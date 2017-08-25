Александр Назарина, Людмила Боборыкина | Под разным углом зрения. Часть 4

Фото Александра Назарины, фантазии Боборыкиной Людмилы

Черно-белое фото

Смотрю и стараюсь угадать. Что это? Спокойствие? Размышление? Ожидание? Смирение? Перед бурей или после неё? Тем и хорош момент, что заставляет думать, догадываться, предполагать! Чёрно-белый снимок прекрасно отражает борьбу двух стихий — света и тени, помогает увидеть все полутона, краски. Всего два цвета! А как склоняется душа перед прекрасным образом, перед недосказанностью, перед мечтой!

Два фото

Оба красочные. а смысл разный. Первое — это одинокий баркас, счастливо покачивается на волнах, зная, что это временная стоянка. Море пытается изобразить песок своим необычным окрасом, но удержать баркас на месте не может никогда! Рыболовная сеть ждёт своей очереди наполниться рыбой, и только одинокая водоросль, ухватившись за канат, благодарна судьбе за такую прекрасную возможность — увидеть мир! Она качается на волнах вместе с баркасом и не хочет, чтобы он выходил в море, потому что не вынесет такого далёкого путешествия и опять вернётся в глубины, где темно и сыро, но будет вспоминать этот мир чудес, где есть облака и могучий баркас, который кажется таким красивым и сильным. Но эта связь ненадолго — она зависит от попутного ветра, который может погубить её или дать надежду на вечное движение!

Второе фото — это сама надёжность. Это скорее всего светотелеграф в Ольвии. А может и нет, но это сооружение поражает своей устойчивостью, деревья кажутся такими мелкими рядом с таким гигантом. Что деревья? Они и умирают стоя. Могут только в порывах ветра нести свою тоску к морю, к тому баркасу, не понимая, что он сделан из их собратьев!? Они пытаются давать тень, но она достигает лишь подножия сооружения, которое не воспринимает её как необходимость. Стоит как скала и только жёлтый песок напоминает о тех временах, когда тут было море и, наверное, завидует небу, которое может видеть всё, что происходит на Земле.

Радуга

Лето. Дождь. Мокро. Даже прохладно. С неба льёт бесконечно. Хочется тепла и солнца. Радуется только зелень, потому что дождик даёт ей живительную влагу, омывает её от пыли, даёт красоту и стойкость. Небо потемнело. Грозовые раскаты слышны, но молнии нет. Природа в напряжении, в ожидании. но, вдруг — эта радуга… Она возникла неожиданно, разделила небо на части. Небо голубеет, скоро кончится дождь. И радуга будет сиять, освещённая солнышком. Как всё относительно в жизни! Одно мгновение — и всё изменится и о дожде будут напоминать только воробьи, которые с удовольствием пьют из луж дождевую воду.

Старый причал

Вы когда-нибудь стояли на краю дороги? Дальше – ничего! Ни радости, ни горя, ни воспоминаний! Это странное чувство, когда всё позади…Одинокий причал всколыхнул забытое. Когда это было? В юности? Бурлящий поток людей на пристани. И.. вдруг…!? Сердце встрепенулось.. Это был он. Он, который потерялся на годы. Отважный моряк….Письма хранила… ждала, но связь оборвалась… Смотрю и не верю своим глазам – с палочкой.. Протез?.. Я подбежала.. Зачем я тебе такой был нужен?.. А я ждала. К нему подбежал сын – дальше было одиночество….И вот я опять у того самого причала. Это уже не причал – это остатки воспоминаний, это дорога в никуда. И тут я поняла, что всё-таки он был – причал моей молодости, моей любви. А это многого стоит!

Река и море

Широкая гладь реки тихо поддерживала на своём зеркале корабль. Утро. Всё просыпается. Легкий ветерок пробежал по воде и поднял в небо стаю чаек. Берег виден, но чайки летят не к нему. Они летят на просторы моря, чтобы почувствовать азарт погони, свежесть волн, краски утра. Моряки смотрят им в след. По их полёту определяют какая будет погода, какой будет улов, какой будет день. Две параллельные жизни – птицы и люди! Как они зависимы друг от друга! Как близки и как далеки. И только невозмутимая гладь реки хранит молчание, и не вмешивается в эту картинку жизни. А чайки летят к морю – такому непредсказуемому и бурному! Там нет покоя, но есть что-то, что их манит и притягивает – романтика путешествия и победы над своим страхом.

