Почему умные люди чаще других страдают от психических расстройств

Вот научный взгляд на проблему.

Считается, что люди с высоким IQ имеют преимущество во многих областях. По прогнозам, они имеют более высокий уровень образования, лучшие рабочие места и более высокий уровень дохода.

Тем не менее, оказывается, что высокий IQ также связан с различными психическими и иммунологическими заболеваниями, такими как депрессия, биполярное расстройство, беспокойство, СДВГ, а также аллергия, астма и иммунные расстройства, пишет Big Think.

Почему так происходит? Новая статья, опубликованная в журнале Intelligence, рассматривает и исследует механизмы, которые, возможно, лежат в основе этой связи.

Результаты исследований показали, что люди с высоким уровнем интеллекта на 20% чаще страдают расстройством аутистического спектра (РАС), на 80% чаще страдают СДВГ, на 83% чаще страдают тревогой и на 182% чаще – биполярным расстройством.

Когда речь идет о физиологических заболеваниях, люди с высокими когнитивными способностями на 213% чаще страдают от аллергии на окружающую среду, на 108% чаще страдают астмой и на 84% чаще страдают аутоиммунным заболеванием.

Исследователи обратились к области психонейроиммунологии (ПНИ), чтобы найти ответы на некоторые вопросы.

ПНИ изучает, как хронический стресс, накопленный в ответ на факторы окружающей среды, влияет на связь между мозгом и иммунной системой.

Исследователи отмечают, что у очень интеллигентных людей есть склонность к «интеллектуальному перенапряжению» и гиперреактивности центральной нервной системы.

С одной стороны, это дает людям с высоким IQ «более широкую и глубокую способность понимать их окружение», что помогает их творческой и художественной работе.

Эта гиперреактивность, однако, может также привести к глубокой депрессии и ухудшению психического здоровья. Это оказывается особенно верно для поэтов, романистов и людей, которые занимаются литературной деятельностью.

Их интенсивный эмоциональный отклик на окружающую среду усиливает склонность к размышлениям и беспокойству, которые, в свою очередь, часто вызывают депрессию и тревожные расстройства.

Повышенные психологические реакции могут влиять на иммунитет, пишут исследователи. У людей с чрезмерной возбудимостью могут очень бурно реагировать на безвредные внешние раздражители (звук, свет, привычки и многое другое).

Эта реакция может перерасти в хронический стресс и вызвать неадекватный иммунный ответ.

Когда тело полагает, что оно находится в опасности (независимо от того, является ли это объективно реальным, таким как токсическая опасность, или воображаемым, как раздражающий звук), оно запускает каскад физиологических реакций, которые включают в себя множество гормонов, нейротрансмиттеров и сигнальных молекул.

Когда эти процессы хронически активируются, они могут изменять организм и мозг, нарушать регуляцию иммунной функции и приводить к астме, аллергиям и аутоиммунным заболеваниям.

Ученые подтвердили связь между одаренными детьми и аллергией и астмой.

Основываясь на своих выводах и предыдущих исследованиях, исследователи назвали это явление «теорией интеграции гиперактивного мозга/гипертела», объясняя, что чрезмерная возбудимость, характерная для лиц с высоким интеллектом, может подвергнуть этих людей риску повышенной чувствительности к внутренним и внешним событиям.

Размышления и беспокойство могут способствовать хроническим реакциям, которые будут разрушать психическое состояние человека. В идеале, иммунная система должна находится в балансе.

Она сначала сосредотачивается на воспалении, а затем немедленно возвращается в спокойное состояние. У тех, у кого повышенная возбудимость, в том числе у больных с РАС, эта система, по-видимому, не может достичь баланса.

Авторы подчеркивают, что важно продолжить изучение взаимосвязи между высоким уровнем интеллекта и болезнями.

Что же, оказалось, что и у высокого IQ множество недостатков. Вы когда-нибудь задумывались об этом?

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