Александр Назарина, Людмила Боборыкина | Под разным углом зрения. Часть 7

Фото Александра Назарины, фантазии Боборыкиной Людмилы

Парусник

Вы когда-нибудь были на военном параде? Многие ряды одинаково одетых людей не дают вглядеться в их лица. Мы чувствуем их шаг, видим красивый строй. На нас оказывает влияние картина четкости и слаженности идущих. Но это – люди, такие же, как мы с вами. Со своими чувствами, взглядами на жизнь, обязательствами. Всё стёрлось в строевом шаге. Всё превратилось в необязательное, никому не нужное для тех, кто смотрит парад. Задача строя – не выделяться, а показать цельную картину. Вот так и парусники плывут перед нами в вечерних сумерках колонной, не мешая друг другу. Одни – дальше, другие – ближе. Близится ночь. Парусники сливаются с красками неба. И вдруг….. красавица-луна! Лунный свет выхватывает из ночи всего один парусник, и заставляет его плыть по серебристой дорожке. И тут в сознании происходит что-то невероятное! Начинаешь представлять далёкие страны, путешествия. Ночь кажется бесконечно красивой, а парусник – предвестником неожиданного поворота в судьбе! И не хочется отрывать свой взгляд от этой волшебной ночи, хотя понимаешь, что утром всё будет по-старому. А вдруг – не будет?!

Солнечная страна

Только в детстве бывает такая «Солнечная страна»! Всё кажется золотым. Хорошее и плохое… И нет грани между голубым небом и землей! Её просто не видно – она утонула в лучах золотого солнца. Тучи стараются напомнить о земных делах.. стараются, но солнечный свет так мощно даёт о себе знать, что невольно думаешь: «А будет ли ночь?» И только человек в лодке не замечает этой красоты. Она ему не нужна, потому что он видит только золотую краску, которая его ослепляет и не даёт насладиться контрастом. Он пропускает такое чудо и даже не подозревает о его существовании. Нам всегда нужен взгляд со стороны, чтобы понять, почувствовать и оценить то, что было скрыто от нашего взора, но существовало…

Озарение

Много лет одиночества научило её не выдавать свои эмоции. Нет, она была замужем, но жизнь протекала однообразно – работа-магазин-кухня-ребёнок. Для мужа места не было. Его задача была обеспечивать семью. И он это делал – дальнобойщик. В те короткие часы, дни, когда он был дома, у него было всё, кроме желания – приехать домой ещё раз. Почему? Он не мог понять. И дом есть, и жена есть, и ребёнок, и достаток, но что-то пошло не так…

…А там… В далёкой западной области его ждали, ему были рады. Там он получал заряд бодрости и спокойствия. Он бежал туда от быта, от семьи, от проблем, понимая, что это ненадолго. И это «ненадолго» пришло совсем неожиданно….. В очередной приезд он узнал, что жена потихоньку угасает от неизлечимой болезни. Он пошёл бродить по набережной от безысходности, от волны нечеловеческой жалости, которая захлёстывала его сердце.

Что он дал своей жене? Приезжал всегда уставший, никакой. Вдруг увидел – на широкой глади реки стоят, как статуи, три обрубленных дерева. Стоят крепко, вместе. Кажется, ничто их не подкосит – ни прибой, ни ветра, ни метель. И тут… как что-то случилось… он побежал домой, схватил жену на руки и повёз её в Киев, сам не зная, куда. Она была такая счастливая, такая красивая, такая родная! «Успеть бы» – пронеслось в его голове. На ночь они остановились в гостинице. Это была незабываемая ночь радости и счастья. «Как долго я тебя ждала! Я вылечусь, вот увидишь». Он знал, что так и будет.

Три камня

Какая-то неведомая сила натянула покрывало на реку… Кажется, что этот ледяной покров сковал мысли, чувства и надежду. Ничему уже не сбыться. Ничто уже не будет радовать. Но это не так! Потому что внутри продолжается жизнь, она только на минутку замерла, всего лишь на зиму. А придет весна, и волны расскажут, как её ждали, как оберегали покой. Но только эти три камня будут хранить молчание и гордо стоять на месте, как будто они были самыми главными.

Памятник несбывшихся надежд

Я неожиданно для себя задумалась над тем, как одна и та же вещь может быть нужной и ненужной в зависимости от обстоятельств. Когда-то давно в этой лодке плавали двое. Вечера были чудные – широкая гладь реки приветственно качала их на своих волнах. Золотое солнышко освещало её волосы, она казалась богиней! Ветер тихо шептал свои слова, заставляя вслушаться и удивиться! Два сердца бились в унисон, открываясь навстречу друг другу. Можно было плыть и плыть, молча ловить взгляд, полный любви и восхищения. Как у всякой сказки – конец был неожиданным. Приехали его жена и ребёнок…

…Сердце закрылось от переживаний и утраченной надежды. Одна… А жизнь идёт… Но почему-то мимо…Сын вырос и стал очень похож на него… И она решилась рассказать о своей любви, о которой молчала всю жизнь. Это были её последние слова, слова измученного сердца. А лодка так и стояла всегда около берега, напоминая о молодости, счастливых днях и разочарованиях. Сын понял, почему она никогда не разрешала брать эту лодку – это была память сердца, пронесенная сквозь года. Однажды она просила сына сделать дорожку, чтобы в любое время можно было пройти к лодке. А зачем теперь это всё? Жизнь угасла, реку сковало льдом – и только лодка, как памятник несбывшихся надежд, будет вечно стоять на привязи.

Золотой камыш

Мы всегда знали, что море красиво в любую минуту, что небо загадочно и утром и вечером, что степь манит нас своими просторами, что звёзды заставляют нас мечтать… Но… сухой камыш?! Казалось бы, кому он нужен? Может ли он дать нам хоть какие-нибудь впечатления? Небо разозлилось на нас за такие мысли. Его насыщенный синий цвет отошёл от земли, дал возможность солнышку осветить камыш. И случилось чудо! Камыш заиграл золотыми красками, стала видна река, которую он скрывал от ненужных взглядов. Даже засохшие кисточки стали похожи на золотые опахала… Так захотелось сорвать несколько веточек и поставить их в вазу! А в голове проносится: «Ещё не всё потеряно. Есть ещё порох в пороховницах!…»