Время неповторимо…

Вы когда-нибудь разбивали вазу? Её осколки можно собрать, но вазу не восстановить, не склеить. Иногда её лучше выбросить, чтобы не поранить руки. Какая проза! Вот так и с остатками пристани, которые стоят в воде, как воспоминания о былом величии, нужности и красоты! Сколько прошло лет, сколько зим! И только отражение в воде постарело. Нет четких форм, всё размыто. Пройдет еще немного времени – и никто не узнает – что это было? А ведь было! Стареют люди, скоро некому будет вспомнить, что поддерживали эти сваи! Почему они стоят именно здесь? Их уберут и сотрут из памяти целую не компьютезированную эпоху, когда молодые ребята ловили рыбу с пристани, ныряли с мостиков, устраивали танцы в субботу, назначали свидания. Сейчас другая жизнь и эти осколки прошлого уже не нужны.

Покой

Небо нежно просвечивается через кисею облаков. Создает загадочное впечатление пространства….Это недосказанность неба, полутона воды, солнце, лучи которого нежно растеклись по облакам, яхта, которая напоминает, что жизнь рядом с этим великолепным летним вечером! Облака вплелись в ткань небесного свода, стоят на месте, не хотят нарушать покой вечера. Солнце уже не жаркое, посылает на землю свой прощальный привет. Яхта не колышется, чтобы не нарушить покой воды… А завтра, подвластная одному ветру, подымет с азартом паруса и …. Знай наших!… Как хочется сохранить это неповторимое мгновение вечера! Но оно открывается не каждому, а только тому, кто умеет видеть…

Утро

Светает… Розовый рассвет вытесняет все краски ночи. Ночь уходит. Уходит тихо, обнажая всё, что осталось на берегу, что ночью кажется невидимым и необычным. Утро вступает в свои права. Пока все остаётся на месте — и яхта и непонятный каменный выступ со «змеиной кожей», которую он не сможет сбросить. Но так кажется издали! А вблизи всё по-другому — он дает жизнь траве, которая с рассветом подняла свою головку, и словно говорит ему спасибо за приют. А он думает: «Ещё на что-то сгожусь!» и что есть сил, защищает траву от ветра.

Ожидание ночи

Неожиданный прилив попутал все планы – лодка оказалась привязана далеко от берега, снасти унесло вдаль, а на заре – рыбалка. Солнышко не могло быть безучастно к такой картине – оно ослепительно ярко помогает своими лучами рыбаку и лодке. Каждому отдельно. Вокруг никого. Небо натягивает на землю своё темное покрывало. Скоро ночь. Лодка замерла в ожидании. Найдёт ли снасти рыбак? Будет ли завтра рыбалка? «Будет» — сказало солнышко лодке. Сегодня его царство и оно хочет всем дать чуточку тепла! Просто так. Ничего не прося взамен. Как часто бывает, что неожиданная поддержка решает судьбу!

Вышка

Какие простые геометрические формы! Вышка кажется воздушной, лёгкой, непрочной. Но, это на первый взгляд. Рядом бескрайнее море, которое сейчас кажется тихим и нежным. А вчера….оно бурлило, накатывало высокие волны на берег, хотело уничтожить вышку, затянуть её в пучину. Но…. Откуда взялась сила и стойкость? Как она устояла? Она твердо знала, что нужна здесь, на берегу. Она как маяк, давала ориентир лодкам, которые затерялись в пучине, призывая их своим видом не сдаваться, бороться со стихией и причалить к родному берегу.

Хрупкое мгновение вечера

Какой прекрасный кадр! Фотоаппарат замер от красоты мгновения! Гладь реки как зеркало – тиха и молчалива. Песок похож на лунный пейзаж – вулканы, кратеры….даже вечернее солнце не хочет нарушить этот порядок. Всё застыло….Замерло… Нет движения…Хрупкое мгновение вечера…Так и хочется подбежать и заснять эту песню тихой волны, этот шорох песка, это невозмутимое спокойствие вечера. Но….нет! Ничего не оживит камера без надёжной руки фотографа. И останется загадкой этот оставленный на берегу предмет, эта неяркая краска вечера. Завтра всё будет по-другому.

Разные стороны

Как обманчиво бывает первое впечатление! Показалось, что это лодка с таким красивым и непонятным названием. А это просто темные очки, через которые так легко спрятаться от всех, ненавязчиво наблюдать за происходящим, делать выводы и действовать, не выказывая себя. Жалкая роль тёмных очков – прятать, не выдавать своих планов, быть всегда начеку! Тёмные очки перекрашивают солнечный свет, делают его не таким ярким, чистым, прячут его. Подумать только! Такое маленькое стёклышко способно изменить представление о мире! А с другой стороны – оно защищает нас от ярких лучей солнышка, которому всё равно, куда светить и кого освещать. Вот такие две разные стороны! И какая важней?