Александр Назарина, Людмила Боборыкина | Под разным углом зрения. Часть 3

Фото Александра Назарины, фантазии Боборыкиной Людмилы

Мечта

На входе около бульвара адмирала Макарова (знаменитый николаевский БАМ) есть два лебедя из металла, с множеством замочков от влюблённых. Есть простые замочки, дешёвые, дорогие, всякие. Но, один привлёк моё внимание – замочек в форме сердца красного цвета. Я долго стояла и смотрела на него, стараясь отгадать его тайну. «О чём задумались?» — услышала я мужской голос. День был холодный, моросило, несмотря на май. Мужчина был довольно молодой, высокий. Его внешность мне показалась очень знакомой. Глаза. Они были цвета крыжовника – такие зелёные и знакомые! Я даже сделала шаг назад. Мы разговорились. Я рассказала, что давно, ещё в молодости я повесила такой же замочек на перила Варваровского моста. А второй остался у «него». Тот замочек я привезла из Крыма. Это было необыкновенное лето! Мы были молоды и влюблены. Нам казалось, что всё впереди! Мы решили, что пройдём рядом по жизни. Когда приехали в Николаев, повесили замочек на мост. Он был в форме сердца. Но начался БАМ. И «он» уехал на стройку, чтоб заработать на свадьбу. Но…. Отца перевели в другую воинскую часть и мы уехали на Север. Как-то случайно адрес затерялся. Не поверите! Я поехала на БАМ, но найти человека по фамилии оказалось очень сложно. Годы шли. Я вышла замуж, родился сын. Уже внуки. Я к ним приехала в Николаев и вдруг увидела почти свой замочек….. «Это замочек моего отца….Его уже нет… остался дневник…я его прочел. Там написано про девушку, в которую он был влюблён. Про замочек в форме сердечка, про то, что договорились после свадьбы повесить рядом второй. Но девушка перестала писать. Отец уехал в Североморск. Шли годы. Женился. Родился я. Но у отца была мечта – повесить второй замочек рядом с тем, как несбывшуюся мечту молодости. Я искал то место… но старого Варваровского моста уже нет и я повесил его сюда.» Что я могла сказать? Я молча раскрыла руку, в которой лежал именно тот замочек…… говорить просто больше не могла…. Теперь они рядом – два наших сердца.. кто виноват? Или никто? Я не знала ответа на этот вопрос. Время рассудило нас по-своему…

Две лестницы

Так и хочется написать сказку про две лестницы, которые хвастались друг перед другом! А чем хвастались?- тем, что давно прошло и не вернётся! «Ах, — говорила одна — я была парадная лестница у входа. Видишь — у меня перила с колонами с двух сторон. а ты так хотела походить на меня! Но — не получилось!» Вторая лестница пожаловалась деревьям. Она тоже когда-то была такой, но время неумолимо! Старое дерево прекрасно помнило всю пышность и красу каменных ступеней, поручней с вазонами и цветами. А молодое дерево, тоже вставило свои пять копеек в спор: » Какие Вы древние! Почти разрушенные, кому Вы нужны? » Оно не понимало, что время идёт и оно станет таким же одиноким и старым как эти ступени, а вспомнить будет нечего, потому что лестницы не живут так долго.

Тучи

Тучи плывут по небу, поражая нас своей красотой и многообразием. Они – то грустные, то весёлые, то мрачные, то спешащие, то незаметные, то грозные. Небо как море, иногда сердится, но по-доброму. Как только встанет солнышко — от туч не будет и следа. им, наверное, обидно — так недолго показывать свою красоту миру, но…. настанет день и он будет светлым. В природе всему отведено своё время! Две стихии — небо и вода соревнуются между собой, а между ними Земля, которая живёт по своим законам времени. Так и в жизни — проходит бурная молодость, уравновешенная зрелость и наступает время, когда кажется, что всё уже было, прошло и не будет. Но…. ворвётся свежий ветер перемен и душа опять стремится ввысь к непознанному.

Лунная дорожка

Какая волшебная ночь! Луна, стыдливо спрятавшись за облака. освещает воду. Голубая вода постепенно теряет свою былую прыткость и становится немного серой, как будто говоря,: «Сейчас не я главная, а эта ночь, эти паруса, эти облака, этот воздух, пропитанный неудержимым стремлением к свету! Но — день окончен. Всё успокаивается. Луна не может заменить солнце. В этом-то и прелесть ночи, её волшебство. Как хочется увидеть одинокий парус, и именно на нём алые паруса удачи!

Мост

Какая широкая гладь реки! Какая сила скрыта в ней! Какая боль о былых радостных днях, когда весь город провожал корабли. Только вчера мост развели. а сегодня… он опять превратился в единое целое… Молча стоит он и ждёт, когда же волны опять будут оповещать его о новых кораблях, которые сходят со стапелей родного завода. Он — на страже, не пропустит в гавань никого без разрешения. Река что-то шепчет ему, она ласково обнимает его сваи и бежит к морю без оглядки. Волны прощаются с мостом, они больше его не увидят, но пронесут к морю его силу и мощь.