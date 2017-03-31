Под разным углом зрения

Фото Александра Назарины, фантазии Боборыкиной Людмилы

Старая лодка

Как странно бывает в жизни — смотришь на фото — очень красивое фото, а эмоции — ноль, не вызывает, а иногда смотришь — и мысль цепляется за простой кадр, который напоминает прожитые мгновения и хочется прожить их ещё раз, как эта лодка, внутри которой несколько слоёв краски, но — один как пуля — пронизывает сердце — красный слой на дне! Он сохранился больше других — ни вода, ни ветра не смогли его уничтожить — такой он сильный! Всё состарилось — и лодка и окраска! Старый Ингул знает одну тайну, но никому её не выдаст! Так он думал, пока не услышал, что шепчет трава. А трава, которая каждый год возрождалась, помнит ту давнюю историю, когда молодая рыбачка мечтала, что приедет суженый под алыми парусами. Один раз утром увидела лодку, окрашенную в цвет её любимых парусов — красный, и рыбака, который обещал поставить паруса на лодке, но грянула война, и рыбак не вернулся домой. А лодка так и осталась стоять, готовая к походу. Так эта история закончилась, почти не начавшись!

Река и причал

Вечер. Ничего лишнего – река и причал! Просто и очень красиво! Спокойствие причала выдаёт его стремительность и силу, а тихая песня воды — как глоток воздуха для вечернего заката. Вода плещется у ног причала, хочет ему рассказать о прожитом дне, но причал живёт своей жизнью — неуёмной, тяжёлой и так необходимой! Он нежно оберегает воду от трудностей, стойко переносит всё. Вода всегда чувствует его надёжное плечо, благодарна ему, но…. она бежит к морю, ей так хочется сказки! Так и в жизни часто бывает — мы не ценим то, что есть и теряем…..

Одинокая чайка



Вот так и душа бывает одинока в своём порыве, в своём желании, когда ничего никому не докажешь, когда лучше молчать, чем говорить, когда душат слёзы от непонимания, а ты гордо продолжаешь свой путь, известный только тебе. Неизвестные дали манят больше, чем берег, к которому уже нет возврата. Может тебя ждёт буря, от которой нет спасения, пусть! Зато ты сможешь познать радость победы над собой, над своими сомнениями и страхами.

Зимняя вода

Печальная картина — замёрзшая вода, скользкие камни, неживое море! А совсем недавно в его волнах плескалось счастье, говорило с нежными облаками, дарило всем улыбки и радость! Всё в прошлом. Нет движения, нет энергии, нет мечты. Но это только на первый взгляд. Посмотрите на небо! Оно с весенним азартом пытается послать теплые лучи, чтобы вывести из оцепенения воду. И….. пойдёт движение, лед освободит её из своих оков, даст импульс жизни и вода оживёт снова и поймёт своё предназначение – поддерживать жизнь на Земле!….А пока она копит силы и с нетерпением ждёт Весны!

Золотой камыш

Мы всегда знали, что море красиво в любую минуту, что небо загадочно и утром и вечером, что степь манит нас своими просторами, что звёзды заставляют нас мечтать…. Но….. сухой камыш?! Казалось бы — кому он нужен? Может ли он дать нам хоть какие-нибудь впечатления? Небо разозлилось на нас за такие мысли. Его насыщенный синий цвет отошёл от земли и дал возможность солнышку осветить камыш. И случилось чудо! Камыш заиграл золотыми красками, стала видна река, которую он скрывал от ненужных взглядов. Даже засохшие кисточки стали похожи на золотые опахала…..Так захотелось сорвать несколько веточек и поставить их в вазу! А в голове проносится: «Ещё не всё потеряно. Есть ещё порох в пороховницах!…»