатре, вкусным ужином в уединенном месте.

В подарок — процедуры в салоне красоты

Какая женщина откажется провести пару часов в СПА-салоне, отдохнуть от утомительных будней и почувствовать себя королевой? Вариантов для подарка много: можно отделаться стандартными СПА-процедурами — пилингом, услугами маникюра или педикюра. Мы подобрали несколько более креативных идей, которые удивят Вашу жену в день праздника:

СПА в темноте — авторский массаж, который проходит в затемненной комнате;

флоатинг — плавание в бассейне, заполненном соленой водой; можно расслабиться и не думать о заботах;

укладка и макияж — на праздник обязательно нужно быть красивой.

Отличная идея — отдохнуть в салоне красоты вдвоем. В некоторых заведениях есть комнаты, в которых массаж для пары проводят одновременно два мастера.

Свидание в кинотеатре для двоих

Никто не будет спорить, что лучший подарок жене на 8 марта — это время проведенное вдвоем. Особенно, в каком-то романтическом месте. Для уединенного свидания подойдет частный зал кинотеатра. Только представьте: любимый фильм на большом экране, отличный звук, легкая закуска на столике — и рядом нет чужих людей. Супруга по достоинству оценит этот сюрприз.

В подарок — романтический ужин

Здесь есть несколько вариантов развития событий. Ужин можно приготовить самостоятельно, впечатлив вторую половинку своими кулинарными способностями. Интересных рецептов в Интернете более чем достаточно.

Если в своем таланте повара есть сомнения, лучше не рисковать и отправиться вместе с супругой в уютный ресторанчик. Пусть закажет все любимые блюда.

Самая креативная идея — устроить ужин на крыше многоэтажки. Пусть внизу раскинутся огни большого города, а красивый закат подарит множество незабываемых ощущений. Откупорьте бутылку шампанского, включите музыку и, самое главное — не забудьте еще раз сказать жене, как Вы ее сильно любите.

Пусть праздник и закончится, но впечатление от него останется еще на много-много дней. Дарите любимым женам эмоции, а не материальные вещи!